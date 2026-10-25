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Eljött Magyarország startup pillanata – A siker nem az EU-forrásokon, hanem az intézményi reformokon múlik
Gazdaság

Eljött Magyarország startup pillanata – A siker nem az EU-forrásokon, hanem az intézményi reformokon múlik

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A múlt héten újabb fejezet nyílt az uniós források hazahozatalában: a kondicionalitási eljárás lezárásával további 4,2 milliárd euró szabadult fel Magyarország számára, és a magyar kutatók újra pályázhatnak a Horizontra. A lényeg azonban nem változott: az uniós forrás nem kockázati tőke. Az áprilisi választások óta Magyarország befektetői szemmel más polcra került. A tőkehiányos piacon emiatt extra hozamlehetőség nyílhat a korai belépőknek, a siker ugyanakkor feltételes: az uniós milliárdok önmagukban nem építenek sikeres tech cégeket. A hazai startup piacon most az arat, aki addig lép be, amíg a valódi, intézményi reformok lendülete tart – feltéve, hogy az állam végre a játékszabályokat írja, és nem a győzteseket akarja kiválasztani.
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Mi változott tavasz óta?

Az új kormány és az Európai Bizottság között májusban megkötött megállapodás nyomán mintegy 16,4 milliárd euró uniós forrás vált ismét hozzáférhetővé az ország számára. Ez a programokhoz és feltételekhez kötött kifizetések lehetőségét nyitotta meg.

A befektetői hangulat azonban gyorsabban fordult, mint ahogy a pénz megérkezett volna.

A magyar gazdasággal szembeni hangulat megértése kapcsán jó kiindulási alap a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) választás után készült, 139 cégre kiterjedő konjunktúrafelmérése, amely ugyan nagyrészt ipari befektetők véleményét türközi, de az ő bizalmuk jó előjelzője annak, hogy a külföldi tőke általában hogyan árazza az országkockázatot. A felmérés azt mutatja, 42%-uk vár javuló magyar gazdasági kilátásokat, szemben a választás előtti, 264 céget lefedő felmérés 7%-os arányával. A Magyarországot ismét befektetési helyszínként választók aránya 77-ről 87%-ra nőtt. Ez javuló várakozás és szándék; a tényleges beruházás még ezután következik.

Ez a bizalmi ugrás a politikai kockázat mérséklődését mutatja. De legyünk őszinték: mást nem old meg.

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Miért éppen most jött el a befektetők ideje?

Mert két dolog egyszerre igaz: a bázis alacsony, és a politikai kockázat – az eddigi fő akadály – csökkent. Az Európai Bizottság 2026-os innovációs eredménytábláján Magyarország a 27 tagállam közül még mindig csak a 21. helyen áll (az uniós átlag 72%-át hozzuk). Az EU-átlagot 100-nak véve a kockázatitőke-mutatónk 40,8, az innovatív vállalatok foglalkoztatási mutatója 30,2. Mindeközben a digitális készségekben és a közepes, illetve magas technológiai szintű exportban jól állunk. Magyarra fordítva:

a mérnöki és ipari tudásunk megvan, de ebből fájóan kevés hazai tulajdonú, innovációra épülő cégérték születik.

Kockázati befektetőként ez maga a tézis. A tehetség már itt van, a tőke viszont még hiányzik. A SEON 2025-ben bejelentett 80 millió dolláros tőkebevonási köre megmutatta, hogy Magyarországról is felépíthető egy globális kategóriajelölt. Ugyanakkor egy magyar alapítású, több országban működő cég körének hatása a hazai statisztikára az adatbázis országbesorolásától is függ.

Az intézményi felzárkózás ilyen alacsony bázisról aránytalanul nagy hozamot termelhet. Aki most fektet be korai fázisban, az egy alultőkésített piacon teszi ezt – ami a klasszikus befektetői hozampotenciál melegágya. Az ígéretes pillanatot persze kellő megfontoltsággal kell vizsgálni.

A napokban Budapesten megtartott 0100 befektetői konferencia zártkörű részén a magyar gazdaság megnyíló esélyei kapcsán az egyik vezető részvényelemzőtől elhangzott: a magyar részvények már felülteljesítettek, a nagy tőzsdei cégek profitja pedig ciklikus csúcson lehet.

A tőzsdén a fordulat tehát már az árakban van; a korai fázisú cégek értékeltségében ugyanakkor még nincs – ez a késés önmagában lehetőséget jelent.

A feltétel: valódi reformok, nem csak újabb PR-térképek

Ez a helyzet egyelőre csak lehetőség, nem eredmény. Az uniós pénz sorsa kétesélyes: javíthatja az egyetemeket, az infrastruktúrát és a kutatás-fejlesztést, de eltűnhet a transzparenciát nélkülöző közbeszerzésekben is, ahogy ezt az elmúlt évek példája is mutatja. A külföldi működőtőke (FDI) kitermelhet egy masszív hazai beszállítói hálózatot, modern menedzsereket és jövőbeli startup-alapítókat, de az is benne van a pakliban, hogy nem hagy maga után mást, csak egy összeszerelő üzemet és egy sajtóközleményt.

A jobb brüsszeli viszony csupán egyetlen kockázati faktort mérsékelt. Önmagában nem javítja meg sem az oktatást, vagy a jogbiztonságot, nem gyorsítja meg a befektetői pénzek fogadását.

Egy tízéves befektetésnél a kikényszeríthető szerződés és a kiszámítható adózás pénzt ér: csökkentheti az elvárt kockázati felárat.

Amikor a startup szektorban a reformokról beszélünk, nem újabb színes startup térképekre gondolok, hanem húsbavágó változtatásokra:

  • A munkavállalói részvényprogramok (ESOP) okosabb, nemzetközileg versenyképes adózására. (Most készült el a Restart Hungary közösségében – amelynek magam is tagja vagyok – erre a piaci javaslat.)
  • Átlátható és a piacot segítő egyetemi spin-off szabályokra.
  • Olyan szabályozási környezetre, amely végre érdemi kockázatvállalásra ösztönzi a magán angyalbefektetőket.

És van itt még valami, talán a legfontosabb: van, amit az államnak szigorúan nem szabad csinálnia. Ne akarjon győzteseket választani. Az állami tőke jó helye az alapok alapja: magánalapkezelők mellett társbefektetőként, és nem közvetlen cégkiválasztóként. Az állam dolga, hogy megírja a tiszta játékszabályokat, a kockázatot – és az azzal járó hozamot – pedig vigyék a magánszereplők.

Mit figyeljen, aki most lépne a piacra?

Magyarországgal kapcsolatban jelenleg szelektíven vagyok optimista. Egy lemaradónak értelemszerűen több tere van a felzárkózásra, de ahogy a történelem mutatja, számtalan módja van arra is, hogy tartósan lemaradó maradjon.

Az ablak most nyitva van, de nem magától marad nyitva. Aki most lép be a piacra, annak nem a következő brüsszeli átutalást érdemes figyelnie, hanem azt: hol tartanak a hazai intézményi reformok (elfogadják-e a SAFE befektetési eszközt, nő-e a magán kockázatitőke-befektetések volumene stb.). Ha ezek megtorpannak, akkor pontosan azt kapjuk majd, amit eddig is megszoktunk: rengeteg EU-s és állami pénzt, anélkül, hogy globálisan releváns cégek kerülnének ki a hazai piacról.

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