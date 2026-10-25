Kiszámolták, mit jelent évente a családi pótlék emelése

A 2008 óta változatlan összegű családi pótlék egy lépésben történő megduplázása nagyságrendileg egymillió családot és 1,7 millió gyereket érint, ami 300 milliárd forintos többletforrást jelent a költségvetésből.
A gyakorlatban az intézkedés a következőképpen módosítja a havi és éves támogatásokat:
- Egy gyermek esetén a támogatás havi 12 200 forinttal, vagyis évente 146 400 forinttal nő.
- Két gyermeknél a korábbi havi 26 600 forint helyett 53 200 forint jár majd, ami évi 319 200 forint többletet eredményez.
- Három gyermek után havi 48 ezer, éves szinten 576 ezer forinttal emelkedik az összeg.
- Négy gyermek esetén a havi növekmény 64 ezer forint, ami évente 768 ezer forint pluszjuttatást jelent.
A családi adókedvezmény rendszere változatlan marad, a gyermeket nevelő anyák SZJA-mentessége ugyanakkor átalakul. A két-, három-, valamint a négy- vagy többgyermekes anyák esetében a kedvezmény igénybevételét bruttó 1 millió forintos havi jövedelemhatárnál korlátozzák. Az egymillió forint felett keresők is jogosultak maradnak a kedvezményre, azonban az érvényesíthető adócsökkentés
maximális összege havi 150 ezer forintban korlátozódik.
A kétgyermekes anyáknál további változás, hogy a 40. életévük betöltésével kiesnek a teljes mentességből, és a továbbiakban ők is ezt a korlátozott adókedvezményt vehetik igénybe.
Nőnek az ápolási díjak
2027. január 1-jétől 50 százalékkal emelkednek az ápolási díjak is. A három kategóriát magában foglaló rendszerben a legalsó kategóriában járó juttatás havi bruttó 77 640 forintra emelkedik, míg a kiemelt ápolási díj összege eléri a havi mintegy 140 ezer forintot.
A bejelentett változtatások 2027-ben összességében 500 milliárd forinttal javítják a családok és a munkavállalók anyagi helyzetét a megelőző évhez képest. A családtámogatások átalakításával közel egymillió család jár jobban, míg az adócsökkentési intézkedések gyermekszámtól függetlenül legalább kétmillió munkavállalót érintenek.
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