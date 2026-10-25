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Feloldották a közösségi média teljes tilalmát egy országban
Gazdaság

Feloldották a közösségi média teljes tilalmát egy országban

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Nyolc hónap után feloldotta a közösségimédia-tilalmat Gabon, amelyet még februárban vezetett be az afrikai ország médiahatósága, és amely belföldön, valamint nemzetközileg is széles körű bírálatot váltott ki - számolt be a BBC.

A gaboni Legfelsőbb Kommunikációs Hatóság (HAC) szombaton egy televíziós nyilatkozatban jelentette be a döntés visszavonását. A tilalmat eredetileg február 17-én rendelték el arra hivatkozva, hogy az online tartalmak konfliktusokat szítanak és tovább mélyítik a társadalmi megosztottságot az országban.

Az intézkedés különösen érzékenyen érintette a mintegy 2,5 milliós lélekszámú közép-afrikai ország fiataljait, akik a Facebookot, a TikTokot, a YouTube-ot és az Instagramot nem csupán szórakozásra, hanem üzleti célokra is aktívan használták. A korlátozás ideje alatt sokan VPN-szolgáltatások segítségével próbálták megkerülni a tiltást, hogy továbbra is elérhessék a platformokat.

A közösségi felületek letiltására akkor került sor, amikor Brice Oligui Nguema elnök komoly társadalmi elégedetlenséggel szembesült, mivel a tanárok és a köztisztviselők az alacsony bérek, valamint a rossz munkakörülmények miatt sztrájkba léptek.

Az ellenzék a döntést a hatalommal való egyértelmű visszaélésként értékelte.

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Nguema a tavalyi választásokon a szavazatok több mint 90 százalékával győzött, miután a 2023-as puccsa véget vetett a Bongo család több mint öt évtizedes uralmának. Hatalomra kerülésekor átfogó reformokat ígért az olajban és fában gazdag országban, ahol a korábbi kormányok is rendszeresen alkalmaztak digitális lekapcsolásokat az információáramlás ellenőrzésére.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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