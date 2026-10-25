Kiszámolták, mit jelent évente a családi pótlék emelése

A Kormány a Facebookon közzétett tájékoztatásában emlékeztetett, hogy 2027. január 1-jétől a duplájára emeli a családi pótlékot, 50 százalékkal növeli az ápolási díjat, a gyereket nevelő anyák személyijövedelemadó-kedvezményét pedig egymillió forintos bruttó jövedelmi határhoz köti.

A 2008 óta változatlan összegű családi pótlék egy lépésben történő megduplázása nagyságrendileg egymillió családot és 1,7 millió gyereket érint, ami 300 milliárd forintos többletforrást jelent a költségvetésből.

A gyakorlatban az intézkedés a következőképpen módosítja a havi és éves támogatásokat:

Egy gyermek esetén a támogatás havi 12 200 forinttal, vagyis évente 146 400 forinttal nő.

Két gyermeknél a korábbi havi 26 600 forint helyett 53 200 forint jár majd, ami évi 319 200 forint többletet eredményez.

Három gyermek után havi 48 ezer, éves szinten 576 ezer forinttal emelkedik az összeg.

Négy gyermek esetén a havi növekmény 64 ezer forint, ami évente 768 ezer forint pluszjuttatást jelent.

A családi adókedvezmény rendszere változatlan marad, a gyermeket nevelő anyák SZJA-mentessége ugyanakkor átalakul. A két-, három-, valamint a négy- vagy többgyermekes anyák esetében a kedvezmény igénybevételét bruttó 1 millió forintos havi jövedelemhatárnál korlátozzák. Az egymillió forint felett keresők is jogosultak maradnak a kedvezményre, azonban az érvényesíthető adócsökkentés

maximális összege havi 150 ezer forintban korlátozódik.

A kétgyermekes anyáknál további változás, hogy a 40. életévük betöltésével kiesnek a teljes mentességből, és a továbbiakban ők is ezt a korlátozott adókedvezményt vehetik igénybe.

Nőnek az ápolási díjak

2027. január 1-jétől 50 százalékkal emelkednek az ápolási díjak is. A három kategóriát magában foglaló rendszerben a legalsó kategóriában járó juttatás havi bruttó 77 640 forintra emelkedik, míg a kiemelt ápolási díj összege eléri a havi mintegy 140 ezer forintot.

A bejelentett változtatások 2027-ben összességében 500 milliárd forinttal javítják a családok és a munkavállalók anyagi helyzetét a megelőző évhez képest. A családtámogatások átalakításával közel egymillió család jár jobban, míg az adócsökkentési intézkedések gyermekszámtól függetlenül legalább kétmillió munkavállalót érintenek.

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