Napokon belül elszabadulhat a pokol Franciaországban

Franciaországban a szakszervezetek és a tiltakozó csoportok újabb megmozdulásokra szólítottak fel, miután a szombati, országos tüntetéseket a hatóságok nagyszabású biztonsági akcióval igyekeztek kordában tartani. A mozgalom egyre több társadalmi réteget von be, miközben a kormány mozgástere rendkívül szűk a válság kezelésére.

A belügyminisztérium adatai szerint szombaton 410 ezren vonultak utcára,

a rendet pedig 70 ezer rendőr ügyelte, így sikerült elkerülni az október 17-i tüntetéseket kísérő fosztogatások és rongálások megismétlődését. Összesen 1314 embert vettek őrizetbe – feleannyit, mint egy héttel korábban –, és mintegy ötven rendőr sérült meg, míg az előző héten több mint ezer rendőri sérülést regisztráltak.

A szakszervezeti vezetők jövő szombatra újabb tüntetéseket, november 5-re pedig országos sztrájkot hirdettek.

A baloldali Solidaires szakszervezeti szövetség társelnöke, Murielle Guilbert szerint a diákok, a munkavállalók, a tűzoltók és a többi csoport sérelmei egymásra rakódnak. "A düh összeadódik" – fogalmazott a BFM TV-nek adott nyilatkozatában.

A SUD oktatási szakszervezet jelezte, hogy csatlakozik az október 31-i megmozduláshoz, míg a legnagyobb francia szakszervezet, a CGT a napokban hoz döntést az állásfoglalásáról.

A 2018-ban az üzemanyagadó emelése elleni tiltakozásul indult sárgamellényes mozgalom szintén tömeges megmozdulásokat hirdetett jövő szombatra, egyebek mellett ülősztrájkokat szervezve a városházák és a Nemzetgyűlés épülete elé. "Düh van ebben az országban. Ez a düh növekszik az iskolákban, az egyetemeken, a körforgalmakban, a lakónegyedekben, a gazdaságokban és a munkahelyeken" – mondta Azelma Sigaux aktivista.

Emmanuel Macron államfő mozgástere minimális a tüntetők követeléseinek teljesítésére.

2019-ben még állt rendelkezésre forrás az üzemanyagköltségek csökkentésére, mostanra azonban a megterhelt költségvetés ezt már nem teszi lehetővé. A francia elnök mandátuma ráadásul jövő áprilisban lejár, centrista pártja pedig már nem rendelkezik a fajsúlyosabb jogszabályok elfogadásához szükséges parlamenti többséggel. A kormány megkezdte a tárgyalásokat a szakszervezetekkel és a diákképviselőkkel, a tiltakozók vezetői azonban az eddig belengetett intézkedéseket elégtelennek tartják.

A rendőrszakszervezetek vasárnap jelezték, hogy a szombatihoz hasonló szintű készültséget tartósan nem tudják fenntartani.

A tiltakozáshullám mindeközben a francia határokon túlra is átterjedt. Brüsszelben a belga rendőrség könnygázt és paprikaspray-t vetett be a kormányellenes tüntetők ellen, Albániában a május végi békés tiltakozások erőszakos zavargásokba csaptak át, több olasz városban pedig már a második hete tartanak az összecsapások.

Forrás: Reuters

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