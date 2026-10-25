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Gazdaság

Több tízezer háztartás maradt áram nélkül Németországban

MTI
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Több mint tízezer háztartás maradt áram nélkül a délnyugat-németországi Freiburg im Bresgauban és több szomszédos településen vasárnap az Austen vihar miatt. Az áramkimaradás megzavarta a freiburgi egyetemi kórház működését is.

A szélrohamok fákat döntöttek ki és több helyen megrongálták a villamosvezetékeket. A vihar által letépett egyik tető ráadásul a város keleti részében egy áramszolgáltató létesítményre zuhant - tudatta a térség áramellátója, a Badenova szóvivője közleményében.

A városban részlegesen szünetelt a mobilszolgáltatás is

- közölte a városháza.

Az Austen, az évad első őszi vihara előzőleg Franciaországon és Anglián söpört végig, majd Belgiumon keresztül vette az útját Németország felé.

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