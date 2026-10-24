Matolcsy György a teljes megtakarítását felajánlotta, fiát akár egy hónapon belül hazahozhatják Dubajból

Matolcsy Györgyöt pénteken egy hónapra letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság. A volt jegybankelnök a döntést megelőzően óvadékot ajánlott fel, amit védője is megerősített. A Telex információi szerint Matolcsy a teljes megtakarítását, 30 millió forintot ajánlott fel, a bíró azonban ezt elutasította.
Az RTL Híradó felidézte, hogy Matolcsy György a jegybankból való távozását követően, 2025 márciusában leadott utolsó vagyonnyilatkozatában kevesebb mint 19 millió forint megtakarítást tüntetett fel. Amennyiben a most felajánlott 30 millió forint valóban a teljes megtakarítása, az összeg nagyjából 11 millió forinttal haladja meg a másfél évvel korábban bevallottat.
A volt jegybankelnököt október 21-én hallgatta ki gyanúsítottként, majd vette őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség. A hatóság különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja. A bíróság pénteki, letartóztatást elrendelő döntése nem jogerős.
Az ügyészség szerint Matolcsy György több mint félmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozott egy 2025. február 28-án, az utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján kötött, a hatóság által színleltnek tartott értékpapír-kölcsönszerződéssel. A gyanú szerint a megállapodás tényleges célja az volt, hogy
az MNB által létrehozott alapítvány vagyona felett olyan személyek rendelkezzenek, akikre Matolcsy a mandátumának lejárta után is befolyást gyakorolhat.
Az ügyben Matolcsy György fiát, Matolcsy Ádámot, valamint Stofa Györgyöt is gazdasági csalással gyanúsítják. Mindkettőjük ellen országos elfogatóparancs van érvényben, a hatóságok azonban egyelőre nem találták meg őket.
Az ügyészség már kezdeményezte az európai és a nemzetközi elfogatóparancs kibocsátását is. A nyomozási bíró jelenleg azt vizsgálja, hogy fennállnak-e ennek törvényi feltételei, és a feltételezett bűncselekmény súlya indokolja-e az intézkedést. Az RTL Híradó szerint a döntés jövő héten várható.
Matolcsy Ádám a sajtóértesülések szerint Dubajban tartózkodhat. Bár Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között nincs kétoldalú kiadatási egyezmény, ez nem feltétlenül akadályozza meg a hazahozatalát.
Braun Balázs ügyvéd az RTL Híradónak arról beszélt, hogy a két ország egyedi megállapodás alapján is együttműködhet a kiadatásban.
Ennek egyik fontos feltétele, hogy a gyanúban szereplő cselekmény mindkét országban bűncselekménynek minősüljön, ami a gazdasági csalás esetében teljesülhet.
Braun Balázs arról is beszélt, hogy az emírségekbeli börtönökben korántsem feltétlenül várnák kényelmes körülmények a volt jegybankelnök fiát. Beszámolók szerint előfordulhat, hogy a fogvatartottaknak a földön kell aludniuk, és az egészségügyi, illetve higiéniai körülmények sem mindig megfelelőek.
A szakértő szerint egy luxuskörülményekhez szokott gyanúsított aligha szeretne hosszabb időt ilyen intézményben tölteni.
Az RTL Híradó egy másik riportban arról is beszámolt, hogy a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank 2015-ben 4,5 milliárd forintért vásárolt meg egy Tizianónak tulajdonított festményt, amelynek eredetiségét több szakértő is vitatja. A csatornának nyilatkozott az a művészettörténész, aki összegyűjtötte a festmény eredetével kapcsolatos szakértői aggályokat. A kételyek alapján kérdéses, hogy az alkotást valóban maga Tiziano készítette-e, vagy a műhelyéből származik. A Szépművészeti Múzeum szerint tanulmányok igazolják a festmény eredetét. A Magyar Nemzeti Bank ugyanakkor nem válaszolt az RTL Híradó ezzel kapcsolatos kérdéseire.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
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