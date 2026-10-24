Vége a magyar kiskereskedelmi láncok kivételezett helyzetének?

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A kormány 2027-től háromszorosára emelné a kiskereskedelmi különadó egyik kulcsát, így az 1 és 50 milliárd forint közötti adóalaprészre 0,15 helyett 0,45 százalékot kellene fizetni. A változás leginkább a közepes méretű, jellemzően magyar tulajdonú élelmiszerláncokat sújtaná, köztük a COOP, a CBA és a Príma hálózatához tartozó cégeket, amelyeket a Fidesz-kormány eddig kíméletesen kezelt. Egy 50 milliárd forintos forgalmú kereskedő adóterhe évente akár 147 millió forinttal is nőhet. A tíz legnagyobb érintett, főként élelmiszert forgalmazó vállalkozás együtt csaknem 674 millió forint többletadóval számolhat. A multinacionális láncoknak is fizetniük kell az extra terhet, ám az ő hatalmas forgalmuk mellett ez alig érezhető.

Magyar Péter a 2027-es költségvetés bemutatásakor említette, hogy módosítanának a kiskereskedelmi különadón, annak is a második sávján. 1 és 50 milliárd forint között háromszoros kulccsal lehet majd számolni, amely értékelhető úgy is, hogy a Tisza-kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogy kíméletesen bánjon a magyar tulajdonú láncokkal. A progresszív adózás megmarad és a legnagyobb láncok továbbra is jelentős kulccsal adóznak, de ez a változtatás nekik aligha lesz érezhető.

Bár a Fidesz gyakran támadta a nagy, multinacionális láncokat, tavaly könnyített a terheiken, amikor a kiskereskedelmi különadó sávhatárait módosította. Ez a legnagyobb szereplőknek 1,9 milliárd forint könnyítést jelentett úgy, hogy a kulcsok eközben nem változtak.

A sávok így alakulnak:

Az 1 milliárd forint alatti adóalaprész továbbra is adómentes lesz,

az 1 és 50 milliárd forint közötti részre azonban az eddigi 0,15 százalék helyett 0,45 százalékos adó vonatkozna.

adó vonatkozna. Az 50 és 150 milliárd forint közötti sávban változatlanul 1 százalék,

az ezt meghaladó részre pedig 4,5 százalék maradna az adókulcs.

A változás tehát 0,3 százalékpontos emelést jelent, ami a második adósávban háromszoros adómértéknek felel meg.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 50 milliárd forintos adóalappal rendelkező kereskedőnek az érintett 49 milliárd forint után eddig 73,5 millió forintot kellett fizetnie, az új szabályozás szerint azonban már 220,5 millió forint lesz az adója. A különbség 147 millió forint évente.

A többletteher természetesen az árbevétellel együtt emelkedik. Egy

5 milliárd forintos adóalapnál 12 millió,

10 milliárdnál 27 millió,

20 milliárdnál 57 millió,

30 milliárdnál 87 millió forinttal nőne az éves fizetési kötelezettség.

A magyar élelmiszerláncok is megérezhetik az adóemelést

A módosítás különösen a közepes méretű, jellemzően regionális bolthálózatokat üzemeltető magyar vállalkozások számára jelenthet érzékelhető többletköltséget. Ide tartoznak többek között a COOP, a CBA és a Príma hálózataihoz kapcsolódó társaságok, amelyek közül számos vállalkozás éves árbevétele 10 és 50 milliárd forint között alakul.

A Fidesz-kormány az elmúlt másfél évtizedben jellemzően kesztyűs kézzel bánt a magyar tulajdonú élelmiszerláncokkal,

miközben a különböző szabályozási intézkedések elsősorban a nagy külföldi kereskedelmi vállalatokat sújtották. Ebben fontos szerepet játszott a hazai láncok franchise-rendszere: a Coop, a CBA és a Reál hálózatai számos önálló vállalkozásból állnak, így az árbevételi küszöbökhöz kötött kötelezettségek gyakran elkerülték őket.

A kormányzati politika irányát korábban nyilatkozatok is egyértelművé tették: Lázár János 2020-ban nyíltan beszélt a külföldi kiskereskedelmi láncok visszaszorításának szándékáról. A különadó szabályozását az Európai Bizottság is kifogásolta, 2024 októberében kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mert álláspontja szerint a rendszer aránytalanul terheli a nagyobb külföldi vállalkozásokat.

Kik a legnagyobbak?

Az Opten rendszeréből származó, 2025-ös nettó árbevételi adatok alapján a legnagyobb, főként élelmiszer árusító érintettek közé tartozhat a jászberényi központú CO-OP Star Kereskedelmi Zrt., amely 117 üzletet működtet 92 településen. A társaság közel 49,7 milliárd forintos árbevétele alapján az adóemelés mintegy 146 millió forintos éves többletterhet jelenthet.

Szintén jelentős lehet a változás a kisvárdai központú NYÍRZEM Nyírség-Zemplén Coop Kereskedelmi Zrt. számára, amelynek 30,1 milliárd forintos árbevétele alapján több mint 87 millió forinttal emelkedhet az adófizetési kötelezettsége.

