Újabb milliárdosa van Magyarországnak

Gazdára talált az ötöslottó történetének ötödik legmagasabb főnyereménye. A legutóbbi sorsoláson egy játékos több mint 5,19 milliárd forintot nyert, amelynek átvételére kilencven nap áll rendelkezésére - közölte a Szerencsejáték Zrt.

Az október 24-i sorsoláson a 12, 36, 68, 84 és 89-es számok megjátszásával született meg az év telitalálata, amely pontosan

5 197 132 880 forintot

ér a szelvény tulajdonosának. A fődíj mellett 21 játékos ért el négy találatot, ők egyenként 3,2 millió forintot nyertek.

A milliárdos összeg átvételéhez a nyertesnek a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell felhívnia a lottótársaság úgynevezett nagynyertes-vonalát. A telefonos egyeztetés során a társaság munkatársai ellenőrzik a nyertes szelvényt, a sikeres azonosítást követően pedig személyes találkozóra kerül sor.

A személyes adatok egyeztetése után megkezdődhet a kifizetés. Mivel a kiemelkedően nagy összegű nyereményeket minden esetben banki átutalással teljesítik, a nyertesnek feltétlenül rendelkeznie kell egy magyarországi bankszámlával.

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