10°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Újabb milliárdosa van Magyarországnak
Gazdaság

Újabb milliárdosa van Magyarországnak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Gazdára talált az ötöslottó történetének ötödik legmagasabb főnyereménye. A legutóbbi sorsoláson egy játékos több mint 5,19 milliárd forintot nyert, amelynek átvételére kilencven nap áll rendelkezésére - közölte a Szerencsejáték Zrt.

Az október 24-i sorsoláson a 12, 36, 68, 84 és 89-es számok megjátszásával született meg az év telitalálata, amely pontosan

5 197 132 880 forintot

ér a szelvény tulajdonosának. A fődíj mellett 21 játékos ért el négy találatot, ők egyenként 3,2 millió forintot nyertek.

A milliárdos összeg átvételéhez a nyertesnek a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell felhívnia a lottótársaság úgynevezett nagynyertes-vonalát. A telefonos egyeztetés során a társaság munkatársai ellenőrzik a nyertes szelvényt, a sikeres azonosítást követően pedig személyes találkozóra kerül sor.

Még több Gazdaság

Orbán Ráhel távozott egy fontos pozícióból

Matolcsy György a teljes megtakarítását felajánlotta, fiát akár egy hónapon belül hazahozhatják Dubajból

Lángba borult Franciaország: a rohamrendőrség könnygázt és vízágyút vetett be

A személyes adatok egyeztetése után megkezdődhet a kifizetés. Mivel a kiemelkedően nagy összegű nyereményeket minden esetben banki átutalással teljesítik, a nyertesnek feltétlenül rendelkeznie kell egy magyarországi bankszámlával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban
Két évtized után megismétlődött a 2006-os forgatókönyv – Baka András azonban kitart
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility