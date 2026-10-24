Lengyelország mutatja a megoldást, ami a Tiszának fájóan hiányzott idén – Vajon az alkotmányozáskor felmerül ennek a lehetősége?

Krakkó lakói májusban népszavazással mozdították el polgármesterüket, októberben pedig egy független jelöltet választottak a helyére. Magyarországon a választópolgárok a ciklus közben sem a polgármestert, sem az országgyűlési képviselőt nem hívhatják vissza, pedig az elmúlt időszakban több helyen is igény lett volna rá. A visszahívás egyébként a reformkori követutasítás óta jelen van a magyar közjogi hagyományban, sőt, 1989-ben az ellenzék első parlamenti mandátumaihoz is ez nyitott utat. A debreceni Semcorp-botrány és Pintér Bence győri polgármester alaptörvény-módosítási kezdeményezése után a kérdés a Tisza-kormány jövő évi alkotmányozásában is előkerülhet. Igény lenne rá, de egy ilyen intézkedés bevezetése nagy kockázatokkal jár.

A visszahívó népszavazás Lengyelországban

A visszahívó népszavazás a közvetlen demokrácia régóta ismert eszköze, amellyel a választópolgárok a ciklus lejárta előtt elmozdíthatják az általuk megválasztott tisztségviselőt. Az eljárás menetét a részletszabályok határozzák meg, többnyire azonban a választók aláírásgyűjtésével indul, és érvényességi, illetve eredményességi feltételekhez kötött szavazással zárul. Lengyelországban a helyi közvetlen demokrácia egyetlen formáját sem használják olyan gyakran, mint a mandátumvisszahívó népszavazást.

A lengyel szabályozás szerint a települési kezdeményezést a szavazásra jogosultak legalább 10 százalékának kell aláírásával támogatnia. A legszigorúbb feltétel a mozgó érvényességi küszöb, mivel a népszavazás csak akkor érvényes, ha legalább annyian vesznek részt rajta, mint a visszahívandó szerv megválasztásán részt vett szavazók háromötöde. A küszöböt tehát az adott tisztség korábbi választásának részvételéhez igazítják, nem pedig a választókerületi választópolgárok számához.

Az időzítést is korlátozza a törvény, mivel a lakossági indítványt a választást vagy az előző visszahívó népszavazást követő 10 hónap elteltével lehet benyújtani, a ciklus utolsó 8 hónapjában pedig már nem. Sikeres visszahívás után a miniszterelnök biztost nevez ki, aki az új vezetés megválasztásáig irányítja a települést, az időközi választást pedig a mandátum megszűnésétől számított 90 napon belül kell megtartani.

A mozgó küszöb lényegében segíti azt, hogy egy ilyen visszahívó népszavazás érvényes legyen, hiszen a viszonyítási alapba eleve nem számítanak bele azok, akik az adott tisztség választásán sem szavaztak. A kezdeményezések túlnyomó része ennek ellenére érvénytelen marad, mert a visszahívó szavazásra jellemzően csak a hivatalban lévő vezetés ellenfelei mennek el, támogatóik rendszerint otthon maradnak. A legutóbbi, hatéves (2018–2024) önkormányzati ciklusban 78 visszahívó népszavazást tartottak, és ezek közül mindössze 11 érte el az érvényességi küszöböt.

A krakkói fordulat

A krakkói kezdeményezők idén januárban jelentették be népszavazási szándékukat az Országos Választási Irodánál (KBW). A 10 százalékos küszöbhöz közel 60 ezer aláírás kellett, a szervezők márciusban mégis közel 134 ezret nyújtottak be. A polgármester elleni kampányhoz csatlakozott a jobboldali ellenzék is, köztük a Jog és Igazságosság (PiS) és a Konföderáció.

Az urnazárás utáni felmérés szerint a szavazókat elsősorban helyi ügyek mozgatták. A válaszadók több mint negyede a tiszta közlekedési övezet (amely kitiltotta a régebbi autókat a városból) miatt járult az urnák elé, míg a második legfontosabb indokként a nepotizmus és a városi cégek irányítása jelent meg.

