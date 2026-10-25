Olyan durván csalnak egyes ügyfelek az iPhone-okkal, hogy az Apple új eszközt vet be

A Bloomberg szakírója, Mark Gurman Power On című hírlevelében arról számolt be, hogy az Apple-nél

egyre komolyabb gondot jelent a vásárlói csalás.

Egyesek a termék visszaküldése előtt kiveszik a tartozékokat a dobozból, szétszerelik a készüléket és kiszerelik belőle az alkatrészeket, vagy akár magát a telefont is eltulajdonítják, majd úgy próbálják visszavinni a csomagot, hogy az üzlet dolgozója ne vegye észre a hiányt.

Korábban az Apple munkatársai a visszavételkor manuálisan nyitották fel a dobozokat, és szemrevételezéssel ellenőrizték azok tartalmát. Az új rendszerben viszont egy olyan berendezést használnak, amely a lezárt dobozon keresztül is képes beszkennelni az iPhone-t és diagnosztikát futtatni rajta, így a dolgozók azonnal meggyőződhetnek a készülék meglétéről és épségéről.

Az új megoldás legnagyobb előnye, hogy a csomagolás bontatlan marad, ennek köszönhetően a visszahozott termék közvetlenül visszakerülhet a készletbe, ami jelentősen csökkenti a vállalat veszteségeit. Gurman információi szerint az Apple a hónap elején kezdte meg az új eszközök kihelyezését az üzleteibe.

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