Tisza-kormány: letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Matolcsy Ádám még nem jelentkezett

A kormány 300 millió forintot biztosít az európai tudományos, kutatási szakmai kapcsolatok építésére - közölte a tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Tanács Zoltán kiemelte: a cél, hogy a magyar szereplők megerősítsék nemzetközi kapcsolataikat, láthatóbbá tegyék kutatási eredményeiket, és aktívan részt vegyenek az európai kutatási keretprogramok és pályázati témák alakításában.

A tárcavezető ismertette, a finanszírozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Tudományos és Technológiai Minisztérium támogatásával igényelhető a magyar egyetemek és kutatóhelyek európai kutatási-innovációs szakmai szervezetekben végzett aktív munkájához. Az igényelhető összeg projektenként 2-től 6 millió forintig terjed, vissza nem térítendő formában.

A projektek futamideje 12 hónap, a pályázatok benyújtási határideje november 20-a, 12 óra.

Tanács Zoltán hozzátette: a felhívás az aktív szerepvállalást segíti az érintett szakmai szervezetek bizottságaiban, munkacsoportjaiban, konferenciáin és ülésein, a kapcsolatok későbbi közös pályázatokat és kutatási együttműködéseket alapozhatnak meg.

A pályázat részletei a https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/europai-kutatasi-innovacios-szakmai-szervezetekben-valo-reszvetel-tamogatasa-2026-123-networking/palyazati-felhivas honlapon olvashatóak.