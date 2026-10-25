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Döntött a pártkongresszus: Matteo Salvini 2030-ig marad a posztján, és elzárná a csapokat Ukrajna előtt
Gazdaság

Döntött a pártkongresszus: Matteo Salvini 2030-ig marad a posztján, és elzárná a csapokat Ukrajna előtt

MTI
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Matteo Salvinit vasárnap egymás után negyedszer választották a Liga főtitkárává, így mandátuma 2030-ig szól. A párt kongresszusán a 706 küldöttből 465-en szavaztak rá, vetélytársa, Massimo Garavaglia 146 voksot kapott. A Meloni-kormány miniszterelnök-helyettese a szavazás előtt kijelentette, hogy azon lesz, hogy Olaszország leállítsa Ukrajna pénzzel és fegyverrel való támogatását, mert szerinte a háborúnak a diplomácia asztalánál kell véget érnie. Salvini bemutatta a párt új logóját is, és győzelmet jósolt a kormánynak a jövő évi választásokon, miközben a Liga támogatottsága a felmérések szerint 2013 óta nem látott mélypontra, hat százalék alá esett.

Az olasz Liga párt kongresszusa egymás utáni negyedik alkalommal Matteo Salvinit választotta meg főtitkárnak vasárnap. A 706 küldöttből 465-en voksoltak Salvinire, a főtitkári székre pályázó vetélytársa Massimo Garavaglia 146 szavazatot kapott.

Salvini 2013 óta vezeti a pártot, és újabb mandátuma 2030-ig szól.

A szavazás előtti felszólalásában Salvini kijelentette, hogy ha a Liga főtitkára marad, akkor azon lesz, hogy Olaszország leállítsa Ukrajna pénzzel és fegyverrel való támogatását.

"Még éveken át további fegyvereket, még több pénzt küldeni, és újabb szankciókat elfogadni a legjobb út ahhoz, hogy visszatérjünk a békéhez?" - kérdezte a jobboldali politikus, a Giorgia Meloni vezette kormány miniszterelnök-helyettese.

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Úgy vélte,

ennek az átkozott háborúnak a diplomácia asztalánál kell véget érnie.

Salvini bemutatta a párt új logóját, amelyen a Lega Italia Federale (Liga, Olaszország, Szövetség) felirat olvasható. A logóról eltűnt az ő neve, de rákerült a kardot magasba tartó Alberto da Giussano, aki a Liga jelképes történelmi alakja, mert a hagyomány szerint részt vett a Lombárd Liga 1176-os legnanói győzelmében a Német-római Birodalom csapatai felett.

Salvini kijelentette, hogy a Meloni-kormány megnyeri a jövőre esedékes parlamenti választásokat, és szerinte a Liga a második legnagyobb párt lesz.

A kongresszus előtti felmérések szerint a párt támogatottsága hat százalék alá süllyedt, ami 2013 óta a legalacsonyabb.

Címlapkép forrása: Emanuele Cremaschi/Getty Images

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