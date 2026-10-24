Újabb milliárdosa van Magyarországnak

Az október 24-i sorsoláson a 12, 36, 68, 84 és 89-es számok megjátszásával született meg az év telitalálata, amely pontosan
5 197 132 880 forintot
ér a szelvény tulajdonosának. A fődíj mellett 21 játékos ért el négy találatot, ők egyenként 3,2 millió forintot nyertek.
A milliárdos összeg átvételéhez a nyertesnek a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell felhívnia a lottótársaság úgynevezett nagynyertes-vonalát. A telefonos egyeztetés során a társaság munkatársai ellenőrzik a nyertes szelvényt, a sikeres azonosítást követően pedig személyes találkozóra kerül sor.
A személyes adatok egyeztetése után megkezdődhet a kifizetés. Mivel a kiemelkedően nagy összegű nyereményeket minden esetben banki átutalással teljesítik, a nyertesnek feltétlenül rendelkeznie kell egy magyarországi bankszámlával.
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