A népszavazás érvényességéhez a polgármester esetén közel 160 ezer, a képviselőtestület leváltásához pedig 180 ezer voksra lett volna szükség. Aleksander Miszalski a választás bojkottjára hívta fel a támogatóit, de az eredményességre ez nem volt hatással: májusban 171 ezer vokssal távolították el a tisztségéből a polgármestert. A képviselőtestület ugyan megmenekült, de ez csupán néhány ezer szavazaton múlt.

Az időközi választás második fordulóját október 11-én tartották, ahol Łukasz Gibała független jelölt legyőzte Monika Piątkowskát, a Polgári Koalíció jelöltjét. Gibała a szavazatok 62,12 százalékát szerezte meg, Piątkowskára a krakkóiak 37,88 százaléka szavazott, ami súlyos vereség a nagyvárosokban hagyományosan erős kormánypárt számára.

A visszahívás magyar előtörténete

Az országgyűlési követek visszahívása mélyen gyökerezik a magyar közjogi hagyományban is. A legismertebb esetek a reformkori rendi országgyűlésekhez kötődnek, ahol a visszahívás a vármegyei követek fegyelmezésének eszköze volt. Az 1825 után rendszeresen összeülő kétkamarás országgyűlés alsótábláján egyre nagyobb súlya lett a vármegyék követeinek, akiket a megyei közgyűlések követutasítással láttak el. A követeknek az utasításhoz kellett tartaniuk magukat, és ha eltértek tőle, a megye visszahívhatta őket, és mást küldhetett helyettük.

A közjog a képviselői megbízatás két típusát különbözteti meg. A szabad mandátummal rendelkező képviselő a megválasztása után függetlenné válik választóitól, így nem utasítható és nem hívható vissza, állásfoglalásait pedig meggyőződése és lelkiismerete alapján alakítja ki. A kötött, más néven imperatív mandátum a megválasztás utáni jogi függőséget jelenti, amelynek a reformkori Magyarországon a követutasítás volt az eszköze.

A 19. század első felének országgyűlései működésükben is eltértek a maitól. Bár 1790-ben törvény született a háromévenkéni diétáról, az udvar ezt nem igazán tartotta be, viszont az alkalmanként összehívott diéták akár évekig is ülésezhettek, ahogyan az 1832–1836-os is. A fő napirendi kérdések előre ismertek voltak, ezért a megyék az anyautasításban előre rögzíthették követeik álláspontját. Ha olyan kérdés merült fel, amelyről az utasítás nem rendelkezett, a követek pótutasítást kértek, amelyet a megyei közgyűlés szavazott meg.

Az egyik legismertebb visszahívási küzdelem az 1832–1836-os országgyűléshez és az önkéntes örökváltsághoz kapcsolódott, amely lehetővé tette volna, hogy a jobbágyok kártalanítás fejében megváltsák földesúri terheiket. Miután az ellenzék több kormánypárti követet visszahívatott, a bécsi udvar a megyei utasítások átíratásával felelt, ügynökei pedig fenyegetéssel és leitatással vették rá a megyei nemességet az utasítások megváltoztatására. A folyamat legismertebb áldozata Kölcsey Ferenc lett, aki Szatmár vármegye követeként a reformellenzék egyik vezetője volt. A vármegye 1834. november 10-i közgyűlésén az örökváltság ellen fordította a követutasítást, ezért Kölcsey és követtársa, Eötvös Mihály decemberben lemondott, mivel lelkiismeretük ellen nem akartak szavazni.

A követutasítás eltörlése a reformellenzék programjának részévé vált, a kötött mandátumot pedig az 1848-as népképviseleti átalakulás számolta fel. Ettől kezdve a szabad mandátum elve határozza meg a magyar parlamentarizmust, amelyet az államszocializmus évtizedei szakítottak meg.

A választói visszahívást az 1949-es alkotmány tette ismét a közjog részévé. A választók a Hazafias Népfront kezdeményezésére összehívott nyilvános gyűlésen, nyílt szavazással döntöttek, a kezdeményezés joga így a pártirányítás alatt álló Népfront kezében maradt. Az 1983-as új választójogi törvény viszont lehetővé tette, hogy a választópolgárok tíz százaléka is kezdeményezze, valamint a szavazás is titkossá vált. Az ellenzék ezt a jogalapot használta fel 1988 végétől az MSZMP-s képviselők ellen, bár népszavazásra egyszer sem került sor. Az első ellenzéki bejutó Roszík Gábor lett (MDF), aki a gödöllői kerületben váltotta Cservenka Ferencnét, aki a kezdeményezés hatására lemondott. Hasonló módon távozott Apró Antal (Szeged 1.), és hasonló úton kerültek be az MDF jelöltjei, mint Raffay Ernő és Debreczeni József.

Az 1989-es választójogi törvény a visszahívást már nem vette át, és a módosított Alkotmány is a szabad mandátum elvét rögzítette, amelyet az Alkotmánybíróság egy 1991-es határozatában is megerősített. Hovatovább, az Alaptörvény a népszavazás tárgyköréből kifejezetten kizárja az Országgyűlés, valamint a képviselő-testületek feloszlatását.

Az áprilisi választás által teremtett furcsa helyzet

A harmadik magyar köztársaság történetében - ha nem is mostanság - többször is előfordult, hogy a települések vezetése más politikai színezetű volt, mint az országos kormánytöbbség. 2010-ig az országgyűlési választást tavasszal, az önkormányzatit ugyanazon év őszén tartották, így a két választás között csak gyors és nagymértékű népszerűségvesztés fordíthatta meg az erőviszonyokat. Ez először 1990-ben történt meg, amikor az MDF tavaszi győzelme után az őszi helyhatósági választáson az SZDSZ és a Fidesz szerezte meg Budapestet és a nagyvárosok többségét. Másodszor 2006-ban, amikor az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után a Fidesz tarolt az önkormányzati választáson. Az önkormányzati ciklus 2014-től öt évre nőtt, így a két választás ritmusa elvált egymástól, ennek ellenére ez Budapestet és néhány nagyvárost leszámítva nem igazán hatott a Fidesz-többségre.

Az áprilisi választás után a Tisza 199 parlamenti helyből 141 mandátummal kormányoz, miközben az önkormányzati térképet még a 2024-es erőviszonyok határozzák meg, sőt, mivel a Tisza Budapesten kívül sehol nem indított jelölteket, ezért

lényegében sem megyei, sem települési szinten nem rendelkezik képviselőkkel.

Tavasszal sajtóinformációk szerint a Tiszán belül felmerült az előrehozott önkormányzati választás ötlete. Több tiszás képviselő ugyanis attól tartott, hogy a választókerületében működő polgármesterek nem használják fel törvényesen a településeknek juttatott állami forrásokat. A párton belüli egyeztetéseken döntés nem született, Magyar Péter miniszterelnök pedig a frakció alakuló ülése után kijelentette, hogy nem terveznek előrehozott önkormányzati választást.

Ha előrehozott választást nem is tartanak, a kormánypárt ezután közvetett eszközökkel, egyes esetekben pedig közvetlen felszólításokkal gyakorolt nyomást a helyi vezetőkre.

Az egyik ilyen, közvetett nyomásgyakorló eszköz a tisztségviselők fizetésének visszavágása lett volna (erről május végén beszélt a kormányfő), a június 30-án elfogadott törvény azonban végül csak befagyasztotta a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését, valamint elvette a költségtérítést. Tényleges fizetéscsökkentés a megyei vezetőket érte, mivel a vármegyei közgyűlési elnökök illetményszorzója négyről kettőre csökkent.

