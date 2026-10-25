Közel kilencmillió fiatal adatai alapján kongatják a vészharangot

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A gyerekek és serdülők digitális médiahasználatáról szóló vita eddig többnyire a képernyőidő körül forgott, arra fókuszálva, mennyi időt tölt egy fiatal telefonon, tableten, közösségi médiában, játékokkal vagy videókkal. A Lancet új tanulmánya szerint ez a megközelítés egyre kevésbé elégséges. A kutatók szerint a digitális média ma már több egyszerűen eszköznél – ez a fiatalok mindennapi életének infrastruktúrája: ezen keresztül tanulnak, tartanak kapcsolatot, keresnek információt, szórakoznak, alakítják az identitásukat és reagálnak a társas visszajelzésekre.

A kutatók – érthető módon – nem nyitottak a könnyen emészthető szólamra, miszerint minden digitális médiahasználat káros, vagy hogy önmagában a mobiltelefon lenne a probléma. A tanulmány ennél jóval összetettebb képet rajzol, és azt állítja,

a kockázatokat a tartalom, az életkor, a használati kontextus, a platformdizájn, az algoritmikus ajánlórendszerek, a kereskedelmi ösztönzők és a fiatalok társas-pszichológiai helyzete együtt formálják.



A kutatók a digitális egészségmeghatározók (Digital Determinants of Health, DDoH) keretével értelmezik a fiatalok médiahasználatát. Ez a szemlélet a digitális rendszereket nem elszigetelt technológiákként kezeli, hanem olyan strukturális környezetként, amely a lakhatáshoz, jövedelemhez, oktatáshoz vagy kereskedelmi hatásokhoz hasonlóan befolyásolhatja az egészséget.

Kilencmillió fiatal adatai alapján térképezték fel a helyzetet

A Lancetben megjelent tanulmány megállapításait rendkívül széles kutatási háttér támasztja alá: a szerzők 121 szisztematikus szakirodalmi áttekintést, köztük 52 metaanalízist vizsgáltak meg, amelyek összesen 2790 korábbi kutatás eredményeit összesítették. Az elemzés így mintegy 9 millió, 0–24 év közötti gyermek, serdülő és fiatal felnőtt adataira épült.

A tanulmány szerint a digitális médiahasználat következetesebben társult kedvezőtlen, mint kedvező egészségügyi és fejlődési kimenetekkel. A vizsgált összefüggések között szerepeltek

mentális egészségi problémák,

alvászavarok,

viselkedési és figyelmi problémák,

fizikai egészségi kimenetek,

kognitív és társas hatások,

testképpel kapcsolatos problémák,

önsértés és öngyilkossági kockázat is.

A kutatások az életkor szerint eltérő szempontokat vizsgáltak. A 0–10 éves gyerekeknél elsősorban a képernyő előtt töltött idő nyelvi és értelmi fejlődésre, alvásra és viselkedésre gyakorolt hatásait elemezték. A 10–24 éves korosztálynál viszont már inkább a közösségi média használatának, a digitális eszközöktől való túlzott függésnek, valamint ezek mentális egészségre, alvásra és testképre gyakorolt hatásainak jutott nagyobb figyelem, beleértve az önsértés kockázatát is.

A kutatók szerint a digitális médiahasználat hatásait az életkor, a családi és társas háttér, a mentális állapot, valamint a fogyasztott tartalmak és a platformok működése is befolyásolja. Ugyanaz a digitális tér támogató közösséget kínálhat egy magányos fiatalnak, míg másokat káros tartalmak, folyamatos összehasonlítás vagy szorongáskeltő, végtelen görgetés (doomscrolling) felé terelhet.

A sokat idézett számokkal óvatosan kell bánni

A tanulmány egyik leglátványosabb része a népegészségügyi modellezés. A szerzők azt vizsgálták, mekkora egészségteher társulhat a napi 2 órát meghaladó képernyőidőhöz a 25 év alattiak körében. A modell alapján

a depressziós esetek körülbelül 20 százaléka,

esetek körülbelül 20 százaléka, az elhízásos esetek körülbelül 15 százaléka társítható ehhez a kitettséghez.

A betegségteher nyelvére lefordítva

ez globálisan mintegy 2,8 millió depresszióhoz kapcsolódó, illetve 240 000 elhízáshoz kapcsolódó egészségkárosodással korrigált életévet jelenthet.

A brutálisnak ható számokat azonban árnyalni kell, és a Lancet szerzői maguk is hangsúlyozzák, hogy ezek illusztratív becslések, nem bizonyított ok-okozati állítások. A modell azt becsüli meg, hogy a fiatalok körében nagyon elterjedt napi többórás képernyőhasználatnak mekkora lehet a népegészségügyi jelentősége, de nem bizonyítja, hogy a képernyőidő önmagában depressziót vagy elhízást okoz.

A fordított okság is lehetséges: egy rosszabb mentális állapotban lévő fiatal például többet használhat digitális médiát, mert ott keres társas kapcsolatot, menekülést vagy figyelemelterelést. A keresztmetszeti kutatásokból ezt nehéz szétválasztani. A szerzők szerint a bizonyítékbázis nagy része megfigyeléses, sok adat önbevalláson alapul, a mérőeszközök nem egységesek, és a kutatók gyakran nem férnek hozzá a platformok részletes belső adataihoz.

