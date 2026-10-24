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Tisza-kormány: letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Matolcsy Ádám még nem jelentkezett
Gazdaság

Tisza-kormány: letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Matolcsy Ádám még nem jelentkezett

Portfolio
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Tegnap letartóztatták Matolcsy György volt jegybankelnököt, 30 millió forintos óvadékért cserébe sem engedték el. A fiáról, Matolcsy Ádámról még mindig nem tudni, pontosan melyik országban tartózkodik. Orbán Viktor miniszterelnökről közben fotó készült Párizsban, Franciaország fővárosában. Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányzati döntésekkel, elszámoltatással kapcsolatos hírekkel.
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Vitézy Dávid fontos bejelentést tett: lakásépítési program indulhat egy fővárosi rozsdaövezetben

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Dan Jørgensennel, az Európai Bizottság lakhatásért felelős tagjával tárgyal arról, hogyan lehetne uniós forrásokat fordítani a megfizethető lakhatásra és a városfejlesztésre. A két politikus a ferencvárosi rozsdaövezetben, a leendő Diákváros területén tartott közös terepbejárást. A terület korábban a kínai egyetemi projekt miatt egy vagyonkezelő alapítványhoz került, de néhány hete ismét állami tulajdonba vette a Tisza-kormány. A helyszín az újonnan induló bérlakásépítési és kollégiumfejlesztési program egyik kiemelt célpontja lehet. A kormány célja, hogy Magyarország a korábbinál jóval több uniós pénzt vonjon be a lakhatási programok finanszírozásába.

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Vitézy Dávid fontos bejelentést tett: lakásépítési program indulhat egy fővárosi rozsdaövezetben
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Lannert Judit: Harmincéves a Kutató Diákok Mozgalma

Videóüzenetben köszöntötte a 30 éves Kutató Diákok Mozgalmát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, aki terveivel ellentétben személyesen nem tudott részt venni a jubileumi ünnepségen. A mozgalom középiskolásoknak biztosít lehetőséget arra, hogy tapasztalt kutatók és mentorok segítségével kapcsolódjanak be a tudományos munkába.

A tudomány az emberi kíváncsisággal kezdődik

– fogalmazott Lannert, aki megköszönte az alapítók, mentorok, pedagógusok és közreműködők elmúlt harmincéves munkáját.

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300 millió forint jut tudományos, kutatási szakmai kapcsolatok építésére

A kormány 300 millió forintot biztosít az európai tudományos, kutatási szakmai kapcsolatok építésére - közölte a tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Tanács Zoltán kiemelte: a cél, hogy a magyar szereplők megerősítsék nemzetközi kapcsolataikat, láthatóbbá tegyék kutatási eredményeiket, és aktívan részt vegyenek az európai kutatási keretprogramok és pályázati témák alakításában.

A tárcavezető ismertette, a finanszírozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Tudományos és Technológiai Minisztérium támogatásával igényelhető a magyar egyetemek és kutatóhelyek európai kutatási-innovációs szakmai szervezetekben végzett aktív munkájához. Az igényelhető összeg projektenként 2-től 6 millió forintig terjed, vissza nem térítendő formában.

A projektek futamideje 12 hónap, a pályázatok benyújtási határideje november 20-a, 12 óra.

Tanács Zoltán hozzátette: a felhívás az aktív szerepvállalást segíti az érintett szakmai szervezetek bizottságaiban, munkacsoportjaiban, konferenciáin és ülésein, a kapcsolatok későbbi közös pályázatokat és kutatási együttműködéseket alapozhatnak meg.

A pályázat részletei a https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/europai-kutatasi-innovacios-szakmai-szervezetekben-valo-reszvetel-tamogatasa-2026-123-networking/palyazati-felhivas honlapon olvashatóak.

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Baka András is tárgyalásokat folytatott

Baka András köztársasági elnök megbeszéléseket folytatott több, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából Magyarországra érkezett külföldi vezetővel.

A Sándor-palota a Facebook-oldalán szombaton azt írta: "az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából hazánkba érkezett állami vezetők látogatása egyben alkalmat adott a köztársasági elnök diplomáciai találkozóira is".

Baka András október 23-án a Sándor-palotában díszebédet adott a Moldovai Köztársaság, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó elnöke és Törökország alelnöke tiszteletére.

Az államfő az Országgyűlés díszülése után kétoldalú megbeszélést folytatott Cevdet Yilmaz török alelnökkel, Justina Shiroka-Pula koszovói elnökkel, Denis Becirovic bosznia-hercegovinai elnökkel, majd szombaton, a Sándor-palotában Maia Sandu moldovai államfővel - ismertették.

"1956 jelentősége messze túlmutatott Magyarország határain" - áll a köztársasági elnök hivatalának közleményében.

(MTI)

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Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban

Utolérte Orbán Viktor volt miniszterelnököt a Telex Párizsban: a politikus közölte, hogy az unokáival nyaral, hagyják békén.

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Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban
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Magyar Péter több tárgyalást is folytatott délelőtt

Folytatódik a diplomáciai nagyüzem - írja ki Facebook-oldalára a magyar kormányfő.