(erről május végén beszélt a kormányfő), a június 30-án elfogadott törvény azonban végül csak valamint elvette a költségtérítést. Tényleges fizetéscsökkentés a megyei vezetőket érte, mivel a vármegyei közgyűlési elnökök illetményszorzója négyről kettőre csökkent. Május végén a polgármesteri cikluskorlát is szóba került, a szabály a régóta hivatalban lévő fideszes városvezetőkkel együtt olyan ellenzéki polgármestereket is kizárt volna a 2029-es választásból, mint Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter . A nyáron elfogadott 17. Alaptörvény-módosítás a cikluskorlátot végül csak az országgyűlési képviselőkre vezette be, akik összesen tizenkét év után, a megszakításokat is beszámítva, nem indulhatnak többé a parlamenti választáson. A polgármesterekre vonatkozó korlátról a kormány által tervezett új alkotmány kidolgozása során születhet döntés.

is szóba került, a szabály a régóta hivatalban lévő fideszes városvezetőkkel együtt olyan ellenzéki polgármestereket is kizárt volna a 2029-es választásból, mint és . A nyáron elfogadott 17. Alaptörvény-módosítás a cikluskorlátot végül csak az országgyűlési képviselőkre vezette be, akik összesen tizenkét év után, a megszakításokat is beszámítva, nem indulhatnak többé a parlamenti választáson. A legközvetlenebb eszköz az intézményi reform. Magyar Péter szeptemberben már a megyei önkormányzatok beszántásáról írt, október 19-i költségvetési beszédében pedig bejelentette, hogy zajlik a megyei közgyűlések gyors felszámolása (bár a 2027-es költségvetésben még szerepel).

október 19-i költségvetési beszédében pedig bejelentette, hogy zajlik a megyei közgyűlések gyors felszámolása (bár a 2027-es költségvetésben még szerepel). Az egyes városvezetőkre nehezedő nyomás legismertebb példája Debrecen, ahol a Semcorp-botrány után a város tiszás országgyűlési képviselői Papp László polgármester lemondását és a közgyűlés feloszlatását követelték.

Az előrehozott önkormányzati választásnak komoly akadályai vannak és voltak. Az első, és talán politikailag legfontosabb tényező, hogy a Tisza fiatal párt, és nincs elegendő helyi politikai tapasztalattal rendelkező jelöltje, holott egy általános helyhatósági választáson

több mint háromezer polgármesteri és sok ezer képviselői helyre kellene jelöltet állítania.

Az idő előtti választás jogállamisági aggályokat is felvet, mert megvonná a választók által 2024-ben öt évre adott felhatalmazást. Az Alaptörvény ma a képviselő-testület önfeloszlatását és az alaptörvény-ellenesen működő testület feloszlatását ismeri, így egy általános előrehozott választáshoz alkotmánymódosításra lenne szükség. Ehhez a Tisza kétharmados többsége elegendő,

a lépés azonban a 2024-es választói felhatalmazás utólagos felülírásaként jelenne meg.

Elmozdíthatatlan polgármester: a debreceni Semcorp-ügy

A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette a kínai Semcorp debreceni üzemében az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását. Az indoklás szerint a márciusi mérések

az alumíniumnál tizenháromezerszeres határérték-túllépést mutattak.

A vállalat ügyei korábban is foglalkoztatták a hatóságokat, a rendőrség 2023 óta négy büntetőeljárást indított ellene.

Szinte damaszkuszi fordulattal ért fel a városvezetés reakciója, amely élén Papp László 2021-ben még üdvözölte a Semcorp érkezését, idén június végére pedig már szennyezés miatt tettek feljelentést, sőt, a polgármester július elsején felszólította a céget, hogy távozzon a városból. Nyilvánvaló, hogy a városvezetés fordulása nem független az áprilisi választási eredményektől sem.

