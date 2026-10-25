Orbán Viktor kerülhet az ENSZ élére

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Donald Trump kormányzata azt szeretné, ha Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök lenne az ENSZ következő főtitkára – értesült a Wall Street Journal. A lap 3 ország forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy Washington már felvetette az ötletet Orbán Viktornak, és az amerikai vezetés szerint Oroszország, valamint Kína is támogathatja a jelöltségét. A terv megvalósításáról azonban egyelőre nem született végleges döntés.

A Wall Street Journal beszámolója szerint

az amerikai kormányzat komolyan fontolgatja Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölését, és már meg is kezdte a lehetőség diplomáciai előkészítését.

Az amerikai vezetés korábbi egyeztetések alapján úgy véli, hogy Oroszország és Kína is támogatná Orbán Viktor jelöltségét, így

a három nagyhatalom közös jelöltjeként indulhatna a pozícióért.

A lapnak nyilatkozó amerikai külügyminisztériumi tisztviselő számításai szerint Orbán Viktor a Biztonsági Tanács 15 tagjából nyolc támogatását viszonylag biztosan megszerezhetné, további két ország támogatása pedig elérhető közelségben lehet. Ebben az esetben elsősorban az lenne a kérdés, hogy a vétójoggal rendelkező Nagy-Britannia és Franciaország megakadályozná-e a kinevezését.

Washington számára Orbán Viktor politikai irányvonala is fontos szempont lehet. Az amerikai külügyminisztérium egyik tisztviselője a MAGA-mozgalom szempontjából ideális konzervatív jelöltként jellemezte a volt magyar miniszterelnököt, többek között pedig a hatalomgyakorlási tapasztalatát is kiemelte.

A lap értesülései szerint az amerikai fél már közvetlenül is megkereste Orbán Viktort, aki nyitottnak mutatkozott a lehetőségre, ugyanakkor fenntartásokat is megfogalmazott.

A volt magyar miniszterelnök állítólag csak akkor vállalná az indulást, ha kellően biztosnak látná a győzelmét.

Nem ez az első alkalom, hogy Orbán Viktor lehetséges nemzetközi szerepvállalásáról jelennek meg értesülések. Ahogy arról augusztusban a Portfolio is beszámolt, Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró magyar kormányzati és diplomáciai forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Orbán Viktor számára egy ENSZ-főtitkárhelyettesi tisztség, illetve egy magas rangú FIFA-pozíció is felmerülhetett. Az akkori értesüléseket Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kacsának nevezte.

A mostani amerikai beszámoló ugyanakkor már az ENSZ legmagasabb vezetői tisztségének megszerzéséről szól.

Donald Trump az áprilisi magyarországi parlamenti választásokon is Orbán Viktort támogatta, JD Vance alelnök pedig személyesen is kampányolt érte. A WSJ szerint a két politikus az ENSZ-főtitkári jelöltségét is támogatná, a lehetséges bejelentéssel azonban megvárhatják az amerikai félidős választásokat.

Az ENSZ következő főtitkárának kiválasztása már folyamatban van, António Guterres jelenlegi főtitkár megbízatása december 31-én jár le. A jelöltek között szerepel az Egyesült Arab Emírségek diplomatája, Lana Nusseibeh is, aki október 21-én jelentette be indulását. A következő informális biztonsági tanácsi szavazást szerdára tervezik.

Orbán Viktor hivatalos jelölésére egyelőre nem került sor. A főtitkár személyéről végső soron az ENSZ Közgyűlése dönt, a Biztonsági Tanács ajánlása alapján.

A kinevezéshez a tanács legalább kilenc tagjának támogatása szükséges, és az öt állandó tag egyike sem élhet vétójogával.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.