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Nagy változást tervez a Tisza-kormány a háziorvosoknál
Gazdaság

Nagy változást tervez a Tisza-kormány a háziorvosoknál

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A Tisza-kormány módosítaná a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerét: bizonyos élethelyzetekben mentességet lehet majd kérni, és az ügyeleti óradíj emelését is tervezik – mondta a területért felelős államtitkár az RTL Híradónak. A változtatásról azután beszélt, hogy pert nyert egy 74 éves háziorvos, akit korábban kötelező ügyeletre osztottak be, az ítéletet azonban már nem érhette meg.

A háziorvosi ügyeleti rendszert négy éve alakította át az akkori fideszes parlamenti többség. A feladatot először Budapest kivételével az Országos Mentőszolgálat vette át, majd két évvel később a fővárosban is. A háziorvosoknak szerződést kellett kötniük a mentőszolgálattal, ezt azonban többen megtagadták.

Az érintett orvosok egy része 2023-ban határozatot kapott a kormányhivataltól, amely alapján havonta legfeljebb két alkalommal kellett részt venniük az ügyeleti ellátásban. A kötelezettség elmulasztása esetén a működési engedély visszavonása és akár ötmillió forintos bírság is szóba kerülhetett. A Magyar Orvosi Kamara akkor úgy értékelte, hogy ezzel megfenyegették a háziorvosokat, az előző kormány viszont azt állította, hogy a hatóságok a jogszabályoknak megfelelően jártak el.

Több érintett bírósághoz fordult.

A Magyar Orvosi Kamara közlése szerint az egyik eljárásban a bíróság megállapította, hogy a kormányhivatal jogellenesen módosította egyoldalúan egy 74 éves háziorvos működési engedélyét azért, hogy kötelező ügyeletre kötelezhesse.

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Az orvos az ítélethirdetés előtt nyolc nappal, daganatos betegségben meghalt. A kamara az eset kapcsán felidézte, hogy korábban azt javasolta: bizonyos élethelyzetekben mentesülhessenek a háziorvosok a kötelező üg

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