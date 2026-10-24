Vitézy Dávid fontos bejelentést tett: lakásépítési program indulhat egy fővárosi rozsdaövezetben

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Dan Jørgensennel, az Európai Bizottság lakhatásért felelős tagjával tárgyal arról, hogyan lehetne uniós forrásokat fordítani a megfizethető lakhatásra és a városfejlesztésre. A két politikus a ferencvárosi rozsdaövezetben, a leendő Diákváros területén tartott közös terepbejárást. A terület korábban a kínai egyetemi projekt miatt egy vagyonkezelő alapítványhoz került, de néhány hete ismét állami tulajdonba vette a Tisza-kormány. A helyszín az újonnan induló bérlakásépítési és kollégiumfejlesztési program egyik kiemelt célpontja lehet. A kormány célja, hogy Magyarország a korábbinál jóval több uniós pénzt vonjon be a lakhatási programok finanszírozásába.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejelentkezésében, a ferencvárosi Diákváros leendő területén közölte: Dan Jørgensennel, az Európai Bizottság lakhatásért felelős tagjával tárgyal az uniós források megfizethető lakhatásra és városfejlesztésre történő felhasználásáról.

A miniszter a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág mentén, az Atlétikai Stadion és a HÉV Közvágóhíd végállomásának szomszédságában tartott terepbejárást az európai biztossal. Az Európai Unióban újonnan létrehozott lakhatási tárca meglétét az indokolja, hogy a nagyvárosokban tapasztalható lakhatási válság az egész kontinensen súlyos közpolitikai problémává vált, amely állami és városi szintű beavatkozást igényel.

A nagyvárosokat érintő lakhatási nehézségeket a turizmus terjedése, az ingatlanok befektetési célú felvásárlása és a folyamatos urbanizáció együttesen idézte elő, ezért elengedhetetlenné váltak a céltudatos közpolitikai beavatkozások

– mutatott rá Vitézy Dávid.

A szakpolitikai válaszlépések részeként a Tisza-kormány a költségvetés benyújtásakor elindította a Wekerle-programot. Az intézkedéscsomag magában foglalja az új lakásvásárlási támogatást, a támogatott lakáshitelprogramot, az energetikai korszerűsítést szolgáló állami támogatást és kedvezményes hitelt, valamint a lakástakarék programot. Ezzel párhuzamosan egy új bérlakásépítési és kollégiumfejlesztési program is indul, amelynek egyik kiemelt helyszíne a ferencvárosi rozsdaövezet.

Az érintett rozsdaövezeti ingatlanok ismételt köztulajdonba vételével elhárultak az akadályok az átfogó városfejlesztési és lakhatási beruházások megkezdése elől

– emelte ki a miniszter.

Az érintett terület korábban az Orbán-kormány döntése alapján egy vagyonkezelő alapítvány tulajdonába került egy kínai egyetemi projekt megvalósítása céljából. A Tisza-kormány az elmúlt hónapokban felszámolta ezeket az alapítványokat, így a terület néhány hete ismét állami tulajdonba került.

A helyszíni bejárás és a tárgyalások fő célja annak elősegítése, hogy Magyarország a jövőben a korábbiaknál lényegesen több európai uniós forrást tudjon bevonni a lakásfejlesztési, megfizethető lakhatási és városfejlesztési programok finanszírozásába, amire a korábbi uniós szabályozási keretek között nem volt lehetőség.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László