Itt a bejelentés: Európából Amerikába viheti két népszerű modell gyártását az Audi

A gyártó az Audi Q7, Q8 és Q9 SUV-modelljeit szerelné össze az új gyárban, amelyeket jelenleg Európában, többek között a pozsonyi üzemben állítanak elő.
Az amerikai terjeszkedés az európai gyártás rovására történhet. A Handelsblatt értesülései szerint ugyanis a jelenleg Pozsonyban készülő Q7 és Q9 modellek későbbi, frissített változatainak gyártását már az Egyesült Államokba helyezhetik át a 2030-as évek elején.
Ez kapacitásokat szabadíthatna fel a szlovákiai üzemben, amelyeket akár németországi gyárakból áthelyezett modellekkel is feltölthetnének.
A lap szerint mindez különösen az Audi bizonytalan jövőjű neckarsulmi üzemének jelenthetne újabb kockázatot. A termelés átszervezéséről ugyanakkor még nem született végleges döntés.
A kivitelezés jövőre kezdődne, a termelés pedig a 2030-as évek elején indulhatna meg. A beruházás mintegy 4500 új munkahelyet hozna létre. Az Audi emellett évente 25 ezer jármű gyártását tervezi a szomszédos Dél-Karolinában, a Volkswagen-csoport terepjárómárkája, a Scout Motors épülő üzemében.
A bejelentésnek politikai jelentősége is van, hiszen Trump a novemberi félidős választások előtt igyekszik bizonyítani vámintézkedései eredményességét. Az Audi eredményét tavaly 1,2 milliárd euróval rontották az amerikai védővámok, mivel az amerikai piacra szánt összes járművét Európából vagy Mexikóból importálta. A márka amerikai értékesítései idén 16 százalékkal estek vissza.
Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója vasárnap védelmébe vette a Donald Trump oldalán tett bejelentést. Hangsúlyozta, hogy a döntést hónapokig tartó előkészítés és tárgyalások előzték meg, továbbá kiemelte, ha az amerikai elnök meghívja az embert, azt az ország és az elnöki tisztség iránti tiszteletből el kell fogadni. Hozzátette,
a terv „nem Németország elleni döntés”, hanem az Audi globális pozícióját erősíti, ami végső soron a hazai munkahelyek védelmét is szolgálhatja.
Németországban ugyanakkor feszült a helyzet, mivel a Volkswagen-csoporton belül több német gyár bezárása is felmerült 2030 után, köztük az Audi neckarsulmi üzeméé is.
Christiane Benner, az IG Metall szakszervezet vezetője és a Volkswagen felügyelőbizottságának alelnöke kijelentette, hogy az amerikai terjeszkedés mellett a németországi munkavállalók számára is világos jövőképet kell felmutatni. Alsó-Szászország miniszterelnöke, Olaf Lies – a tartomány a VW második legnagyobb részvényese – szintén leszögezte, hogy
az amerikai növekedés nem mehet a hazai munkahelyek rovására.
A beruházásról a végső döntést a Volkswagen felügyelőbizottságának kell meghoznia, amelyben a munkavállalói képviselők is meghatározó szereppel bírnak.
Az Audi lépése illeszkedik az iparági trendekbe, hiszen:
- a Toyota idén júliusban 3,6 milliárd dolláros texasi bővítést jelentett be,
- a Honda egy új amerikai üzem létesítését mérlegeli,
- a Hyundai pedig 20 milliárd dolláros beruházási csomagot helyezett kilátásba, bár utóbbi kettő az USMCA szabadkereskedelmi megállapodás jövőjétől teszi függővé a végleges döntést.
Forrás: Reuters
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