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Újabb "nevesített" vihar csap le az Egyesült Királyságra

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Alighogy elvonult a péntek esti Austen-vihar Délnyugat-Anglia felett, az Egyesült Királyság máris a szezon második nevesített viharára, a Boelóra készül, amely szombat estétől akár 130 km/h-t meghaladó széllökésekkel sújthatja az ország északi területeit - jelentette a The Guardian.

A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) narancssárga figyelmeztetést adott ki Skóciára, Észak-Angliára és Észak-Írország keleti részére szombat estétől vasárnap estig. Emellett sárga riasztás van érvényben heves esőzések miatt az ország teljes északi felén, valamint Wales és Nyugat-Anglia egyes részein. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy lehetőség szerint

maradjanak otthon, mivel a szél által elsodort tárgyak és a hatalmas hullámok életveszélyt jelentenek.

A vihar komoly fennakadásokat okozhat a komp- és a vasúti közlekedésben egyaránt. A TransPennine Express arra figyelmeztette az utasokat, hogy a hétvégén csak a legszükségesebb utazásokra vállalkozzanak, az Avanti West Coast pedig azt javasolja, hogy vasárnap Prestontól északra egyáltalán ne üljenek vonatra.

A pénteki Austen-vihar csúcspontján 31 ezer háztartás maradt áram nélkül Délnyugat-Angliában, és a National Grid adatai szerint szombat reggel még mindig több mint 3700 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás. A Met Office arra figyelmeztetett, hogy

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a Boelo-vihar hasonló áramkimaradásokat okozhat az északi országrészben is.

Az Egyesült Királyság idén rekordmeleg nyarat élt meg, amely során öt hőhullám söpört végig az országon, és összesen negyven napon emelkedett a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölé. A nyári erdőtüzekről tartott pénteki csúcstalálkozón Andy Burnham arra figyelmeztetett, hogy az országnak "a fokozott árvízveszély telére" kell felkészülnie. A miniszterelnök elismerte, hogy "olyan világban élünk, ahol a váratlan események egyre gyakoribbá válnak".

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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