A CBA és a Príma hálózatához kapcsolódó vállalkozások közül a Krupp és Társa Kereskedelmi Kft. esetében közel 74 millió, a Vörösvár Kft.-nél mintegy 71 millió, míg az M Csemege üzleteket működtető BUDACONSUM Kft.-nél közel 68 millió forintos éves többlet adódhat.

A kecskeméti központú, 37 kereskedelmi egységet működtető UNIVER-COOP Zrt.-nél az emelés meghaladhatja az 57 millió forintot, de több tízmillió forintos többlettel számolhat a COOP Szeged, az ABAÚJ COOP, a HALMSCHLÁGER TRADE, valamint a Janker és Mr. Alkohol üzletekhez kötődő JAN-KER 2001 Kft. is.

A tíz vizsgált vállalkozásnak együttesen csaknem 674 millió forinttal emelkedhet az éves adóterhe, amennyiben az árbevételük és az adóalapjuk változatlan marad. A felsorolt cégek többsége regionális hálózatot működtet, és több száz munkavállalót foglalkoztat, így a többletadó a működési költségeikben is érzékelhető tétel lehet.

A 10 legnagyobb, 50 milliárd forint alatti árbevételű élelmiszerlánc Cég Bevétel (mrd Ft) Adózott eredmény (millió Ft) Adó régi szabályok szerint (millió Ft) Adó új szabályok zerint (millió Ft) Adókülönbség (millió Ft) CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. 49,74 1650,72 73,11 219,33 146,22 NYÍRZEM Nyírség-Zemplén Coop Zrt. 30,11 239,6 43,67 131,01 87,34 Krupp és Társa Kereskedelmi Kft. 25,65 2,39 36,97 110,91 73,94 Vörösvár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 24,64 -1528,45 35,47 106,4 70,93 BUDACONSUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 23,54 -31,55 33,81 101,44 67,63 UNIVER-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 20,02 150,19 28,53 85,59 57,06 JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft. 17,64 285,28 24,97 74,9 49,93 COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zrt. 15,16 277,33 21,24 63,73 42,49 HALMSCHLÁGER TRADE Zrt. 14,95 377,88 20,93 62,79 41,86 ABAÚJ COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 13,08 391,54 18,12 54,35 36,23 Összesen 234,54 1814,93 336,81 1010,44 673,63 Forrás: Opten

A számítások a 2025-ös nettó árbevétel alapján készültek, azt feltételezve, hogy az teljes egészében a kiskereskedelmi különadó alapját képezi.

A profitba is beleharap az adóemelés

Az adóemelés különösen annak fényében jelenthet komoly érvágást a magyar kereskedelmi vállalkozásoknak, hogy több társaság már 2025-ben is alacsony nyereséggel vagy veszteségesen működött.

Ha a cégek árbevétele és eredménytermelő képessége a 2025-ös szinten maradna, a magasabb különadó több vállalkozás pénzügyi helyzetét is jelentősen ronthatná.

A Krupp és Társa Kft. például mindössze 2,4 millió forintos adózott eredményt ért el tavaly, miközben a különadó emelése közel 74 millió forintos többletterhet jelentene számára. A NYÍRZEM Coop esetében a 87 millió forintos pluszadó a 2025-ös, közel 240 millió forintos nyereség több mint harmadának felelne meg, az UNIVER-COOP-nál pedig az 57 milliós többlet a tavalyi profit mintegy 38 százalékát tenné ki.

Még nehezebb helyzetbe kerülhetnének a már eleve veszteséges társaságok: a Vörösvár Kft. 2025-ben több mint 1,5 milliárd, a BUDACONSUM pedig közel 32 millió forintos veszteséget könyvelt el, amelyet az adóemelés változatlan körülmények között tovább növelhetne.

ezek a számítások a 2025-ös beszámolókon alapulnak, és nem veszik figyelembe a vállalkozások azóta bekövetkezett vagy jövőbeli gazdálkodási változásait.

A legnagyobb láncok sem mentesülnek

Bár az adóemelés arányaiban a közepes méretű kereskedők számára lehet a legérzékenyebb, a legnagyobb, 50 milliárd forint feletti árbevételű vállalkozásoknak is számolniuk kell a magasabb adóval.

A progresszív adózás miatt ugyanis ezek a társaságok is megfizetik az 1 és 50 milliárd forint közötti adóalaprészre vonatkozó kulcsot, így náluk is 147 millió forinttal nő az éves fizetési kötelezettség. A különbség az, hogy a több százmilliárd vagy akár ezermilliárd forintos forgalmat bonyolító láncok esetében ez az összeg az árbevétel jóval kisebb hányadát teszi ki.

A kiskereskedelmi különadó hatálya egyébként nem csupán az élelmiszerüzletekre terjed ki. Érintheti többek között a ruházati, műszaki, drogériai és más kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásokat, valamint a Magyarországra értékesítő külföldi webáruházakat és az online piacterek üzemeltetőit is.

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