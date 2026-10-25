Időjárás: jön a front és a fagy

Vasárnap előbb nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, estére pedig megérkezik az újabb csapadékzóna. A déli, délnyugati szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet délután 14 fok körül alakulhat.

Hétfőn keleten és északkeleten akár a délutáni órákig is kitarthat az esős idő, az ország nagy részén azonban fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és ismét kisüt a nap. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 2 és 9, délután pedig 12 és 17 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Kedden már a fagy is visszatérhet: a derültebb, szélvédett területeken

hajnalra akár mínusz 2 fokig hűlhet a levegő, miközben máshol 6 fok körüli minimumok várhatók.

Napközben ugyanakkor ismét 11–17 fokig melegedhet az idő, és az ország nagy részén napsütésre készülhetünk. Keleten és délkeleten kezdetben még előfordulhat kisebb eső, a későbbiekben azonban már nem valószínű csapadék.

Szerdán is napos idővel indulhat a nap, majd nyugat felől ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Csapadék egyelőre nem várható, hajnalban azonban helyenként pára és köd képződhet. A reggeli 1–8 fok után délután 12–17 fokot mérhetünk.

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