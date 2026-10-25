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Kiderült, mikor indulnak a vonatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon
Gazdaság

Kiderült, mikor indulnak a vonatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon

MTI
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December 13-án, az éves menetrendváltással indul a közvetlen vasúti személyszállítás Belgrádból Budapestre és Bécsbe - közölte Ljubisa Pejicic, a Srbijavoz szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója a Vecernje Novosti című szerb napilap beszámolója szerint.

Az igazgató tájékoztatása szerint naponta nyolc járat indul Belgrádból:

hat Budapestre, kettő pedig a magyar fővároson keresztül Bécsbe.

Az osztrák fővárosig közlekedő vonatokat a magyar vasút szerelvényeivel üzemeltetik, az utasoknak nem kell átszállniuk.

A Belgrád és Budapest közötti menetjegy áráról még egyeztetnek a magyar, a bécsi járatok esetében pedig az osztrák vasúttársasággal is. A jegyértékesítés egyelőre nem kezdődött meg.

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