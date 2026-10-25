Nagy fordulat jön a gyógyszertámogatásoknál: bizonytalanná válhat sok beteg kezelése Magyarországon

A tervezet jelentős árengedmények nyújtására ösztönözné a gyógyszergyártókat. A rendszeres társadalombiztosítási befogadást kezdeményező cégektől legalább 50 százalékos kedvezményt várnának el, amelyet az uniós tagállamok három legalacsonyabb termelői árának átlagából számítanának ki. A korlát nem a gyógyszerek listaárára, hanem a biztosító által ténylegesen kifizetett támogatás összegére vonatkozna, vagyis a gyártói megállapodásokban rögzített titkos kedvezmények is beszámítanának. Éppen ezért a nyilvánosan elérhető árakból nem állapítható meg pontosan, hány jelenleg finanszírozott kezelést érintenének az új szabályok.

A javaslat különösen vitatott eleme, hogy bizonyos esetekben a kórházaktól is pénzügyi kötelezettségvállalást várna el. A kezelőintézmény vezetőjének előzetesen nyilatkoznia kellene arról, hogy szükség esetén biztosítja a jóváhagyott támogatás 10 százalékát. Ha a kórház ezt nem vállalja, a NEAK automatikusan elutasítaná a kérelmet. Mivel az intézmények anyagi helyzete jelentősen eltér, előfordulhatna, hogy

azonos betegségben szenvedő páciensek ellátáshoz való hozzáférése azon múlik, melyik kórházban kezelik őket.

Ez az egyenlő esélyű ellátáshoz való jog szempontjából komoly aggályokat vet fel.

A tervezet a rendes gyógyszerbefogadási eljárás reformját is célozza. Egyes készítmények árát már a végleges befogadás előtt átvállalhatná az egészségbiztosító, a NEAK pedig a gyártó helyett maga is kezdeményezhetné egy-egy gyógyszer befogadását. A javaslat mögött az a felismerés áll, hogy az eredetileg kivételes esetekre kialakított egyedi méltányossági eljárás mára rendszerszintű finanszírozási csatornává vált, hiszen egyre több, már forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, de a rendszeres támogatásba be nem fogadott gyógyszer kerül ide.

Az egyik legérzékenyebb pont a már megkezdett kezelések sorsa. Bár Kaló Zoltán, a NEAK főigazgatója egy októberi szakmai konferencián jelezte, hogy a folyamatban lévő terápiák finanszírozását nem kívánják megszakítani, a törvénytervezet nem tartalmaz részletes átmeneti szabályokat. A folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló betegeknél – akiknél az engedélyt rendszeresen meg kell újítani – ez alapvető kérdés, amelyre a jogalkotóknak a tervezet véglegesítése előtt egyértelmű választ kell adniuk.

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