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Tisza-kormány: letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Matolcsy Ádám szökésben
Gazdaság

Tisza-kormány: letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Matolcsy Ádám szökésben

Portfolio
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Tegnap letartóztatták Matolcsy György volt jegybankelnököt, 30 millió forintos óvadékért cserébe sem engedték el. A fia, Matolcsy Ádám még mindig szökésben, egyelőre azt sem tudni, pontosan melyik országban tartózkodik. Orbán Viktor miniszterelnökről közben lesifotó készült Párizsban, Franciaország fővárosában. Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányzati döntésekkel, elszámoltatással kapcsolatos hírekkel.

Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányzati döntésekkel, elszámoltatással kapcsolatos hírekkel.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

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