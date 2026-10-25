13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: Európából Amerikába viheti két népszerű modell gyártását az Audi
Gazdaság

Itt a bejelentés: Európából Amerikába viheti két népszerű modell gyártását az Audi

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Audi 4 milliárd dolláros beruházással építené meg első egyesült államokbeli összeszerelő üzemét a georgiai Maconban, ahol évente 200 ezer SUV gyártását tervezi – jelentette be Donald Trump amerikai elnök egy georgiai kampányrendezvényen, amit később az Audi vezérigazgatója, Gernot Döllner  is megerősített. A beruházás alaposan átrendezheti az európai gyártást, hiszen egyes, jelenleg Pozsonyban készülő modellek későbbi változatainak gyártása Amerikába kerülhet, ami leginkább a németországi üzemek jövőjét befolyásolhatja.

A gyártó az Audi Q7, Q8 és Q9 SUV-modelljeit szerelné össze az új gyárban, amelyeket jelenleg Európában, többek között a pozsonyi üzemben állítanak elő.

Az amerikai terjeszkedés az európai gyártás rovására történhet. A Handelsblatt értesülései szerint ugyanis a jelenleg Pozsonyban készülő Q7 és Q9 modellek későbbi, frissített változatainak gyártását már az Egyesült Államokba helyezhetik át a 2030-as évek elején.

Ez kapacitásokat szabadíthatna fel a szlovákiai üzemben, amelyeket akár németországi gyárakból áthelyezett modellekkel is feltölthetnének.

Még több Gazdaság

Megtámadták Aleksandar Vučić édesanyját

Eljött Magyarország startup pillanata – A siker nem az EU-forrásokon, hanem az intézményi reformokon múlik

Adóváltozások 2027: egyetlen képen, kinek csökkent és kinek emel adót a Tisza-kormány

A lap szerint mindez különösen az Audi bizonytalan jövőjű neckarsulmi üzemének jelenthetne újabb kockázatot. A termelés átszervezéséről ugyanakkor még nem született végleges döntés.

A kivitelezés jövőre kezdődne, a termelés pedig a 2030-as évek elején indulhatna meg. A beruházás mintegy 4500 új munkahelyet hozna létre. Az Audi emellett évente 25 ezer jármű gyártását tervezi a szomszédos Dél-Karolinában, a Volkswagen-csoport terepjárómárkája, a Scout Motors épülő üzemében.

A bejelentésnek politikai jelentősége is van, hiszen Trump a novemberi félidős választások előtt igyekszik bizonyítani vámintézkedései eredményességét. Az Audi eredményét tavaly 1,2 milliárd euróval rontották az amerikai védővámok, mivel az amerikai piacra szánt összes járművét Európából vagy Mexikóból importálta. A márka amerikai értékesítései idén 16 százalékkal estek vissza.

Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója vasárnap védelmébe vette a Donald Trump oldalán tett bejelentést. Hangsúlyozta, hogy a döntést hónapokig tartó előkészítés és tárgyalások előzték meg, továbbá kiemelte, ha az amerikai elnök meghívja az embert, azt az ország és az elnöki tisztség iránti tiszteletből el kell fogadni. Hozzátette,

a terv „nem Németország elleni döntés”, hanem az Audi globális pozícióját erősíti, ami végső soron a hazai munkahelyek védelmét is szolgálhatja.

Németországban ugyanakkor feszült a helyzet, mivel a Volkswagen-csoporton belül több német gyár bezárása is felmerült 2030 után, köztük az Audi neckarsulmi üzeméé is.

Christiane Benner, az IG Metall szakszervezet vezetője és a Volkswagen felügyelőbizottságának alelnöke kijelentette, hogy az amerikai terjeszkedés mellett a németországi munkavállalók számára is világos jövőképet kell felmutatni. Alsó-Szászország miniszterelnöke, Olaf Lies – a tartomány a VW második legnagyobb részvényese – szintén leszögezte, hogy

az amerikai növekedés nem mehet a hazai munkahelyek rovására.

A beruházásról a végső döntést a Volkswagen felügyelőbizottságának kell meghoznia, amelyben a munkavállalói képviselők is meghatározó szereppel bírnak.

Az Audi lépése illeszkedik az iparági trendekbe, hiszen:

  • a Toyota idén júliusban 3,6 milliárd dolláros texasi bővítést jelentett be,
  • a Honda egy új amerikai üzem létesítését mérlegeli,
  • a Hyundai pedig 20 milliárd dolláros beruházási csomagot helyezett kilátásba, bár utóbbi kettő az USMCA szabadkereskedelmi megállapodás jövőjétől teszi függővé a végleges döntést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nem várta meg a nagy napot Trump: máris meghozta a döntést a sorsdöntő választás kapcsán
Hétfőtől indul az új rendszer: fontos változás jön a magyar betegellátásban
Óraátállítás 2026: kezdődik a téli időszámítás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility