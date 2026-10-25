Elszabadultak az üzemanyagárak a világban: dollármilliárdokat spórolnak az elektromos autók

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Miközben a hormuzi energiakrízis továbbra is jelentős zavarokat okoz a globális olajellátásban, a villanyautó-flottákkal rendelkező országok érdemben csökkentik olajimporttól való függőségüket a növekvő elektromosautó-értékesítésekkel. Sok kormány számára már az elmúlt év világossá tette, hogy a közlekedés olajfüggősége gazdasági sebezhetőséget jelent, az üzemanyag-ellátás elhúzódó zavaraihoz való alkalmazkodásra tekintettel pedig ez az átállás még sürgetőbbé vált.

Ennek megfelelően a tisztán elektromos meghajtású autók (BEV) népszerűsége világszerte tovább növekszik, a támogató szabályozási környezet és a technológia költségeinek csökkenése mellett részben feltehetően a közel-keleti válság hatására, mivel a fogyasztók egyre jobban aggódnak a magas üzemanyagárak miatt.

Ráadásul az elektromos járművek éven belüli globális piaci részesedési mutatói jellemzően alacsonyabbak, mint az egész éves értékek, mivel a piacot gyártóként és felhasználóként is domináló Kínában az év vége felé rendre megugrik az újautó-regisztrációk száma.

A globális villanyautó-értékesítések 2026 első nyolc hónapjában 11%-kal haladták meg az előző év hasonló időszakénak értékét, annak ellenére, hogy a két legnagyobb piacon, az Egyesült Államokban és Kínában szakpolitikai változások lassítják az elterjedést.

Az elemzés által vizsgált 56 országból 49-ben rekordot döntött az akkumulátoros villanyautók részesedése az újautópiaci értékesítéseken belül 2026 eddigi részében, 12 államban pedig már a gazdára talált új autók több mint harmada elektromos volt.

Az Egyesült Államokat és Kínát nem számítva a globális villanyautó-eladások az idei első nyolc hónapban a becslés szerint 45%-kal múlhatták felül a tavalyi bázist. Ugyanakkor a plug-in hibridek (PHEV) eladásai 12%-kal estek, a belsőégésű modellekből pedig 6%-kal fogyott kevesebb, mint egy évvel korábban. Mindennek hatására a villanyautók globális újautópiaci részaránya 16%-ról 18%-ra nőtt, a PHEV-eké viszont 8%-ról 7%-ra mérséklődött.

Egyes országok az elektromos járművek elterjedését elősegítő régebb óta fennálló stratégiáik eredményeit élvezik, és az új értékesítési rekordok egy trend folytatásának köszönhetőek, mint például Norvégiában.

Egyre több ország viszont új szakpolitikai intézkedéseket vezet be az átállást támogatandó, illetve azzal a céllal, hogy új beruházásokat vonzzanak az elektromos jármű ellátási láncokba, ezzel hosszabb távon mérsékelve az olajimporttól való függőségüket is.

Utóbbiak közé tartozik Franciaország is, amely 2023-ban indított szociális lízingprogramjával alacsony és közepes jövedelmű háztartásoknak kínál elektromos járműveket.

Más országokban maga a hormuzi krízis hatására emelkedő üzemanyagár jelentette a fő hajtóerőt: az olyan országokban, mint India, Chile, Ausztrália és Új-Zéland márciustól élesen nőttek a villanyautó-eladások, miután a fogyasztókat súlyosan érintette a benzinkúti árak elszállása. Közben az Egyesült Államok egyre látványosabban szorul hátrébb a villanyautó-értékesítések aránya alapján összeállított nemzetközi listán: amíg az eladások 2026 eddigi részében stagnáltak a tengerentúlon, addig 15 újabb ország előzte meg az USA-t.

Az olajimporttól függő országok számára az elektromos járművek jelentik a leghatékonyabb eszközt az olajigény csökkentésére, és azok az országok, amelyek stratégiai szinten törekedtek az elektromos járművek támogatására, sokkal védettebbnek tűnnek a válsággal szemben.

A közel-keleti konfliktus február végi kirobbanását követő hat hónapban, 2026 márciusa és augusztusa között az olajimportáló országok elektromosautó-flottái összességében 200 millió hordónyi nyersolaj elfogyasztását spórolták meg az országoknak, 20 milliárd dollár értékben, javítva az országok kereskedelmi mérlegét és fokozva az energiabiztonságot.

A legnagyobb rész, 16,5 milliárd dollár a tisztán elektromos modellekhez fűződik, míg a fennmaradó rész zömét a plug-in hibridek adták.Az olajimportra támaszkodó nagy gazdaságok közül Kína és az Európai Unió az a két piac, ahol az elektromos járműparkok a legtöbb nyersolajat váltották ki.

Kína a becslések szerint 14 milliárd dollárt, az Európai Unió tagállamai pedig összességében 3,1 milliárd dollárt takarítottak meg elektromos járműflottáikkal, illetve ezek olajkeresletet mérséklő hatásának köszönhetően. Kínában a villanyautók mellett az elektromos két- és háromkerekűek, valamint a nagy haszongépjárművek szegmense is gyors elektrifikáción megy át, ami tovább erősíti az olajkiváltó hatást.

Európában nominálisan a brit, a német és a francia gazdaság olajköltségeit csökkentik leginkább az elektromos járművek (790 millió, 760 millió, illetve 560 millió dollár), arányaiban pedig Dánia viszi a prímet, ahol a villanyautóknak köszönhetően 6,4 millió hordóval, 290 millió dollárral, az ország 2025-ös felhasználásának 13%-ával csökkenhet az olajfogyasztás.

Miután az olajárak szeptemberben 100 dollár/hordó fölé emelkedtek, és várhatóan a villanyautó-eladások is tovább bővültek, így várhatóan az ezzel kapcsolatos megtakarítások növekedése is gyorsul az év hátralevő részében.

A helyzetet tovább súlyosbítja a dízelolaj és egyéb finomított termékek terén tapasztalható, még élesebb ellátási válság, amelyet a globális olajkereskedelemre gyakorolt ​​hatások mellett a világszerte, így az oroszországi finomítók ellen intézett támadások idéznek elő.

A dízel és a benzin ára még drasztikusabban emelkedett, mint a nyersolajé, még azokban az országokban is, amelyek saját olajkitermeléssel rendelkeznek.

Az akkumulátoros elektromos járművek használata már a Hormuzi-krízis előtt is költségmegtakarítást jelentett, ez az előny pedig tovább nőtt az aktuális fosszilis energiahordozó ellátási zavarok hatására. Kutatások szerint az EU-ban a benzinüzemű autók vezetőit átlagosan ötször súlyosabban érintené a Hormuzi-szoros lezárása, mint az elektromos autók tulajdonosait.

Mindemellett egyéb előnyök is jelentkeznek, például a jobb levegőminőség, valamint az elektromos járművek gyártására épülő új iparágak kialakulása. Számos ország a villanyautó-eladások emelkedésével egy időben új feldolgozóipari kapacitásokat is fejleszt és bővíti elektromos járműiparát. Az EU-ban a villanyautó-értékesítések idei felfutását nagyrészt az európai gyártók új, elérhető árú modelljei fedezik; igaz, a kínai gyártók gyorsan növelik piaci részesedésüket.

Az elektromos modellek ára tovább mérséklődik, ahogy a gyártók új, megfizethetőbb típusokat vezetnek be a piacra, e tendenciák folytatódásával pedig az is valószínűsíthető, hogy az elektromos autók az újautó-értékesítéseken belül egyre nagyobb részesedést szereznek számos piacon.

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