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Változik a szereposztás: új sztárok lépnek az áramtermelés színpadára
Gazdaság

Változik a szereposztás: új sztárok lépnek az áramtermelés színpadára

Gyors összefoglaló
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A megújuló energiaforrások és akkumulátoros energiatárolók terjedésével párhuzamosan folytatódik a földgáz villamosenergia-termelésen belüli globális részarányának csökkenése. A világszerte évente telepített akkumulátor-állomány nagysága 4 év alatt nem egészen 10 GW-ról több mint 100 GW-ra nőtt, ami jóval gyorsabb növekedés, mint a nap- és szélerőműveké. Ha a jelenlegi tempó a következő években is tartósul, akkor globális beépített teljesítőképességük 2030-ban meghaladhatja a jelenlegi nemzeti célszámok összegét. Erre jó esély mutatkozik, azzal együtt, hogy az akkumulátoros energiatárolók kulcsrakész beruházási költségei három év után emelkedtek Európában.

A korábbi évek és az idei év eddigi adatai alapján 2026 sorozatban a hatodik olyan év lehet, amikor a gáz áramtermelésen belüli globális súlya zsugorodik a megelőző évhez képest.

Érdekes módon a legmagasabb fosszilis áramtermelési költségektől szenvedő Európai Unióban 2022-ben és 2025-ben is nőtt a gáz szerepe, és a 2026-os év eddigi fejleményei sem egyértelműek ebből a szempontból. Az adott időszakot tekintve Magyarországon hasonló a helyzet: 2021-ben nőtt, 2022-2024-ben csökkent, 2025-ben ismét nőtt a gáz részaránya a hazai termelésben, 2026 eddig eltelt részében pedig szintén magasabb (18,6%), mint az elmúlt év hasonló időszakában (18%) - derül ki az EMBER és a Mavir adataiból.

A gáz áramtermelési célú felhasználásában idén Magyarországon tapasztalható növekedés egyik hajtóereje az augusztusi paksi energiakrízis, melynek eredményeképpen a nukleáris energia szerepe 2026 első kilenc hónapjában mérséklődött éves összevetésben (37,3% vs 40,4%). Másrészt a januári hidegebb időjárás is felfelé hajtotta a hazai gázfelhasználást, amit akkor még a február végén kirobbant iráni háború árfelhajtó hatása sem korlátozott olyan mértékben, mint augusztusban.

ember

A gáz szerepének gyengülését a megújuló energiaforrások és az akkumulátoros energiatárolók világszerte megfigyelhető terjedése is elősegíti, a visszatérő gázpiaci zavarok mellett. Amint arról beszámoltunk, a négyórás akkumulátoros energiatárolók fajlagos áramköltsége már a világ szinte minden piacán alacsonyabb, mint az új, gázzal működő csúcserőműveké.

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A piacon tapasztalható gázturbinahiány és a földgáz árának ingadozása, illetve (jelentős részben a közel-keleti válság miatti) drágulása felhajtja a csúcsidei termelés költségét, és erre sok helyen - mindenekelőtt Európában - a szén-dioxid-kibocsátási költségek is ráerősítenek, miközben a bővülő akkugyártás ezzel ellentétben lenyomja a tárolás árát.

A Wood Mackenzie jelentése megerősíti, miközben Európában a legmagasabbak a fosszilis tüzelőanyag-termelési költségek, az akkumulátoros energiatárolókat többnyire "tápláló" napelemes fotovoltaikus rendszerek továbbra is a legolcsóbb energiatermelő technológiának számítanak a kontinensen, annak ellenére, hogy a 2026-os naperőmű-beruházási költségek 14%-kal nőttek, amit a magasabb fotovoltaikus modulköltségek okoztak.

Az akkumulátoros energiatárolók kulcsrakész beruházási költségei (CAPEX) körülbelül 2%-kal emelkedtek idén Európában, ami három év után az első növekedés, mivel az akkumulátorcellák árai a 2025-ös mélypontról mintegy 10%-kal nőttek az erősebb kereslet és a magasabb lítiumárak miatt.

