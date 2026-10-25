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Megtámadták Aleksandar Vučić édesanyját
Gazdaság

Megtámadták Aleksandar Vučić édesanyját

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Fizikai és szóbeli támadás érhette Aleksandar Vučić édesanyját vasárnap Belgrádban – közölte a Szerb Haladó Párt (SNS). A kormánypárt szerint fiatal férfiak egy csoportja lökdöste és szidalmazta Angelina Vučićot, miközben a bevásárlószatyrait is megrongálták. Az esetet állítólag már a rendőrségen is bejelentették, a párt pedig azonnali hatósági intézkedést követel.

A Szerb Haladó Párt vasárnapi közleménye szerint az incidens Belgrádban, a Kalenić piac közvetlen közelében történt, amikor Angelina Vučić éppen bevásárlásból tartott hazafelé.

A párt állítása szerint egy fiatal férfiakból álló csoport lökdöste az asszonyt, kiabált vele, és szétszaggatta az élelmiszerekkel teli bevásárlószatyrait.

Az SNS úgy véli, hogy a támadók a kormányellenes tiltakozásokhoz köthetők, és politikai indíttatású támadás történt. Az elkövetők kilétét és politikai kötődését ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg független források.

A kormánypárt határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy senkit sem érhet erőszak politikai nézetkülönbségek miatt.

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A közlemény szerint Angelina Vučić feljelentést tett a rendőrségen, az SNS pedig a történtek haladéktalan kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását követeli.

A párt egyúttal felszólította a szerb politikai szereplőket, hogy egyértelműen ítéljék el az esetet, hangsúlyozva, hogy a politikai küzdelemben nincs helye az erőszaknak és a megfélemlítésnek.

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