Ma délelőtt bilaterális tárgyalásokat folytatott Jakov Milatovic montenegrói elnökkel, Maia Sanduval, Moldova elnökével, Denis Bećirović-csal, Bosznia-Hercegovina elnökségét vezető elnökkel, valamint Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszterrel - jelentette be a magyar vezető.

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A forradalmárok leszármazottjainak jelenlétében emlékeztek Washingtonban október 23-ára

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulójára emlékezett a washingtoni magyar közösség pénteken a Kossuth Házban, 1956-os forradalmárok leszármazottjainak részvételével.

Az ünnepségen az azt szervező, a Kossuth Házat működtető Kossuth Alapítvány elnöke, Végh Sándor beszédében a magyar történelem szabadságküzdelmeinek párhuzamaira hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett arra, hogy a névadó Kossuth Lajos mintegy 175 évvel korábban a szabadság ügyét képviselve látogatott Washingtonba. Hangsúlyozta, hogy a szabadságért vívott küzdelem áldozataiért a későbbi nemzedékek hálával tartoznak.

A megemlékezés meghívott szónoka P. Nagy Tibor, az amerikai külügyminisztérium korábbi államtitkára volt, aki családjával együtt az 1956-os forradalom után menekültként érkezett az Egyesült Államokba. Az ünnepségen részt vett Horváth Márk, a washingtoni magyar nagykövetség ügyvivője is.

Az eseményen leleplezték Nicholas Thorp amerikai festőművésznek a magyar forradalom ihlette, Esküszünk, esküszünk (We Swear, We Swear) című alkotását.

Pénteken a Kossuth Ház előtt a Kossuth Alapítvány és a Hungary Foundation együttműködésében, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának közreműködésével szabadtéri kiállítás nyílt, amelyben fényképekkel és történelmi összefoglalókkal mutatják be az 1956-os forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit.

Az évforduló alkalmából a Washington belvárosában működő magyar közösségi központ falára a forradalom jelképévé vált lyukas nemzeti zászló is kitűzték.

(MTI)

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Kiderült, miért nem mondott beszédet Orbán Viktor október 23-án

Még nem jött el az idő Orbán Viktor visszatérésére, ezért nem mondott a politikus beszédet a Bem téri fideszes rendezvényen tegnap – mondta el Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a Népszavának.

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Kiderült, miért nem mondott beszédet Orbán Viktor október 23-án
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Újabb botrány az MNB körül: lehet, hogy nem is eredeti a 4,5 milliárd forintos festmény

Súlyos kétségek merültek fel a Magyar Nemzeti Bank által 2015-ben, 4,5 milliárd forintért vásárolt Tiziano-festmény eredetiségével és vételárával kapcsolatban. Több művészettörténész szerint a Szépművészeti Múzeumban őrzött kép nem magától a reneszánsz mestertől, csupán a műhelyéből származik, ráadásul a műalkotás tisztázatlan provenienciája és hazai védett státusza miatt a kifizetett csillagászati összeg is indokolatlannak tűnik - írta meg a HVG.

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Újabb botrány az MNB körül: lehet, hogy nem is eredeti a 4,5 milliárd forintos festmény
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Egyetlen képen, hogyan rendezi át az ország kiadásait a Tisza-kormány: béremelések és nagy elvonások is jönnek

Komoly átrendezésre készül a kormány a 2027-es költségvetés mintegy 45 ezer milliárd forintos kiadási oldalán, ahol egyes területek több pénzt kapnak, másutt viszont szigorú takarékosság jön. A legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e jövőre 1465 milliárd forinttal csökkenteni a kiadásokat, ami a GDP 1,5 százalékának felel meg. A szociális kiadások közben 734 milliárd forinttal nőnek, a különböző állami béremelések 677 milliárd forintba kerülnek, és 300 milliárdot fordít a kormány a családi pótlék megduplázására, 123 milliárdot a kisnyugdíjak emelésére, 90 milliárdot pedig a nyugdíjas SZÉP-kártyára. Kármán András pénzügyminiszter szerint a tárca szigorúan ellenőrzi majd a lefaragások végrehajtását. Kétrészes cikksoroszatunk első részében egyetlen infografikán mutatjuk be a Tisza-kormány 2027-es kiadási intézkedéscsomagját, és hamarosan jövünk az adócsomag bemutatásával is.

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Egyetlen képen, hogyan rendezi át az ország kiadásait a Tisza-kormány: béremelések és nagy elvonások is jönnek
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Magyar állampapírok: a kamat mellett a korai eladás feltételei is számítanak

Egy megtakarításról könnyű dönteni, amíg csak az éves kamatot nézzük. A nehezebb kérdés akkor merül fel, amikor a pénzre korábban lenne szükség. Mennyi kerülne ténylegesen a számlánkra, ha eladnánk a papírt, és mikor használhatnánk fel? A lakossági állampapírok összehasonlításában ennek ugyanolyan láthatónak kellene lennie, mint a kamatnak. A háztartás számára a biztonság része az is, hogy egy váratlan kiadás miatt ne kelljen rossz időpontban feladnia a tervét.

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Magyar állampapírok: a kamat mellett a korai eladás feltételei is számítanak
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Tisza-kormány: letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Matolcsy Ádámot keresik

Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányzati döntésekkel, elszámoltatással kapcsolatos hírekkel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

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