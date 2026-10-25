Eljött Magyarország startup pillanata – A siker nem az EU-forrásokon, hanem az intézményi reformokon múlik

Mi változott tavasz óta?
Az új kormány és az Európai Bizottság között májusban megkötött megállapodás nyomán mintegy 16,4 milliárd euró uniós forrás vált ismét hozzáférhetővé az ország számára. Ez a programokhoz és feltételekhez kötött kifizetések lehetőségét nyitotta meg.
A befektetői hangulat azonban gyorsabban fordult, mint ahogy a pénz megérkezett volna.
A magyar gazdasággal szembeni hangulat megértése kapcsán jó kiindulási alap a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) választás után készült, 139 cégre kiterjedő konjunktúrafelmérése, amely ugyan nagyrészt ipari befektetők véleményét türközi, de az ő bizalmuk jó előjelzője annak, hogy a külföldi tőke általában hogyan árazza az országkockázatot. A felmérés azt mutatja, 42%-uk vár javuló magyar gazdasági kilátásokat, szemben a választás előtti, 264 céget lefedő felmérés 7%-os arányával. A Magyarországot ismét befektetési helyszínként választók aránya 77-ről 87%-ra nőtt. Ez javuló várakozás és szándék; a tényleges beruházás még ezután következik.
Ez a bizalmi ugrás a politikai kockázat mérséklődését mutatja. De legyünk őszinték: mást nem old meg.
Miért éppen most jött el a befektetők ideje?
Mert két dolog egyszerre igaz: a bázis alacsony, és a politikai kockázat – az eddigi fő akadály – csökkent. Az Európai Bizottság 2026-os innovációs eredménytábláján Magyarország a 27 tagállam közül még mindig csak a 21. helyen áll (az uniós átlag 72%-át hozzuk). Az EU-átlagot 100-nak véve a kockázatitőke-mutatónk 40,8, az innovatív vállalatok foglalkoztatási mutatója 30,2. Mindeközben a digitális készségekben és a közepes, illetve magas technológiai szintű exportban jól állunk. Magyarra fordítva:
a mérnöki és ipari tudásunk megvan, de ebből fájóan kevés hazai tulajdonú, innovációra épülő cégérték születik.
Kockázati befektetőként ez maga a tézis. A tehetség már itt van, a tőke viszont még hiányzik. A SEON 2025-ben bejelentett 80 millió dolláros tőkebevonási köre megmutatta, hogy Magyarországról is felépíthető egy globális kategóriajelölt. Ugyanakkor egy magyar alapítású, több országban működő cég körének hatása a hazai statisztikára az adatbázis országbesorolásától is függ.
Az intézményi felzárkózás ilyen alacsony bázisról aránytalanul nagy hozamot termelhet. Aki most fektet be korai fázisban, az egy alultőkésített piacon teszi ezt – ami a klasszikus befektetői hozampotenciál melegágya. Az ígéretes pillanatot persze kellő megfontoltsággal kell vizsgálni.
A napokban Budapesten megtartott 0100 befektetői konferencia zártkörű részén a magyar gazdaság megnyíló esélyei kapcsán az egyik vezető részvényelemzőtől elhangzott: a magyar részvények már felülteljesítettek, a nagy tőzsdei cégek profitja pedig ciklikus csúcson lehet.
A tőzsdén a fordulat tehát már az árakban van; a korai fázisú cégek értékeltségében ugyanakkor még nincs – ez a késés önmagában lehetőséget jelent.
A feltétel: valódi reformok, nem csak újabb PR-térképek
Ez a helyzet egyelőre csak lehetőség, nem eredmény. Az uniós pénz sorsa kétesélyes: javíthatja az egyetemeket, az infrastruktúrát és a kutatás-fejlesztést, de eltűnhet a transzparenciát nélkülöző közbeszerzésekben is, ahogy ezt az elmúlt évek példája is mutatja. A külföldi működőtőke (FDI) kitermelhet egy masszív hazai beszállítói hálózatot, modern menedzsereket és jövőbeli startup-alapítókat, de az is benne van a pakliban, hogy nem hagy maga után mást, csak egy összeszerelő üzemet és egy sajtóközleményt.
A jobb brüsszeli viszony csupán egyetlen kockázati faktort mérsékelt. Önmagában nem javítja meg sem az oktatást, vagy a jogbiztonságot, nem gyorsítja meg a befektetői pénzek fogadását.
Egy tízéves befektetésnél a kikényszeríthető szerződés és a kiszámítható adózás pénzt ér: csökkentheti az elvárt kockázati felárat.
Amikor a startup szektorban a reformokról beszélünk, nem újabb színes startup térképekre gondolok, hanem húsbavágó változtatásokra:
- A munkavállalói részvényprogramok (ESOP) okosabb, nemzetközileg versenyképes adózására. (Most készült el a Restart Hungary közösségében – amelynek magam is tagja vagyok – erre a piaci javaslat.)
- Átlátható és a piacot segítő egyetemi spin-off szabályokra.
- Olyan szabályozási környezetre, amely végre érdemi kockázatvállalásra ösztönzi a magán angyalbefektetőket.
És van itt még valami, talán a legfontosabb: van, amit az államnak szigorúan nem szabad csinálnia. Ne akarjon győzteseket választani. Az állami tőke jó helye az alapok alapja: magánalapkezelők mellett társbefektetőként, és nem közvetlen cégkiválasztóként. Az állam dolga, hogy megírja a tiszta játékszabályokat, a kockázatot – és az azzal járó hozamot – pedig vigyék a magánszereplők.
Mit figyeljen, aki most lépne a piacra?
Magyarországgal kapcsolatban jelenleg szelektíven vagyok optimista. Egy lemaradónak értelemszerűen több tere van a felzárkózásra, de ahogy a történelem mutatja, számtalan módja van arra is, hogy tartósan lemaradó maradjon.
Az ablak most nyitva van, de nem magától marad nyitva. Aki most lép be a piacra, annak nem a következő brüsszeli átutalást érdemes figyelnie, hanem azt: hol tartanak a hazai intézményi reformok (elfogadják-e a SAFE befektetési eszközt, nő-e a magán kockázatitőke-befektetések volumene stb.). Ha ezek megtorpannak, akkor pontosan azt kapjuk majd, amit eddig is megszoktunk: rengeteg EU-s és állami pénzt, anélkül, hogy globálisan releváns cégek kerülnének ki a hazai piacról.
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