Még aznap Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő, a város tiszás országgyűlési képviselői Papp László lemondását követelték, Tárkányi pedig a közgyűlés feloszlatását is sürgette. A nyomás kormányzati szintre is emelkedett, mivel Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint a polgármesternek le kellene mondania. Papp László a felelősséget a kormányhivatalra hárította, amelynél az ipari beruházások engedélyezésének jogköre van.

Így a vita politikai-jogi zsákutcába futott, mert a lemondás és a közgyűlés önfeloszlatása kizárólag a városvezetés saját döntésén múlik.

Egy lengyel mintájú visszahívási eljárás az aláírásgyűjtés formájában intézményes keretet adott volna a lakossági felháborodásnak, és vélhetően részleges sikerrel is járhatott volna. A lengyel mintát alapul véve (valamint a 2024-es választói névjegyzéket), mintegy 16 ezer aláírás kellett volna a folyamat megindításához – miközben 2023-ban már egy egyszerű, gyár elleni petíciót is 11 ezren írtak alá. A lengyel példánál maradva, az érvényességi küszöb már jóval nagyobb falatot jelenthetett volna, hiszen a választók kb. harmadának kellett volna az urnák elé járulnia.

A kezdeményezés sikere a nyári felháborodás tartósságán múlt volna, amelyet a Tisza kormányzati akkumulátorpolitikája is befolyásolt. Magyar Péter a kampányban még halálgyárnak nevezte az akkumulátorüzemeket, a kormány azonban egyelőre csak enyhébb lépéseket tett az akkumulátorgyárakkal szemben. Ennek értelmében a környezetvédelmi bírság felső határa 2 milliárdról 5 milliárd forintra emelkedett, az ismételt szabályszegőknél pedig bevezették az előző évi nettó árbevétel legalább 0,5%-át elérő minimális büntetési tételt. A környezetvédelmi előírásokat megsértő akkumulátorgyárak emellett legalább hat hónapig nem kaphatnak építési engedélyt új beruházásra. A 2027-es költségvetés a levegőterhelési díjat az akkumulátoripari kibocsátásokra is kiterjeszti. A kormány az iparág működését ugyanakkor fenntartotta, ennek jele, hogy a kormányhivatal augusztusban kiadta a debreceni CATL-cellagyár első ütemének használatbavételi engedélyét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig bejelentette, hogy a Suzuki akkumulátorgyárat épít Esztergomban.

Az intézmény előnyei, korlátai és veszélyei

Elszámoltathatóság a választások között

A visszahívás melletti legfőbb érv az elszámoltathatóság folyamatossága. Négy- vagy ötéves ciklusban a választók egy súlyos helyi botrányról csak a következő rendes választáson mondhatnak ítéletet, ezért a visszahívás lehetősége a ciklus egészében fegyelmezi a városvezetést. A lengyel megoldás azt is mutatja, hogy a magas érvényességi küszöbön átjutó kezdeményezés széles legitimációt kap, így eredményét nehéz egy szűk aktivistacsoport akciójaként leírni.

A küszöbök megfelelő kalibrálása

Az intézmény működését a küszöbök határozzák meg. A túl magas küszöb papíron létező jogosítvánnyá teszi a visszahívást, ami Magyarországon különösen valószínű, mivel az időközi választások részvétele jellemzően alacsony, az országos népszavazások pedig rendre az ötvenszázalékos érvényességi feltételen buknak el. A túl alacsony küszöb a kezdeményezések elburjánzásához vezet, és az állandó visszahívási fenyegetés a városvezetés mozgásterét is beszűkíti.

