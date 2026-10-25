Hétfőtől indul az új rendszer: fontos változás jön a magyar betegellátásban

A szaktárca vezetője egy új, rendszeres tájékoztató keretében számolt be a szektort érintő legújabb intézkedésekről és tervekről, hangsúlyozva az átláthatóság és a nyílt párbeszéd fontosságát. Ennek első lépéseként hétfőn elindul a betegelégedettség sztenderdizált, országos mérése. A program célja, hogy összehasonlítható képet adjon a betegek tapasztalatairól, ezzel is segítve az ellátási minőség fejlesztését, miközben elismeri a jól teljesítő osztályokat és szakembereket. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a hivatalos panaszok kivizsgálására továbbra is a megszokott betegjogi eljárások szolgálnak.

A betegek visszajelzései mellett kiemelt szerepet kap az egészségügyi dolgozók védelme is. A kormány egy országos bejelentővédelmi rendszer bevezetését készíti elő a nemzetközi élvonalbeli egészségügyi modellek mintájára. Az új, a közvetlen munkahelyi vezetéstől független csatorna

lehetőséget biztosít az ápolóknak, orvosoknak és szakasszisztenseknek, hogy bizalmasan vagy akár anonim módon jelezzék a betegellátás során tapasztalt kockázatokat, szakmai hibákat vagy visszaéléseket.

A tervezet jogi és intézményi garanciákat is nyújt, így a problémákat jóhiszeműen feltáró dolgozókat a jövőben nem érheti retorzió, mint például a hátrányos műszakbeosztás, az áthelyezés vagy az elbocsátás. A rendszer emellett szigorú elszámoltathatóságot teremt: azokat a vezetőket, akik visszaélnek a hatalmukkal, megpróbálják eltussolni a hibákat, vagy megfélemlítik a bejelentőket, független vizsgálat alá vonják.

Az átalakítások részeként a minisztérium a közeljövőben egy átfogó országleltárt is közzétesz. A dokumentum célja, hogy reális képet adjon a hazai egészségügy helyzetéről, a területi egyenlőtlenségekről és a legfőbb intézményi hiányosságokról. A tárca elismerte, hogy az ellátórendszer működése jelenleg túlzottan az egészségügyi dolgozók erőn felüli teljesítményére támaszkodik, ami hosszú távon fenntarthatatlan.

A döntéshozók felhívták a figyelmet arra, hogy a működés átláthatóbbá válása és a bejelentővédelmi rendszer elindulása miatt kezdetben statisztikailag várhatóan megugrik a feltárt hibák száma. Ez azonban nem az ellátás színvonalának romlását jelzi, hanem a korábban elhallgatott, rejtett problémák felszínre kerülését. A minisztérium célja egy olyan tanuló egészségügyi rendszer kialakítása, amelyben a hibák nyílt elemzése és kijavítása révén hosszú távon csökkenthető a betegkárosodások száma, és biztonságosabbá tehető az ellátás.

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