Lángba borult Franciaország: a rohamrendőrség könnygázt és vízágyút vetett be

Több százezren vonultak utcára Franciaország-szerte a hétvégén, hogy a megélhetési költségek emelkedése és a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek ellen tüntessenek. A nagyrészt békés megmozdulások este összecsapásokba torkolltak Párizsban és Marseille-ben, a hatóságok nagyszabású biztonsági intézkedései ellenére.

A belügyminisztérium adatai szerint országszerte 410 ezren vettek részt a tüntetéseken, a szakszervezetek viszont ennek a duplájára becsülték a tömeget. A legnagyobb demonstrációt Párizs délkeleti részén tartották, ahol legalább 110 ezren gyűltek össze. A felvonulás végeztével a hangulat drámaian megváltozott, amikor a rohamrendőrség könnygázt és vízágyút vetett be mintegy ötszáz csuklyás fiatallal szemben. Marseille-ben a tüntetők szemeteskonténereket gyújtottak fel az utcákon, kövekkel és palackokkal dobálták a rendőröket, emellett több üzletet, köztük két ékszerboltot is kifosztottak.

Összecsapásokról számoltak be Lyonból, Bordeaux-ból, Grenoble-ból és más nagyvárosokból is.

A hatóságok 70 ezer rendőrt és csendőrt vezényeltek az utcákra – tízezerrel többet, mint az egy héttel korábbi tüntetéseken, ahol saját bevallásuk szerint alábecsülték a zavargások mértékét. Laurent Nunez belügyminiszter szerint az erőszak ezúttal kevésbé volt heves, mint október 17-én, ami elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető. A tárcavezető szélsőbaloldali aktivistákat és bűnözői csoportokat vádolt a feszültség szításával, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy Nizzában és Montpellier-ben szélsőjobboldali csoportok provokáltak összetűzéseket a baloldali demonstrálókkal.

Párizs belvárosa lényegében lezárt város képét mutatta, mivel a kereskedők bedeszkázták a kirakatokat, több mint húsz metróállomást bezártak, és az

olyan kiemelt kulturális intézmények sem nyitottak ki, mint a Louvre, a Musée d'Orsay vagy a Párizsi Opera.

A kereskedelmi érdekképviseletek arra kérték az üzleteket, hogy tartsanak zárva, miután az előző hétvégén országszerte több ezer boltban keletkeztek károk a fosztogatások és rongálások miatt.

A zavargások hullámai a határokon is átcsaptak

Brüsszelben a belga rendőrség könnygázt és paprikaspray-t vetett be a kormányellenes tüntetőkkel szemben, Olaszország több városában már a második egymást követő hétvégén vonultak utcára a demonstrálók, és Albániában is tiltakozásokat tartottak. A franciaországi tüntetéshullám a múlt hónap végén indult el: eredetileg a párizsi külvárosokból kiinduló diákmegmozdulásokról volt szó az iskolai körülmények miatt, ám a kezdeményezés gyorsan általános kormányellenes tiltakozássá szélesedett.

Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldal vezetője, aki személyesen is jelen volt a párizsi demonstráción, úgy értékelte, hogy a megmozdulások mindaddig folytatódnak, amíg Emmanuel Macron elnök érdemben nem kezeli a társadalmi válságot. Eközben Orléans-ban a Marine Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörülés tartotta pártkongresszusát, amellyel egy időben külön békés ellentüntetést is szerveztek. A társadalmi feszültséget tovább fokozta, hogy pénteken Párizs egyik nyugati elővárosában egy feltételezhetően iszlamofób indíttatású fegyveres támadásban egy ember életét vesztette, négyen pedig megsebesültek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images