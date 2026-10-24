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Orbán Ráhel távozott egy fontos pozícióból
Gazdaság

Orbán Ráhel távozott egy fontos pozícióból

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Fél évvel az Orbán-kormány bukása után, október 15-én Orbán Ráhel távozott a férje, Tiborcz István cégcsoportjához tartozó BDPST Koncept Kft. ügyvezetői posztjáról. A Panyi Szabolcs információi szerint családjával Londonba költöző volt miniszterelnöki lány helyét Weigert Zsanett Mariann veszi át az immár milliárdos árbevételű kommunikációs cég élén - közölte a 444.hu.

Orbán Ráhel 2021 májusában vette át a BDPST Koncept irányítását. Vezetése alatt a vállalat a BDPST Group márkaépítésért és kommunikációért felelős központjává vált. Ehhez a céghez köthető többek között a Marriott Hotel, a Gellért Szálló és a Gránit Bank arculatának kialakítása is. A székhelyét Londonba áthelyező Orbán Ráhel a jövőben már csak az általa alapított, de 2025 júliusában a BDPST Groupba integrált Odu Store Kft. bababoltjainak operatív vezetéséért felel.

Az új ügyvezető egy pénzügyileg stabil, dinamikusan növekvő vállalkozást vesz át. A cég bevételei az elmúlt években meredeken emelkedtek, hiszen a 2023-as 236 millió forintos, majd a 2024-es 863 millió forintos árbevétel után tavaly, 2025-ben már 1,4 milliárd forint realizálódott, ami 123 millió forintos adózott eredményt hozott.

A posztot átvevő Weigert Zsanett Mariann jelentős nagyvállalati tapasztalattal rendelkezik.

Korábban az Allianz Biztosítónál, a Mészáros-féle MBH Befektetési Banknál, majd a BÁV-ot és a Főtaxit is tulajdonló Lexholdingnál dolgozott.

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Újabb milliárdosa van Magyarországnak

Az elmúlt bő két évben már a BDPST Koncept csapatát erősítette, emellett idén június óta a szintén Tiborcz-érdekeltségbe tartozó Waberer's újonnan alapított marketingcégét, a W-Create Studio Kft.-t is ő irányítja.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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