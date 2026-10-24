10°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Vitézy Dávid fontos bejelentést tett: lakásépítési program indulhat egy fővárosi rozsdaövezetben
Gazdaság

Vitézy Dávid fontos bejelentést tett: lakásépítési program indulhat egy fővárosi rozsdaövezetben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Dan Jørgensennel, az Európai Bizottság lakhatásért felelős tagjával tárgyal arról, hogyan lehetne uniós forrásokat fordítani a megfizethető lakhatásra és a városfejlesztésre. A két politikus a ferencvárosi rozsdaövezetben, a leendő Diákváros területén tartott közös terepbejárást. A terület korábban a kínai egyetemi projekt miatt egy vagyonkezelő alapítványhoz került, de néhány hete ismét állami tulajdonba vette a Tisza-kormány. A helyszín az újonnan induló bérlakásépítési és kollégiumfejlesztési program egyik kiemelt célpontja lehet. A kormány célja, hogy Magyarország a korábbinál jóval több uniós pénzt vonjon be a lakhatási programok finanszírozásába.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejelentkezésében, a ferencvárosi Diákváros leendő területén közölte: Dan Jørgensennel, az Európai Bizottság lakhatásért felelős tagjával tárgyal az uniós források megfizethető lakhatásra és városfejlesztésre történő felhasználásáról.

A miniszter a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág mentén, az Atlétikai Stadion és a HÉV Közvágóhíd végállomásának szomszédságában tartott terepbejárást az európai biztossal. Az Európai Unióban újonnan létrehozott lakhatási tárca meglétét az indokolja, hogy a nagyvárosokban tapasztalható lakhatási válság az egész kontinensen súlyos közpolitikai problémává vált, amely állami és városi szintű beavatkozást igényel.

A nagyvárosokat érintő lakhatási nehézségeket a turizmus terjedése, az ingatlanok befektetési célú felvásárlása és a folyamatos urbanizáció együttesen idézte elő, ezért elengedhetetlenné váltak a céltudatos közpolitikai beavatkozások

– mutatott rá Vitézy Dávid.

Még több Gazdaság

Több fontos szabály is életbe lép Horvátországban

Tisza-kormány: letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Matolcsy Ádám szökésben

Alaptörvény-módosítást kezdeményez a győri polgármester

A szakpolitikai válaszlépések részeként a Tisza-kormány a költségvetés benyújtásakor elindította a Wekerle-programot. Az intézkedéscsomag magában foglalja az új lakásvásárlási támogatást, a támogatott lakáshitelprogramot, az energetikai korszerűsítést szolgáló állami támogatást és kedvezményes hitelt, valamint a lakástakarék programot. Ezzel párhuzamosan egy új bérlakásépítési és kollégiumfejlesztési program is indul, amelynek egyik kiemelt helyszíne a ferencvárosi rozsdaövezet.

Az érintett rozsdaövezeti ingatlanok ismételt köztulajdonba vételével elhárultak az akadályok az átfogó városfejlesztési és lakhatási beruházások megkezdése elől

– emelte ki a miniszter.

Az érintett terület korábban az Orbán-kormány döntése alapján egy vagyonkezelő alapítvány tulajdonába került egy kínai egyetemi projekt megvalósítása céljából. A Tisza-kormány az elmúlt hónapokban felszámolta ezeket az alapítványokat, így a terület néhány hete ismét állami tulajdonba került.

A helyszíni bejárás és a tárgyalások fő célja annak elősegítése, hogy Magyarország a jövőben a korábbiaknál lényegesen több európai uniós forrást tudjon bevonni a lakásfejlesztési, megfizethető lakhatási és városfejlesztési programok finanszírozásába, amire a korábbi uniós szabályozási keretek között nem volt lehetőség.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban
Két évtized után megismétlődött a 2006-os forgatókönyv – Baka András azonban kitart
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility