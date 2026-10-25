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Bénulhat a közlekedés Budapest agglomerációjában: komoly lezárások jönnek a legforgalmasabb autópályákon
Gazdaság

Bénulhat a közlekedés Budapest agglomerációjában: komoly lezárások jönnek a legforgalmasabb autópályákon

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Jelentős útburkolat-felújítás kezdődik október 26-án az M1–M7-es autópályák közös szakaszán, valamint az M7-es és az M0-s egyes részein, Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében. A november harmadik hetéig tartó munkálatok során összesen mintegy 9 kilométernyi útszakaszt újítanak fel, a forgalomkorlátozások miatt pedig több helyen torlódásokra és hosszabb menetidőre kell készülni - jelentette be Vitézy Dávid.

Hétfőtől nagyszabású burkolatfelújítási munkálatok kezdődnek Budapest délnyugati agglomerációjának legforgalmasabb gyorsforgalmi útjain. A beruházás keretében közel 35 ezer négyzetméternyi útfelületet javítanak ki, összesen 8400 tonna aszfalt felhasználásával.

A beavatkozásra azért van szükség, mert az érintett szakaszokon a pályaszerkezet olyan mértékben elöregedett, hogy a kátyúk javítása már nem jelentene tartós megoldást. Emiatt a burkolat kötő- és kopórétegét is cserélni kell.

Az első forgalomkorlátozások már október 26-án életbe lépnek, és több fontos autópálya-csomópontot is érintenek.

  • Október 26–27.: Az M1–M7 közös, Budapest felől kivezető szakaszán, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es irányába a belső, az M1-es felé a külső sávon lehet közlekedni. Emellett az M7-es Balaton felé vezető oldalán lezárják az M0-sra, valamint az Érd és Törökbálint felé vezető 8103-as útra vezető lehajtót is. Kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet.

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  • Október 27–28.: Az M7-es Budapest felé vezető oldalán, a Sport utcai csomópontnál lezárják a külső lassítósávot, a lehajtás azonban továbbra is biztosított marad.

  • Október 28–29.: Az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont közelében mintegy 500 méteren lezárják a külső sávot. A budaörsi felhajtás ebben az időszakban is használható marad.

Az első ütemben összesen 5500 négyzetméteren újítják fel az útburkolatot, amelynek során 7 centiméter vastag kötőréteget és 4 centiméteres kopóréteget építenek be.

A munkálatok novemberben is folytatódnak az M7-es autópálya és az M0-s autóút további érintett szakaszain, a teljes felújítás várhatóan november harmadik hetéig tart.

A kivitelezés pontos ütemezése az időjárási és a munkavégzési körülményektől függően változhat. Az aktuális lezárásokról és forgalmi változásokról a Magyar Közút az Útinform szolgálatán keresztül ad tájékoztatást.

A felújítás idején időszakosan jelentős torlódások és hosszabb menetidők is kialakulhatnak, ugyanakkor a munkálatok célja, hogy a téli időszak előtt tartósan javítsák az érintett gyorsforgalmi utak állapotát és közlekedésbiztonságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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