Új gyorsforgalmi utat terveznek Horvátországban

A tervek szerint az út Osojnikból indulna, egy hídon keresztezné a Rijeka Dubrovačka-öblöt, majd a Srđ-hegy északi oldalán haladva kerülné el a várost. Ennél a szakasznál

egy csomópont biztosítaná a közvetlen összeköttetést Dubrovnikkal.

A nyomvonal ezt követően Orsula felé haladna tovább, majd Župa Dubrovačka felett, a beépített területek és a bosznia-hercegovinai határ között érné el a repülőteret. Onnan az út továbbvezetne Gruda felé, a Konavle térségébe.

A kivitelezés szakaszosan valósulna meg, a beruházás következő fázisa pedig a környezeti hatásvizsgálat elvégzése.

Az új út megépüléséig a jelenlegi közúthálózat fejlesztése és korszerűsítése is elengedhetetlen feladat marad.

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