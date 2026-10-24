10°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Lángba borult Franciaország: a rohamrendőrség könnygázt és vízágyút vetett be
Gazdaság

Lángba borult Franciaország: a rohamrendőrség könnygázt és vízágyút vetett be

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több százezren vonultak utcára Franciaország-szerte a hétvégén, hogy a megélhetési költségek emelkedése és a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek ellen tüntessenek. A nagyrészt békés megmozdulások este összecsapásokba torkolltak Párizsban és Marseille-ben, a hatóságok nagyszabású biztonsági intézkedései ellenére.

A belügyminisztérium adatai szerint országszerte 410 ezren vettek részt a tüntetéseken, a szakszervezetek viszont ennek a duplájára becsülték a tömeget. A legnagyobb demonstrációt Párizs délkeleti részén tartották, ahol legalább 110 ezren gyűltek össze. A felvonulás végeztével a hangulat drámaian megváltozott, amikor a rohamrendőrség könnygázt és vízágyút vetett be mintegy ötszáz csuklyás fiatallal szemben. Marseille-ben a tüntetők szemeteskonténereket gyújtottak fel az utcákon, kövekkel és palackokkal dobálták a rendőröket, emellett több üzletet, köztük két ékszerboltot is kifosztottak.

Összecsapásokról számoltak be Lyonból, Bordeaux-ból, Grenoble-ból és más nagyvárosokból is.

A hatóságok 70 ezer rendőrt és csendőrt vezényeltek az utcákra – tízezerrel többet, mint az egy héttel korábbi tüntetéseken, ahol saját bevallásuk szerint alábecsülték a zavargások mértékét. Laurent Nunez belügyminiszter szerint az erőszak ezúttal kevésbé volt heves, mint október 17-én, ami elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető. A tárcavezető szélsőbaloldali aktivistákat és bűnözői csoportokat vádolt a feszültség szításával, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy Nizzában és Montpellier-ben szélsőjobboldali csoportok provokáltak összetűzéseket a baloldali demonstrálókkal.

Párizs belvárosa lényegében lezárt város képét mutatta, mivel a kereskedők bedeszkázták a kirakatokat, több mint húsz metróállomást bezártak, és az

Még több Gazdaság

Orbán Ráhel távozott egy fontos pozícióból

Matolcsy György a teljes megtakarítását felajánlotta, fiát akár egy hónapon belül hazahozhatják Dubajból

Újabb milliárdosa van Magyarországnak

olyan kiemelt kulturális intézmények sem nyitottak ki, mint a Louvre, a Musée d'Orsay vagy a Párizsi Opera.

A kereskedelmi érdekképviseletek arra kérték az üzleteket, hogy tartsanak zárva, miután az előző hétvégén országszerte több ezer boltban keletkeztek károk a fosztogatások és rongálások miatt.

A zavargások hullámai a határokon is átcsaptak

Brüsszelben a belga rendőrség könnygázt és paprikaspray-t vetett be a kormányellenes tüntetőkkel szemben, Olaszország több városában már a második egymást követő hétvégén vonultak utcára a demonstrálók, és Albániában is tiltakozásokat tartottak. A franciaországi tüntetéshullám a múlt hónap végén indult el: eredetileg a párizsi külvárosokból kiinduló diákmegmozdulásokról volt szó az iskolai körülmények miatt, ám a kezdeményezés gyorsan általános kormányellenes tiltakozássá szélesedett.

Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldal vezetője, aki személyesen is jelen volt a párizsi demonstráción, úgy értékelte, hogy a megmozdulások mindaddig folytatódnak, amíg Emmanuel Macron elnök érdemben nem kezeli a társadalmi válságot. Eközben Orléans-ban a Marine Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörülés tartotta pártkongresszusát, amellyel egy időben külön békés ellentüntetést is szerveztek. A társadalmi feszültséget tovább fokozta, hogy pénteken Párizs egyik nyugati elővárosában egy feltételezhetően iszlamofób indíttatású fegyveres támadásban egy ember életét vesztette, négyen pedig megsebesültek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban
Két évtized után megismétlődött a 2006-os forgatókönyv – Baka András azonban kitart
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility