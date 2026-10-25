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Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott
Gazdaság

Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott

Portfolio
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Szombat este jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter, hogy dolgoznak azon, hogy forrásokat tudjanak elkülöníteni a ferencvárosi diákváros megépítésére. Matolcsy Ádám hollétéről továbbra sincsenek információk. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati hírekkel.
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Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott

Szombat este jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter, hogy dolgoznak azon, hogy forrásokat tudjanak elkülöníteni a ferencvárosi diákváros megépítésére. Matolcsy Ádám hollétéről továbbra sincsenek információk. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati hírekkel.

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