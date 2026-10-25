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Magyar Péter is reagált Vucic bukására
Gazdaság

Magyar Péter is reagált Vucic bukására

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Szerbiában jelentős politikai fordulatot hozott a legutóbbi választás, amelyen a Hallgatók Listája többséget szerzett, Aleksandar Vučić pedig beismerte vereségét. A fejleményekre pedig Magyar Péter miniszterelnök is felhívta a figyelmet.

A szerbiai voksoláson elért abszolút többséggel a Hallgatók Listája döntő győzelmet aratott, ami gyökeres változást hoz déli szomszédunk belpolitikájában.

A szomszédos országban zajló eseményekre reagálva Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben idézte fel a szerbiai fejleményeket. A kormányfő a történtek összefoglalása után mindössze egyetlen sokatmondó kérdéssel fordult a követőihez, azt tudakolva tőlük, hogy

Ismerős?

Aleksandar Vučić szerb elnök elismerte, hogy pártja, a Szerb Haladó Párt elvesztette parlamenti többségét a vasárnapi választáson. A vereséget a diáktüntetésekből kinőtt ellenzéki erő mérte rá, amely hónapokon át tartó tömeges megmozdulásokkal rázta meg a szerb belpolitikát. A tiltakozáshullám a 2024. novemberi újvidéki tragédia után indult el, amikor az állomás előtetőjének leomlása több ember halálát okozta.

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A több mint egy évtizede hatalmon lévő Vučić ezzel pályafutása legsúlyosabb kudarcát szenvedte el, a diákmozgalom győzelme pedig történelmi fordulatot jelent a szerb demokráciában.

Címlapkép forrása: Andrej Ivanov/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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