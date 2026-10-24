Több fontos szabály is életbe lép Horvátországban

Financial Intermediation Conference 2026 Idén újra szakmai konferencia a hitelközvetítés jelenéről és jövőjéről a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, hatóságok) képviselteti magát.

November 1-jétől a gépjárművezetőknek nappal is kötelező a nappali menetfény vagy a tompított fényszóró használata. Ez az évenként visszatérő, március 31-ig tartó kötelezettség a horvát közúti közlekedési törvényen alapul. A motorkerékpárosoknak és a segédmotoros kerékpárok vezetőinek ugyanakkor az egész év során kötelező a tompított fényszóró használata.

A szabály megszegőire 30 eurós bírságot szabhatnak ki.

A következő fontos dátum november 15-e, amelytől kezdve az időjárási viszonyoktól függetlenül kötelezővé válik a téli felszerelés a kijelölt téli útszakaszokon. Ez az előírás 2027. április 15-ig marad érvényben. Személygépkocsiknál a szabályozás megfelelő téli gumiabroncsok, vagy pedig nyári gumi és hólánc előírt kombinációjának használatát írja elő. Az intézkedés elsősorban a hegyvidéki és a szárazföldi régiókban közlekedő autósokat érinti.

A legjelentősebb változást az új fogyasztóihitel-törvény jelenti, amely 2026. november 20-án lép hatályba. A jogszabály megerősíti a fogyasztóvédelmet, valamint új kereteket szab a fogyasztói és a lakáshitelezésnek. A törvény hatálya egyes kamatmentes és rövid lejáratú kölcsönökre is kiterjed, emellett a hitelbírálat során kötelezővé teszi a hitelezők számára a hitelfelvevő hitelképességének előzetes vizsgálatát.

A jogszabály szigorítja a szerződéskötés előtti tájékoztatási kötelezettségeket, és átláthatóbbá teszi a hitelhirdetéseket is. A hirdetésekben ezentúl kötelezően fel kell tüntetni a

Figyelem! A hitelfelvétel nem ingyenes.

figyelmeztetést. Az automatizált döntéshozatallal elbírált hiteligénylések esetén a törvény külön jogokat biztosít a fogyasztóknak, akik így kérhetik az emberi beavatkozást, valamint a döntés indoklását is.

A törvény emellett pontosítja az előtörlesztésre és a teljes hitelköltség csökkentésére vonatkozó számítási szabályokat, továbbá ingyenes adósságtanácsadási szolgáltatást biztosít a pénzügyi nehézségekkel küzdő fogyasztóknak. A Horvát Nemzeti Bank pedig bővebb jogkört kap a hitelezők és a hitelközvetítők engedélyezési és felügyeleti eljárásaiban.

Ugyanakkor nem minden rendelkezés lép azonnal hatályba: az új hitelezőkre és hitelközvetítőkre vonatkozó egyes követelmények csak 2027. június 1-jétől, míg a kártyaalapú és a részletfizetési hitelekre érvényes bizonyos előírások 2028. január 1-jétől lépnek életbe.

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