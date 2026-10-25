Mi tartja majd össze a Tiszát? Török Gábor öt kulcstényezőt azonosított

A Tisza Párt jelenlegi erejét öt, egymást erősítő jellemző adja, ezek azonban idővel a párt korlátaivá is válhatnak – írta Török Gábor politológus a Facebookon. Elemzése szerint a Tisza leginkább vezérközpontú gyűjtőpártként írható le, amelynek működésében a protesztjelleg, a valenciaalapú politizálás és a platformpárti szerveződés is meghatározó.

Török szerint a párt különböző ideológiai hátterű választókat fog össze, de nem elsősorban közös ideológiai alapon. A tábort a korábbi hatalommal szembeni tiltakozás mellett olyan, széles körben támogatott célokra épülő politikai ajánlat kapcsolja össze, amelyek megvalósítására a Tisza magát hitelesebb és hozzáértőbb szereplőként kínálja. A párt szerveződésében és mozgósításában emellett erős szerepet kapnak a digitális platformok.

Török szerint a legfontosabb tényezők a következők:

vezérközpontúság;

proteszt-jelleg;

gyűjtőpártiság;

valenciaalapú politizálás;

platformpártiság.

Jelenleg ez az öt jellemző együtt adja a Tisza erejét

– fogalmazott a politológus.

Török szerint a vezérközpontú működés személyes függőséget teremthet, míg a protesztjelleg mozgósító ereje kormányra kerülve csökkenhet. A gyűjtőpárti működésből az is következhet, hogy idővel nehezen összeegyeztethető választói elvárások kerülnek felszínre.

A széles körben támogatott céloknál később a megvalósítás módja és a hozzáértés válhat vita tárgyává. A platformpárti működésnél pedig az jelenthet korlátot, hogy az online mozgósítás nem feltétlenül alakul át tartós szervezeti kötődéssé.

A politológus szerint ezért hosszabb távon az lehet az egyik meghatározó kérdés, hogy ha ezek a folyamatok bekövetkeznek, mi tartja majd össze a Tisza Pártot és annak választói táborát közös ideológiai alap nélkül.

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