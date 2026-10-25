Orbán Viktor megtörte a csendet: elmondta, mit csinált Párizsban

Családjával, unokáival töltött néhány napot Párizsban Orbán Viktor volt miniszterelnök, aki a Pere Lachaise temetőben felkereste Nagy Imre és mártírtársai emlékművét is. Erről a Fidesz elnöke a Blikk.hu-n vasárnap megjelent interjúban beszélt.

A volt kormányfő azt követően nyilatkozott, hogy a sajtóban több fotó is megjelent arról, október 23-át és 24-ét a francia fővárosban töltötte. A Telex szombaton közzétett videójában Orbán Viktor azzal hárította a hírportál Matolcsy-ügyben feltett kérdéseit, hogy majd Budapesten válaszol azokra.

Orbán Viktor a Blikk honlapján vasárnap megjelent interjúban azt mondta,

néhány napot a családommal és az unokáimmal töltöttünk Párizsban. Október 24-én kimentem a Pere Lachaise temetőbe, mert október 23-án zárva van. Itt található Nagy Imre és mártírtársainak emlékműve

- közölte.

Orbán Viktort október 23-án egy párizsi hotel teraszán fotózták le, következő nap a Pere Lachaise temető egyik padján ülve.

Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján elmondott Kossuth téri beszédében kitért elődje távollétére. Azt mondta, minden magyar vezetőnek tudnia kell, hogy a hatalma soha nem lehet fontosabb, mint a hazája szabadsága; 1956 véráldozatát egyetlen magyar vezető sem teheti zárójelbe pillanatnyi gazdasági alkukért vagy kétes szövetségekért - szögezte le, majd megjegyezte: aki 1956 után egy agresszort menteget vagy idegen birodalmi érdekeknek rendeli alá a nemzetet, az semmit sem ért 1956 üzenetéből, "legyen Budapesten vagy éppen egy párizsi teraszon".

A nemzeti ünnepen a Fidesz és a KDNP közös, Bem téri megemlékezésén Áder János volt köztársasági elnök, Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője és Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum volt főigazgatója mondott beszédet.

Nagy Imre egykori miniszterelnök és a kivégzett magyar mártírok franciaországi jelképes síremlékművét Méray Tibor, Párizsban élő író-újságíró kezdeményezésére állította fel az Emberi Jogok Magyar Ligája az 1956-os forradalom mártírjainak ünnepélyes újratemetése előtt egy évvel, 1988. június 16-án a francia főváros egyik leghíresebb temetőjének 44-es parcellájában. Az akkor még temetetlen halottak jelképes nyughelyéül szolgáló sírhelyet Párizs akkori polgármestere, Jacques Chirac, későbbi államfő bocsátotta ingyen a magyar demokratikus emigráció rendelkezésére. A síremléket Rajk László tervezte.

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