Megtámadták Aleksandar Vučić édesanyját

A Szerb Haladó Párt vasárnapi közleménye szerint az incidens Belgrádban, a Kalenić piac közvetlen közelében történt, amikor Angelina Vučić éppen bevásárlásból tartott hazafelé.

A párt állítása szerint egy fiatal férfiakból álló csoport lökdöste az asszonyt, kiabált vele, és szétszaggatta az élelmiszerekkel teli bevásárlószatyrait.

Az SNS úgy véli, hogy a támadók a kormányellenes tiltakozásokhoz köthetők, és politikai indíttatású támadás történt. Az elkövetők kilétét és politikai kötődését ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg független források.

A kormánypárt határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy senkit sem érhet erőszak politikai nézetkülönbségek miatt.

A közlemény szerint Angelina Vučić feljelentést tett a rendőrségen, az SNS pedig a történtek haladéktalan kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását követeli.

A párt egyúttal felszólította a szerb politikai szereplőket, hogy egyértelműen ítéljék el az esetet, hangsúlyozva, hogy a politikai küzdelemben nincs helye az erőszaknak és a megfélemlítésnek.

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