Orbán Ráhel távozott egy fontos pozícióból

Orbán Ráhel 2021 májusában vette át a BDPST Koncept irányítását. Vezetése alatt a vállalat a BDPST Group márkaépítésért és kommunikációért felelős központjává vált. Ehhez a céghez köthető többek között a Marriott Hotel, a Gellért Szálló és a Gránit Bank arculatának kialakítása is. A székhelyét Londonba áthelyező Orbán Ráhel a jövőben már csak az általa alapított, de 2025 júliusában a BDPST Groupba integrált Odu Store Kft. bababoltjainak operatív vezetéséért felel.

Az új ügyvezető egy pénzügyileg stabil, dinamikusan növekvő vállalkozást vesz át. A cég bevételei az elmúlt években meredeken emelkedtek, hiszen a 2023-as 236 millió forintos, majd a 2024-es 863 millió forintos árbevétel után tavaly, 2025-ben már 1,4 milliárd forint realizálódott, ami 123 millió forintos adózott eredményt hozott.

A posztot átvevő Weigert Zsanett Mariann jelentős nagyvállalati tapasztalattal rendelkezik.

Korábban az Allianz Biztosítónál, a Mészáros-féle MBH Befektetési Banknál, majd a BÁV-ot és a Főtaxit is tulajdonló Lexholdingnál dolgozott.

Az elmúlt bő két évben már a BDPST Koncept csapatát erősítette, emellett idén június óta a szintén Tiborcz-érdekeltségbe tartozó Waberer's újonnan alapított marketingcégét, a W-Create Studio Kft.-t is ő irányítja.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi