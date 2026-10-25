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A családtámogatási forma, amiről alig beszélünk
Gazdaság

A családtámogatási forma, amiről alig beszélünk

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A magyar családpolitika egyik kevésbé ismert, mégis több mint három évtizede létező eleme a gyermeknevelési támogatás (GYET), amelyet kifejezetten a legalább három gyermeket nevelő családok számára hoztak létre. Az ellátás összege 2008 óta változatlanul havi bruttó 28 500 forint, így az elmúlt években jelentősen veszített vásárlóerejéből. Miközben a családi pótlék minap bejelentetett megduplázása ismét ráirányította a figyelmet a családtámogatásokra, a GYET jövője egyelőre bizonytalan, noha a Tisza Párt programjában az összeg emelése is szerepel. De kik jogosultak erre az ellátásra, mi volt az eredeti célja, és hogyan vált a nagycsaládosokat segítő támogatás mára jórészt szimbolikus elemmé?
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A magyar családpolitika elmúlt másfél évtizedét elsősorban olyan támogatási formák határozták meg, mint a családi adókedvezmény, a Babaváró hitel vagy a CSOK. Az utóbbi hónapokban emellett ismét a figyelem középpontjába került a családi pótlék is, különösen annak emelése vagy megduplázása kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök minapi bejelentéséből pedig ki is derült, hogy a kormányzat 2027-től egy lépésben megduplázza a családi pótlékot.

Ezeket a támogatásokat a legtöbb magyar család jól ismeri, különösen a családi pótlékot, amely több mint egy évszázada része a hazai családtámogatási rendszernek. Hasonlóan közismert a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) is, még akkor is, ha sokan nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy mit is jelent „gyesen” lenni.

Van azonban a rendszernek egy olyan eleme, amely jóval kevesebb figyelmet kap, pedig több mint harminc éve létezik, ma is elérhető, és kifejezetten a nagycsaládosokat célozza. Ez a támogatási forma a gyermeknevelési támogatás, vagyis a GYET. Bár a konstrukció 1993-ban jelent meg a magyar rendszerben, még ma is kevesen tudják pontosan, kik jogosultak rá, mekkora összeget jelent, vagy hogy milyen szerepet töltött be eredetileg. A GYET története emellett jól tükrözi a magyar családpolitika elmúlt három évtizedének változásait is.

Főállású anyaság helyett főállású szülőség

A gyermeknevelési támogatást 1993-ban vezették be azzal a céllal, hogy kiegészítő anyagi támogatást nyújtson a nagycsaládos háztartások számára. A közbeszédben gyakran „főállású anyaságként” emlegetik, ez az elnevezés azonban félrevezető, mivel a jogosultság nem kizárólag az édesanyákat illeti meg, hanem az édesapák is igénybe vehetik a támogatást.

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A GYET-re tehát az a szülő vagy gyám jogosult, aki legalább három kiskorú gyermeket nevel saját háztartásában. Az ellátás a legfiatalabb gyermek hároméves korától vehető igénybe, és annak nyolcéves koráig jár. A jogosultság egyik alapfeltétele, hogy a családban továbbra is legalább három kiskorú gyermek legyen. Ennek megfelelően, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét, és ezzel a kiskorú gyermekek száma három alá csökken, a támogatásra való jogosultság megszűnik. Kivételt jelent, ha a családban háromnál több gyermek van, így a feltétel továbbra is teljesül. A GYET mellett folytatható keresőtevékenység is, amennyiben az nem haladja meg a heti 30 órát és az igénylő otthonában történik.

Az 1998. évi LXXXIV. törvény értelmében a GYET havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos a szociális vetítési alap (korábban öregségi nyugdíjminimum) összegével, mely 2026-ban bruttó 28 500 forint.

Mennyi pénzre számíthat egy főállású szülő?

A GYET összege 1993 és 2008 között évről évre emelkedett, a 2008-as befagyasztás óta azonban egyetlen forinttal sem nőtt. Ennek következtében az ellátás fokozatosan elvesztette az értékét. Amennyiben összehasonlítjuk a bruttó átlagkereset és GYET bruttó összegének alakulását 1993-tól 2025-ig, jól látszik, hogy a támogatás mennyire elértéktelenedett.

graf_gyet
Forrás: MEDOSOFT és Felho.hu

A GYET összege a bevezetését követő években mérsékelten ugyan, de folyamatosan emelkedett. A támogatás bruttó összege a bruttó átlagkeresetekhez viszonyítva azonban egyre kisebb jelentőséggel bírt. Míg 1993-ban a GYET összege a bruttó átlagkereset mintegy 19 százalékát tette ki, 1994 és 1995 között ez az arány még 22 százalék körül alakult. Ezt követően azonban fokozatos csökkenés indult, és 2000-re a mutató ismét visszatért a bevezetéskori, nagyjából 19 százalékos szintre.

A tendencia a következő években is folytatódott: hiába nőtt nominálisan a támogatás összege, a bérek ennél gyorsabb ütemben emelkedtek. Ennek eredményeként a GYET 2018-tól már a bruttó átlagkereset kevesebb mint tizedét érte el, az arány 2018-ban 9, 2019-ben 8, 2025-re pedig mindössze 4 százalékra csökkent.

Emellett fontos kiemelni, hogy a GYET 1993-as, 5 200 forintos összege mai értéken számolva már több mint 50 000 forintnak felelne meg, míg a 2008-ban megállapított 28 500 forintos összeg vásárlóerejének megőrzéséhez ma közel 60 000 forintos támogatásra lenne szükség. A 2008 óta változatlan összeg így jelentős reálértékvesztést szenvedett el.

Mi a támogatás célja?

A fenti adatok alapján adódik a kérdés: mi volt a GYET eredeti rendeltetése, és milyen szerepet tölt be napjainkban a családtámogatási rendszerben? Az Antall-kormány időszakában a családpolitika egyik kiemelt célja a gyermekvállalás ösztönzése, valamint a gyermekneveléssel járó anyagi terhek mérséklése volt. Ebbe a törekvésbe illeszkedett a GYET 1993-as bevezetése is, amely minden bizonnyal egyszerre szolgálta a nagycsaládossá válás ösztönzését és az otthon maradó szülők, jellemzően az édesanyák gyermeknevelési munkájának társadalmi és anyagi elismerését.

Az ellátás ugyanakkor már hosszabb ideje aligha alkalmas arra, hogy érdemben hozzájáruljon a fenti célok megvalósításához.

A GYES-hez hasonlóan a GYET mára elsősorban szimbolikus jelentőséggel bír.

A támogatás 2008 óta változatlan összege jól illeszkedik az elmúlt másfél évtized munkaalapú társadalompolitikai szemléletéhez, ugyanakkor nehezebben egyeztethető össze azzal a családpolitikai narratívával, amely a nagycsaládok támogatását kiemelt célként kezeli. Így tehát ez a támogatás egy viszonylag ellentmondásos eleme lett a rendszernek.

Mit hoz a jövő?

Harminchárom évvel a bevezetése után a GYET továbbra is része a magyar családtámogatási rendszernek, ám reálértéke és relatív súlya jelentősen visszaesett.

Bár a Tisza Párt programjában szerepelt a támogatás összegének megduplázása, egyelőre kérdéses, hogy ez mikor és hogyan valósul meg, hiszen a jövő évi költségvetés tervezetének bemutatásakor nem esett szó a GYET-ről.

Az biztos, hogy a támogatás története ma már legalább annyira szól a családpolitikai prioritások változásáról, mint magáról az ellátásról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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