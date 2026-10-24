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NIS-ügy: amerikához fordulnak a szerbek, október 30-án bénító csapás jöhet
Gazdaság

NIS-ügy: amerikához fordulnak a szerbek, október 30-án bénító csapás jöhet

MTI
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Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár - közölte a vállalat szombaton.

A NIS közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat zavartalan működése, a pancsovai kőolajfinomító folyamatos üzemeltetése és a szerbiai piac megfelelő üzemanyag-ellátása kulcsfontosságú az ország energiabiztonsága szempontjából.

Washington 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A korlátozások feloldása érdekében tárgyalások kezdődtek az orosz tulajdonrész értékesítéséről.

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