A módszertani óvatosság éppen azt teszi világossá, hogy a bizonyítékokat a jelenség méretével, a következetesen megjelenő kedvezőtlen összefüggésekkel, a sérülékenyebb csoportok nagyobb kockázatával és a digitális környezet gyors változásával együtt kell értelmezni.

A digitális környezet olyan gyorsan változik, hogy a kutatás sokszor nem tud lépést tartani vele.

Miért nem elég a képernyőidőt mérni?

A cikk egyik legfontosabb következtetése, hogy a képernyőidő túl durva mérőszám. Nem mindegy, hogy egy fiatal oktatási tartalmat néz, barátokkal kommunikál, testképzavart erősítő videókba kerül, egészségügyi információt keres, játékban vesz részt, vagy algoritmikusan egyre károsabb tartalmak felé sodródik.

A kutatók szerint a jelenlegi tudományos irodalom túl sokáig a könnyen mérhető mutatókra koncentrált, mint az időtartam, a képernyőhasználat gyakorisága vagy az általános közösségimédia-használat. Sokkal kevesebbet tudunk arról, pontosan

hogyan működnek a hírfolyamok,

hogyan személyre szabják a tartalmakat az algoritmusok,

milyen dizájnelemek ösztönzik a folyamatos visszatérést,

és hogyan alakítják a platformok a fiatalok autonómiáját.

A szerzők a bizonyítékok értelmezéséhez a DDoH Youth Advisory Group nevű nemzetközi fiatal tanácsadói csoportot is bevonták, amely arra figyelmeztetett, hogy a fiatalok digitális tapasztalatait gyakran nem a puszta képernyőidő, hanem az algoritmikus ajánlások, a platformdizájn, a káros tartalmak felerősítése és az online autonómia korlátai formálják.

A digitális környezet nem passzív háttér. A végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az értesítések, a lájkok, a követőszámok, a célzott hirdetések és a hiperperszonalizált ajánlások mind befolyásolhatják a használati mintákat. A tanulmány szerint a serdülőkor ebből a szempontból különösen érzékeny időszak:

a jutalomkeresés erősebb, az önszabályozás még fejlődik, a társas visszajelzések pedig különösen nagy jelentőséget kapnak.

A kockázat tehát túlmegy azon, hogy a gyerek „sokat telefonozik”. Sokkal többet számít, milyen tartalmakkal találkozik, hogyan működik a platform, és milyen algoritmikus környezetben tölti ezt az időt.

A digitális világ előnyei sem tűnnek el

A Lancet-tanulmány nem technológiaellenes kiáltvány. A szerzők elismerik, hogy a digitális média hasznos is lehet. Hozzáférést adhat társas támogatáshoz, egészségügyi információhoz, oktatási tartalmakhoz, közösségekhez és identitásépítési lehetőségekhez. Különösen azoknak a fiataloknak lehet fontos, akik offline környezetükben elszigeteltek, kirekesztettek vagy kevés támogatáshoz jutnak.

A probléma az, hogy a jótékony és káros hatások nem egyformán oszlanak meg.

A hátrányosabb helyzetű, mentális nehézségekkel küzdő vagy alacsonyabb digitális írástudású fiatalok sérülékenyebbek lehetnek. Számukra nagyobb kockázatot jelenthetnek a hosszabb használatra ösztönző platformfunkciók, a káros tartalmak, a külsővel kapcsolatos irreális elvárások, az online zaklatás és a félrevezető egészségügyi információk.

Ráadásul a világ különböző részein eltérő problémákkal kell szembenézni. Alacsonyabb jövedelmű régiókban a digitális hozzáférés hiánya korlátozhatja az oktatási és társadalmi lehetőségeket. Magas konnektivitású környezetekben viszont a túlzott, rosszul szabályozott digitális kitettség jelenthet kockázatot.

Strukturális válasz kell

A tanulmány végkövetkeztetése szerint a fiatalok digitális médiahasználatát nem lehet kizárólag egyéni felelősségként kezelni. A családi szabályok, a digitális tudatosság és a mentális egészség támogatása fontosak, de nem elegendők, ha közben a platformok üzleti modellje a minél hosszabb figyelemlekötésre és adatgyűjtésre épül.

Erre a logikára kezd reagálni az Európai Unió is. Az előkészítés alatt álló EU KIDS Act kifejezetten a gyerekek biztonságosabb digitális környezetét célozza, és a fiatalokat érő online kockázatok kezelését nem kizárólag a szülőkre vagy a felhasználókra bízná. Ahogy arról korábban a Portfolio már beszámolt, a készülő uniós szabályozás lépcsőzetes korhatárokkal és a platformokra háruló nagyobb felelősséggel számol, miközben szakértői oldalról egyre erősebben jelenik meg az az érv is, hogy a valódi áttörést nem önmagában a korhatár, hanem a hosszabb használatra ösztönző platformfunkciók átalakítása hozhatja.

A szerzők ezért átfogó, megelőzésre épülő szabályozást sürgetnek,

amely kiterjedne a digitális platformok és algoritmusok működésére, a célzott hirdetésekre, a gyermekek biztonságát szolgáló alapbeállításokra, valamint a kutatói adathozzáférés és az egészségügyi hatásvizsgálatok biztosítására is.

A következő cikkben azt mutatjuk be, hogyan kapcsolódik mindez a platformgazdaság üzleti modelljéhez: miként válhatnak a digitális infrastruktúrák, adatgyűjtési gyakorlatok és algoritmikus rendszerek egészségügyi externáliákat termelő gazdasági tényezőkké.

Címlapkép forrása: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images