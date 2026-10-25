Kiderült, mikor indulnak a vonatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Holdblog A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon? Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet. Államok rövid távon - a klasszikus szavaival élve - csak elk*rni tudnak... The post A tollvonás, ami

Összkép Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szervezi a világ sorsáról való gondolkozást. Az igazi kérdés nem az, hogy melyik fronton ki fog

Holdblog "Őszinteségben és felelősségvállalásban szeretnék rendszerváltást: felnőttként kell kezelnünk a társadalmat" A Tisza költségvetése ellentmondásokkal terhelt, és fontos kérdés, hogy sikerül-e feloldani ezeket. Szabó Balázs, a HOLD vezérigazgatója Dull Szabolcs vendégeként üdvözölte a hiány csökk

Bankmonitor Egyedülállóként is érdemes életbiztosítást kötni? Az életbiztosításról többnyire akkor esik szó, amikor valaki családot alapít, gyermeket vállal vagy lakáshitelt vesz fel. Ilyenkor természetes, hogy védeni szeretné azokat, akik tőle függene

Holdblog A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed

Holdblog Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag

RSM Blog Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4 A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a