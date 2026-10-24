Úgy elszaporodtak az invazív halak a Balatonnál, hogy elektromos halászattal kellett megszabadulni tőlük

A Keleti-Bozót-csatorna – közismert nevén a Fonyódi-árok – a Balaton déli partjának egyik kiemelt horgászvize, ahol idén őszre látványosan megnőtt a törpeharcsák száma. A probléma kezelésére a halgazdálkodó társaság célzott beavatkozást indított a területen.

A gyérítést egy speciális, engedélyköteles elektromos eszközzel hajtották végre, amelyet kizárólag szakemberek használhatnak. A berendezés kifejezetten kíméletes, hiszen a vízbe vezetett egyenáram nem pusztítja el, csupán

átmenetileg elkábítja az állatokat.

Ennek köszönhetően a szákba került őshonos halakat sértetlenül vissza tudták engedni a vízbe, míg a másfél tonnányi törpeharcsát és a szintén problémát okozó ezüstkárászokat végleg eltávolították a csatornából.

Nagy Gábor, a társaság horgászati ágazatvezetője a további sikeres védekezés érdekében a horgászközösség segítségét is kérte. Arra buzdítja a horgászokat, hogy ha a vízgyűjtő terület bármely pontján a törpeharcsák tömeges felbukkanását tapasztalják, jelezzék azt a szakembereknek, ezzel is támogatva az őshonos halállomány védelmét.

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