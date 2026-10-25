A kormány 25 milliárd forint ad a magyar vállalkozások külföldi terjeszkedésére

Huszonötmilliárd forintot fordít a kormány a hazai vállalkozások exportfejlesztésére, jelentette be vasárnap Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szerint az exportbevételek túlnyomó része ma még külföldi tulajdonú cégeknél keletkezik, a hazai kis- és középvállalkozásoknak pedig csak körülbelül öt százaléka exportál. Az új stratégia több mint kétszáz magyar vállalat tapasztalatai alapján készült, megvalósításán pedig többek között a HEPA és az EXIM bank dolgozik. A támogatás a képességfejlesztést, a külpiaci értékesítési hálózat kiépítését és a piacra lépést segíti. A miniszter szerint a cél az, hogy Magyarország ne csak összeszereljen, hanem tudásintenzív országként fejlesszen, és magyar termékeket, szolgáltatásokat exportáljon a világ minden pontjára.

Huszonötmilliárd forintot fordítanak a vállalkozások exportfejlesztésére - írta Kapitány István vasárnap Facebook-bejegyzésében. A gazdasági és energetikai miniszter megfogalmazása szerint a magyar tudás exportképes, és itt az ideje, hogy a magyar cégek is azok legyenek.

Magyarország nyitott gazdaság, növekedése nagyban múlik az exporton, az exportbevételek túlnyomó része azonban ma még külföldi tulajdonú cégeknél keletkezik, a hazai kis- és középvállalkozásoknak pedig csak körülbelül 5 százaléka exportál - írta.

Hozzátette, hogy a hazai piac kicsi, így aki igazán növekedni akar, annak a határokon túlra is ki kell lépnie, ráadásul az exportáló cégek jellemzően termelékenyebbek, innovatívabbak és több értéket teremtenek itthon.

Az exportfejlesztési stratégia megvalósításán a minisztérium több háttérintézménye, köztük a HEPA és az EXIM bank dolgozik együtt, hogy a programok hatékonyan és megfelelő finanszírozási háttérrel érjék el a vállalkozásokat. A stratégia elkészítéséhez több mint 200 magyar vállalat osztotta meg tapasztalatait arról, hogy mi segíti és mi akadályozza a külpiaci növekedést, milyen képességekre van szükségük, és hol tud az állam valódi segítséget adni.

Értékteremtés-orientált támogatásunk ezért a képességfejlesztést, a külpiaci disztribúció kiépítését és a piacra lépést segíti - fogalmazott a miniszter.

Célunk, hogy Magyarország tudásintenzív ország legyen, amely nem csak összeszerel, hanem fejleszt, és a világ minden pontjára magyar tudást, terméket és szolgáltatást exportál. Ebben segítünk a magyar vállalkozásoknak

- írta bejegyzésében a tárcavezető.