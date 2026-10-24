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Megunta egy horvát város a magas árakat az adventi vásáron
Gazdaság

Megunta egy horvát város a magas árakat az adventi vásáron

Portfolio
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Ársapkát vezet be a horvátországi Pula az idei adventi vásárán kínált ételekre és italokra, hogy a karácsonyi finomságok megfizethetők maradjanak a látogatók számára - tudósított a Croatia Week.

Az intézkedés értelmében a standokon értékesítőknek bizonyos termékeket kötelezően, rögzített áron kell kínálniuk. A sós ételek közül a hot dog, a hamburger és a párolt tőkehal egyaránt legfeljebb 5 euróba kerülhet, míg a forralt bor, a forró csokoládé és a kakaó maximális ára 3 euró lehet. A teáért és a palackozott vízért legfeljebb 2 eurót kérhetnek. Az édességek, mint például a hagyományos horvát fánkgolyó (fritule), a palacsinta vagy a karácsonyi keksz, szintén legfeljebb 3 euróba kerülhetnek.

Siniša Gordić, Pula alpolgármestere elmondta, hogy az ársapka kizárólag a kötelezően kínálandó alaptermékekre vonatkozik, nem pedig a teljes kínálatra.

Az árusok a kötelező választékon felül szabadon alakíthatják az áraikat.

A szabályozásban azt is rögzítették, hogy az adott árhoz milyen adag és minőség tartozik, így a vásárlók biztosan azt kapják a pénzükért, amit az árcédula ígér.

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A karácsonyi vásárok árai egész Európában visszatérő vitatémává váltak az elmúlt években, mivel a frekventált helyszíneken a szezonális standok jellemzően jóval drágábban adják az egyébként hétköznapi termékeket. Pula döntése erre a tendenciára reagál.

Az árusok részéről vegyes, de összességében pozitív volt a fogadtatás. Többen jelezték, hogy a rögzített ár csak akkor működik jól, ha az tükrözi a termék minőségét és méretét. A látogatók ugyancsak üdvözölték a kezdeményezést, hiszen sokan úgy vélik, a kedvezőbb árak több embert vonzhatnak a belvárosba. Pula lépése ráadásul nem előzmény nélküli, mivel a közeli tengerparti város, Poreč már évek óta alkalmaz hasonló árszabályozást az adventi vásárán.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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