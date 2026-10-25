Változik a szereposztás: új sztárok lépnek az áramtermelés színpadára

A korábbi évek és az idei év eddigi adatai alapján 2026 sorozatban a hatodik olyan év lehet, amikor a gáz áramtermelésen belüli globális súlya zsugorodik a megelőző évhez képest.
Érdekes módon a legmagasabb fosszilis áramtermelési költségektől szenvedő Európai Unióban 2022-ben és 2025-ben is nőtt a gáz szerepe, és a 2026-os év eddigi fejleményei sem egyértelműek ebből a szempontból. Az adott időszakot tekintve Magyarországon hasonló a helyzet: 2021-ben nőtt, 2022-2024-ben csökkent, 2025-ben ismét nőtt a gáz részaránya a hazai termelésben, 2026 eddig eltelt részében pedig szintén magasabb (18,6%), mint az elmúlt év hasonló időszakában (18%) - derül ki az EMBER és a Mavir adataiból.
A gáz áramtermelési célú felhasználásában idén Magyarországon tapasztalható növekedés egyik hajtóereje az augusztusi paksi energiakrízis, melynek eredményeképpen a nukleáris energia szerepe 2026 első kilenc hónapjában mérséklődött éves összevetésben (37,3% vs 40,4%). Másrészt a januári hidegebb időjárás is felfelé hajtotta a hazai gázfelhasználást, amit akkor még a február végén kirobbant iráni háború árfelhajtó hatása sem korlátozott olyan mértékben, mint augusztusban.
A gáz szerepének gyengülését a megújuló energiaforrások és az akkumulátoros energiatárolók világszerte megfigyelhető terjedése is elősegíti, a visszatérő gázpiaci zavarok mellett. Amint arról beszámoltunk, a négyórás akkumulátoros energiatárolók fajlagos áramköltsége már a világ szinte minden piacán alacsonyabb, mint az új, gázzal működő csúcserőműveké.
A piacon tapasztalható gázturbinahiány és a földgáz árának ingadozása, illetve (jelentős részben a közel-keleti válság miatti) drágulása felhajtja a csúcsidei termelés költségét, és erre sok helyen - mindenekelőtt Európában - a szén-dioxid-kibocsátási költségek is ráerősítenek, miközben a bővülő akkugyártás ezzel ellentétben lenyomja a tárolás árát.
A Wood Mackenzie jelentése megerősíti, miközben Európában a legmagasabbak a fosszilis tüzelőanyag-termelési költségek, az akkumulátoros energiatárolókat többnyire "tápláló" napelemes fotovoltaikus rendszerek továbbra is a legolcsóbb energiatermelő technológiának számítanak a kontinensen, annak ellenére, hogy a 2026-os naperőmű-beruházási költségek 14%-kal nőttek, amit a magasabb fotovoltaikus modulköltségek okoztak.
Az akkumulátoros energiatárolók kulcsrakész beruházási költségei (CAPEX) körülbelül 2%-kal emelkedtek idén Európában, ami három év után az első növekedés, mivel az akkumulátorcellák árai a 2025-ös mélypontról mintegy 10%-kal nőttek az erősebb kereslet és a magasabb lítiumárak miatt.
A következő 5 évben azonban várhatóan 12%-kal csökkennek a beruházási költségek, mielőtt az ütem mérséklődik
Ezt követő, a várakozások szerint a lítium ára nagyjából megduplázódik 2029-ben, amikor is a túlkínálat megszűnik, és a kereslet meghaladja az új bányászati és finomítói kapacitásokat.
Az akkumulátoros energiatárolók telepítései világszerte gyorsan bővülnek, köszönhetően az elmúlt években az akkumulátorköltségekben tapasztalható drámai csökkenésnek, és dacára az elmúlt év enyhe felirányú korrekciójának.
Ha a jelenlegi tempó a következő években is tartósul, akkor globális beépített teljesítőképességük 2030-ban meghaladhatja a jelenlegi nemzeti célszámok összegét
- áll az EMBER másik új tanulmányában.
Az ENSZ 2024-es klímacsúcsán (COP29) 74 ország vállalta, hogy 2030-ig hatszorosára, 1500 gigawattra (GW) bővítik az energiatárolók globális beépített teljesítőképességét. Bár azóta a nemzeti célkitűzések közel háromszorosára, 822 GW-ra nőttek - ami szinte teljes egészében Kínának és az EU-nak köszönhető -, ez még mindig alig több, mint a fele a vállalt értéknek.
A napenergia- és tárolási célkitűzések jellemzően párhuzamosan emelkednek: azokban az országokban, ahol ambiciózusak a tárolási célkitűzések, általában a napenergiára vonatkozó célok is nagyszabásúak.
A telepítések jelenlegi tempója mellett a világ energiatárolóinak beépített teljesítőképessége 1020 GW-ra emelkedhet az évtized végére az elemzés szerint.
2020 óta a világszerte évente telepített új energiatároló-állomány (beépített teljesítmény alapján) évről-évre átlagosan közel 80%-kal nőtt, amely növekedési ráta következő évekbeli fennmaradása esetén az 1500 GW-os célszám is kényelmesen teljesülhetne.
Az EMBER szerint 2025-ben a világ energiatárolóinak beépített teljesítménye rekord mértékű 118 GW-tal nőtt, amelyből 108 GW-ot az akkumulátorok tettek ki; a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) szerint tavaly 112 GW-tal nőtt az akkumulátoros tárolók beépített teljesítőképessége, 2026-ban 158 GW lehet a növekmény,
2030-ig pedig mintegy 1200 GW-ra bővülhet a kumulatív telepített érték a BNEF szerint.
A világszerte évente telepített akkumulátor-állomány nagysága 4 év alatt nem egészen 10 GW-ról több mint 100 GW-ra nőtt,
ami jóval gyorsabb növekedés, mint a napelemeké (9 év) és szélerőműveké (15 év).
A telepítések és a nemzeti célok ugyancsak ütemes növekedésére és ennek nehéz lekövethetőségére Magyarország esete jó példát szolgáltat.
Az elemzésben Magyarország 1 GW-os 2030-as célszámmal szerepel, ami valóban megfelel a még a tavasszal leköszönt kormány által írt és legutóbb 2024-ben frissített Nemzeti Energia- és Klímatervben (NEKT) foglaltaknak, ugyanakkor, miután 2025 végén már az előző kabinet is jelezte szóban, hogy a célszámot emelné, ezt az új kormány is többször megtette, Kapitány István, a Tisza-kormány gazdasági és energiaügyi minisztere pedig a lapunknak adott interjúban már 4 GW-os vagy azt meghaladó 2030-as tárolói célszámról beszélt.
Hogy az új energiastratégiát író Tisza-kormány végül mekkora 2030-as új hivatalos energiatároló célszámot jelöl majd ki, azt ma még nem lehet biztosan tudni; mindenesetre az új adatok szerint az eredeti 1 GW-os célszámot már most meghaladta az akkumulátoros tárolók hazai beépített teljesítőképessége.
Címlapkép forrása: Peter Boer/Bloomberg via Getty Images
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