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Még Vučić is két órát állt sorban: elképesztő tömegek indultak szavazni Szerbiában
Gazdaság

Még Vučić is két órát állt sorban: elképesztő tömegek indultak szavazni Szerbiában

Portfolio
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Szokatlanul magas részvétel mellett tartják az előrehozott választást Szerbiában, ahol egy széles támogatottságú diákmozgalom Vučić hatalmát próbálja megtörni. A CeSID és az Ipsos adatai szerint délelőtt 11 óráig közel kétszer annyian szavaztak, mint legutóbb, 2023-ban.

A vasárnapi voksoláson szokatlanul hosszú sorok kígyóztak a szavazóhelyiségek előtt szerte az országban.

A CeSID és az Ipsos közvélemény-kutató cégek adatai szerint

délelőtt 11 óráig a részvételi arány elérte a 27,3 százalékot, ami közel kétszerese a 2023-as előző választáson ugyanekkor mért 15,1 százaléknak.

Maga Vučić is csaknem két órát állt sorban, mire le tudta adni a szavazatát. Az első eredményeket az este 8 órás urnazárás után mintegy két órával várják.

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Az előrehozott választásokat maga Vučić írta ki szeptemberben. A voksolás előzménye a közel két éve tartó diáktüntetés-sorozat, amelyet az váltott ki, hogy 2024-ben az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlása tizenhat ember halálát okozta. Az eredetileg a vélt korrupció és a tekintélyelvű kormányzás ellen indult mozgalom azóta széles körű társadalmi támogatást szerzett.

A diákmozgalom győzelme mélyreható politikai fordulatot jelentene a mintegy hatmillió lakosú balkáni országban – hasonlóan ahhoz, mint amikor idén áprilisban Magyarországon Orbán Viktor vereséget szenvedett. Egyúttal mintát adhatna más európai diákmozgalmaknak is, amelyek az elmúlt hetekben szintén utcára vonultak az oktatás színvonala és a perspektívák hiánya miatt.

Vučić erős pozícióból indul: második elnöki mandátumáról lemondva indult újra a miniszterelnöki tisztségért. Sok szavazó neki tulajdonítja, hogy Szerbia kilépett a gazdasági elszigeteltségből, valamint autópályák, vasutak, iskolák és kórházak épültek. Nemzetközi téren szorosabbra fűzte a kapcsolatot Kínával és Oroszországgal, miközben az uniós csatlakozást is napirenden tartotta, bár Brüsszel egyre türelmetlenebbül várja az érdemi reformokat.

A diákok jelöltlistáján 250, nagyrészt ismeretlen arc szerepel, köztük egyetemi tanárok, színészek és gazdálkodók. A listát Ilija Srdanović kardiológus vezeti, bár egyelőre nem tisztázott, ki lenne a miniszterelnök-jelöltjük egy esetleges győzelem esetén. Belpolitikai programjuk a korrupció felszámolását és az oktatás fejlesztését célozza, külpolitikai elképzeléseikről azonban keveset árultak el.

A választás előtti közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleztek. A Választási Bizottság elnöke szerint a szavazás incidensek nélkül zajlott, ugyanakkor a megfigyelő szervezetek a választói névjegyzékkel és a szavazás titkosságával kapcsolatos szabálytalanságokra hívták fel a figyelmet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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