Az első, fontos küszöb ezekkel kapcsolatosan a kiírás alapját jelentő aláírásgyűjtés. Lengyelországban ez 10%, ami a legutóbbi ciklusban 78 alkalommal gyűlt össze. A második az eredményességi küszöb, amelyhez Lengyelországban mozgó szabály kapcsolódik, amely mellett a kiírt szavazások nagyjából 15 százaléka lett érvényes. Tajvan mindkét véglettel tapasztalatot szerzett: 2016 előtt a jogosultak több mint felének kellett részt vennie a szavazáson, és a résztvevők többségének kellett a visszahívást támogatnia, ezért a visszahívás gyakorlatilag sosem járt sikerrel. A 2016-os módosítás eltörölte az explicit részvételi küszöböt, és a sikerhez elegendővé vált, ha a jogosultak negyede igennel szavaz, és az igenek száma meghaladja a nemekét, amit visszahívási hullám követett. A legszélsőségesebb példa Peru, ahol az alacsony küszöbök mellett 1997 és 2013 között 1552 önkormányzati tisztségviselőt hívtak vissza.

Időzítés és tények tisztázása

Az aláírási és az érvényességi küszöb mellé időbeli korlátok is kellenek. Tajvanon egy év, Lengyelországban tíz hónap védi a frissen megválasztott vezetést, a lengyel szabályok pedig a ciklus utolsó nyolc hónapjában sem engedik a visszahívást. Tajvanon a sikertelen visszahívás után ugyanazt a tisztségviselőt a ciklus hátralévő részében nem lehet újra visszahívni.

Az időbeli távolság kiszűri a hirtelen felindulásból hozott döntéseket, és ennek szükségességét a debreceni Semcorp-ügy mutatja meg. Szeptemberben kiderült, hogy a márciusi mintákat vizsgáló laboratórium visszavonta jegyzőkönyveit, mivel a mérések a minták teljes fémtartalmát rögzítették. A magyar előírások szerint a talajvíz fémszennyezését a szilárd részecskék kiszűrése után, az oldott fémek koncentrációja alapján kell értékelni. Az azóta elvégzett vizsgálatok nem mutattak ki határérték feletti fémmennyiséget.

Papp László júliusi fordulata és Tárkányi Zsolt lemondási felszólítása is a márciusi mérésekre épült. Egy júliusban indított, lengyel ütemezésű visszahívási eljárás nagyjából négy hónap múlva, ősszel jutott volna el a szavazásig, éppen akkor, amikor a botrányt elindító adatok hitelessége megkérdőjeleződött. A debreceni választók így egy olyan szennyezésért mondtak volna ítéletet a polgármesterről, amelynek mértékét a hatóságok és a bíróság még vizsgálják.

Az ilyen döntések kockázatát az aláírásgyűjtés és a szavazás közötti hosszabb időköz csökkenti.

Pártpolitikai színezet

Az intézmény egyik legnagyobb kockázata a pártpolitikai kisajátítás. Krakkóban a helyi civil kezdeményezéshez hamar csatlakozott az országos jobboldali ellenzék. Magyarországon a helyzet tükörképe állna elő, mivel a kétharmados kormánytöbbség helyi szervezetei indíthatnának visszahívási hullámot a 2024-ben megválasztott fideszes polgármesterek ellen, ami kiüresítené a választási ciklusok rendjét. Debrecenben a polgármestert ráadásul olyan ügyért hívnák vissza, amelyben a városnak alig volt döntési jogköre. A Semcorp-beruházás ugyanis kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, így engedélyezési ügyeiben a kormányhivatal jár el.

A szabad mandátum és az országgyűlési képviselők

Az országgyűlési képviselők visszahívhatósága alkotmányos szinten ütközik a magyar parlamentarizmus alapelvével. Az Alaptörvény 4. cikke szerint az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz érdekében végzik, és e tekintetben nem utasíthatók. A rendelkezés a reformkori követutasítás tapasztalataiból nőtt ki, amikor a visszahívás fenyegetése a követet a megyei közgyűlés pillanatnyi hangulatának és a mögötte álló udvari befolyásnak tette ki. A visszahívásokról készült elemzések szerint a visszahívás fenyegetése arra ösztönözheti az egyéni képviselőket, hogy a hosszú távú kormányzási célok rovására rövid távú politikai nyereséget hozó, populista intézkedéseket támogassanak.

Helyi és országos szint

A csak helyi szintre korlátozott visszahívás méltánytalan aszimmetriát teremtene. A debreceni példában Tárkányi Zsolt egyéni választókerületben szerzett mandátuma birtokában követelte a szintén közvetlenül megválasztott polgármester távozását, a saját megbízatása ugyanakkor a ciklus végéig érinthetetlen. A közvetlenül megválasztott polgármester és az egyéni országgyűlési képviselő eltérő kezelése a választók egyenlő bánásmódja szempontjából nehezen indokolható.

Egyéni és listás képviselők

A képviselői visszahívás legnehezebb kérdése a listás mandátumok kezelése, amely a tisztán egyéni választókerületes rendszerekben fel sem merül, a vegyes rendszerekben azonban nehezen oldható fel. A 199 fős Országgyűlés 106 tagja egyéni választókerületben, 93 tagja országos listán szerez mandátumot, és

a listás képviselőnek nincs olyan választói közössége, amely a mandátumát személyesen visszavehetné.

Tajvanon a törvény csak az egyéni körzetben megválasztott képviselők visszahívását teszi lehetővé. Magyarországon egy ilyen megkülönböztetés ütközne az Alaptörvény 4. cikkével, amely minden országgyűlési képviselőnek egyenlő jogokat és kötelezettségeket biztosít. A megoldás a választás logikájával is ellentétes lenne, mert a listás képviselő a pártra leadott szavazatok alapján, személyes választói felhatalmazás nélkül jut mandátumhoz, így a gyengébb személyes legitimációhoz kisebb felelősség társulna. A szabály arra is ösztönözné a pártokat, hogy sérülékeny vagy elhasználódott politikusaikat a lista biztos helyeire tegyék át.

Van-e szükség ilyenre Magyarországon?

A krakkói népszavazás megmutatta, hogy egy súlyos helyi botrány után a visszahívás széles társadalmi támogatást tud mozgósítani. Elképzelhető, hogy ilyen igény lenne Debrecenben, vagy épp a legfrissebb hírek szerint Győrben is, ahol a független polgármester régóta a fideszes közgyűlés feloszlatására törekszik. Pintér Bence 2024 óta fideszes többségű közgyűléssel szemben vezeti a várost, feloszlatási törekvései így rendre elbuknak, még azok is, amelyet a Fidesz-KDNP frakció szétesése után kezdeményezett.

A polgármester ennek hatására nemrégiben bejelentette, hogy alaptörvény- és törvénymódosítást kezdeményeznek, amely lehetővé tenné, hogy a választópolgárok népszavazással hívják vissza az önkormányzati képviselő-testületeket.

Ha a visszahívás az országgyűlési képviselőkre is kiterjedne, alkotmányos szinten érintené a szabad mandátum elvét. A szabályozásnak emellett a helyi és az országos szint, illetve az egyéni és a listás mandátumok eltérő kezelését is rendeznie kellene. A nemzetközi tapasztalatok szerint az intézmény arra ösztönzi a pártokat, hogy a kezdeményezéseket a politikai ellenfél elleni kampányeszközként használják, a választott tisztségviselőket pedig a hosszú távú strukturális döntések helyett a gyors népszerűséget hozó intézkedések felé tereli.

A 2024-ben szerzett mandátumokra alkalmazott visszahívás a jogbiztonság elvével ütközne, mert

a választók a felhatalmazást a megválasztáskor érvényes szabályok szerint, öt évre adták.

A 2029-es önkormányzati választástól alkalmazandó szabályozás alkotmányosan megalapozottabb lenne, Magyar Péter az elmondása szerint az önkormányzati jogkörök átrendezését a jövő évi alkotmányozás részeként készítené elő. Egy akkor elfogadott, 2029-től hatályos visszahívási szabály viszont már a kormánypárt saját (leendő) polgármestereit is ugyanannak a kockázatnak tenné ki.

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