A következő 5 évben azonban várhatóan 12%-kal csökkennek a beruházási költségek, mielőtt az ütem mérséklődik

Ezt követő, a várakozások szerint a lítium ára nagyjából megduplázódik 2029-ben, amikor is a túlkínálat megszűnik, és a kereslet meghaladja az új bányászati ​​és finomítói kapacitásokat.

Az akkumulátoros energiatárolók telepítései világszerte gyorsan bővülnek, köszönhetően az elmúlt években az akkumulátorköltségekben tapasztalható drámai csökkenésnek, és dacára az elmúlt év enyhe felirányú korrekciójának.

Ha a jelenlegi tempó a következő években is tartósul, akkor globális beépített teljesítőképességük 2030-ban meghaladhatja a jelenlegi nemzeti célszámok összegét

- áll az EMBER másik új tanulmányában.

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Az ENSZ 2024-es klímacsúcsán (COP29) 74 ország vállalta, hogy 2030-ig hatszorosára, 1500 gigawattra (GW) bővítik az energiatárolók globális beépített teljesítőképességét. Bár azóta a nemzeti célkitűzések közel háromszorosára, 822 GW-ra nőttek - ami szinte teljes egészében Kínának és az EU-nak köszönhető -, ez még mindig alig több, mint a fele a vállalt értéknek.

A napenergia- és tárolási célkitűzések jellemzően párhuzamosan emelkednek: azokban az országokban, ahol ambiciózusak a tárolási célkitűzések, általában a napenergiára vonatkozó célok is nagyszabásúak.

A telepítések jelenlegi tempója mellett a világ energiatárolóinak beépített teljesítőképessége 1020 GW-ra emelkedhet az évtized végére az elemzés szerint.

2020 óta a világszerte évente telepített új energiatároló-állomány (beépített teljesítmény alapján) évről-évre átlagosan közel 80%-kal nőtt, amely növekedési ráta következő évekbeli fennmaradása esetén az 1500 GW-os célszám is kényelmesen teljesülhetne.

Az EMBER szerint 2025-ben a világ energiatárolóinak beépített teljesítménye rekord mértékű 118 GW-tal nőtt, amelyből 108 GW-ot az akkumulátorok tettek ki; a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) szerint tavaly 112 GW-tal nőtt az akkumulátoros tárolók beépített teljesítőképessége, 2026-ban 158 GW lehet a növekmény,

2030-ig pedig mintegy 1200 GW-ra bővülhet a kumulatív telepített érték a BNEF szerint.

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A világszerte évente telepített akkumulátor-állomány nagysága 4 év alatt nem egészen 10 GW-ról több mint 100 GW-ra nőtt,

ami jóval gyorsabb növekedés, mint a napelemeké (9 év) és szélerőműveké (15 év).

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A telepítések és a nemzeti célok ugyancsak ütemes növekedésére és ennek nehéz lekövethetőségére Magyarország esete jó példát szolgáltat.

Az elemzésben Magyarország 1 GW-os 2030-as célszámmal szerepel, ami valóban megfelel a még a tavasszal leköszönt kormány által írt és legutóbb 2024-ben frissített Nemzeti Energia- és Klímatervben (NEKT) foglaltaknak, ugyanakkor, miután 2025 végén már az előző kabinet is jelezte szóban, hogy a célszámot emelné, ezt az új kormány is többször megtette, Kapitány István, a Tisza-kormány gazdasági és energiaügyi minisztere pedig a lapunknak adott interjúban már 4 GW-os vagy azt meghaladó 2030-as tárolói célszámról beszélt.

Hogy az új energiastratégiát író Tisza-kormány végül mekkora 2030-as új hivatalos energiatároló célszámot jelöl majd ki, azt ma még nem lehet biztosan tudni; mindenesetre az új adatok szerint az eredeti 1 GW-os célszámot már most meghaladta az akkumulátoros tárolók hazai beépített teljesítőképessége.

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Címlapkép forrása: Peter Boer/Bloomberg via Getty Images

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