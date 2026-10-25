11°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Gazdaság

A kormány 25 milliárd forint ad a magyar vállalkozások külföldi terjeszkedésére

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Huszonötmilliárd forintot fordít a kormány a hazai vállalkozások exportfejlesztésére, jelentette be vasárnap Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szerint az exportbevételek túlnyomó része ma még külföldi tulajdonú cégeknél keletkezik, a hazai kis- és középvállalkozásoknak pedig csak körülbelül öt százaléka exportál. Az új stratégia több mint kétszáz magyar vállalat tapasztalatai alapján készült, megvalósításán pedig többek között a HEPA és az EXIM bank dolgozik. A támogatás a képességfejlesztést, a külpiaci értékesítési hálózat kiépítését és a piacra lépést segíti. A miniszter szerint a cél az, hogy Magyarország ne csak összeszereljen, hanem tudásintenzív országként fejlesszen, és magyar termékeket, szolgáltatásokat exportáljon a világ minden pontjára.

Huszonötmilliárd forintot fordítanak a vállalkozások exportfejlesztésére - írta Kapitány István vasárnap Facebook-bejegyzésében. A gazdasági és energetikai miniszter megfogalmazása szerint a magyar tudás exportképes, és itt az ideje, hogy a magyar cégek is azok legyenek.

Magyarország nyitott gazdaság, növekedése nagyban múlik az exporton, az exportbevételek túlnyomó része azonban ma még külföldi tulajdonú cégeknél keletkezik, a hazai kis- és középvállalkozásoknak pedig csak körülbelül 5 százaléka exportál - írta.

Hozzátette, hogy a hazai piac kicsi, így aki igazán növekedni akar, annak a határokon túlra is ki kell lépnie, ráadásul az exportáló cégek jellemzően termelékenyebbek, innovatívabbak és több értéket teremtenek itthon.

Az exportfejlesztési stratégia megvalósításán a minisztérium több háttérintézménye, köztük a HEPA és az EXIM bank dolgozik együtt, hogy a programok hatékonyan és megfelelő finanszírozási háttérrel érjék el a vállalkozásokat. A stratégia elkészítéséhez több mint 200 magyar vállalat osztotta meg tapasztalatait arról, hogy mi segíti és mi akadályozza a külpiaci növekedést, milyen képességekre van szükségük, és hol tud az állam valódi segítséget adni.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott

Magyar Péter is reagált Vucic bukására

Mi tartja majd össze a Tiszát? Török Gábor öt kulcstényezőt azonosított

Értékteremtés-orientált támogatásunk ezért a képességfejlesztést, a külpiaci disztribúció kiépítését és a piacra lépést segíti - fogalmazott a miniszter.

Célunk, hogy Magyarország tudásintenzív ország legyen, amely nem csak összeszerel, hanem fejleszt, és a világ minden pontjára magyar tudást, terméket és szolgáltatást exportál. Ebben segítünk a magyar vállalkozásoknak

- írta bejegyzésében a tárcavezető.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Adóváltozások 2027: egyetlen képen, kinek csökkent és kinek emel adót a Tisza-kormány
Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott
Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility