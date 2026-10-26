A horvát jegybank alelnöke az euróbevezetésről: „Magyarország már nyitott ajtón kopogtat, de így is hosszú lesz az út”

Michael Faulend Horvát Nemzeti Bank, alelnök Michael Faulend közgazdasági PhD-fokozatát a Zágrábi Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. 1997-ben közgazdászként csatlakozott a Horvát Nemzeti Bank Kutatási Főosztályához. 2001 és 20 … Tovább

Ajánlaná az eurót Magyarországnak?

Mindenképpen.

Miért, ennyire jó?

Valóban nagyon jó, a horvát tapasztalatok és más országok tapasztalatai is ezt mutatják. Horvátországban egyértelmű bizonyíték van arra, hogy az euró jelentősen alacsonyabb kamatokat hozott, ami egy nagyon fontos gazdasági előny. A második fontos hatás a piaci kockázatok általános csökkenése volt. Ezek közül kiemelendő a devizakockázat, ami az euró bevezetésével teljesen meg is szűnt. A harmadik előnyt az jelenti, hogy az euró egyfajta védelmet nyújt, és ellenállóbbá teszi az országot nehéz makrogazdasági körülmények között, különösen külső sokkok idején. Ilyen sokk volt a közelmúltban a 2020-as a koronavírus-járvány, majd a 2022-es orosz-ukrán háború és az energiaválság. Horvátország ekkor már az euró felé haladt, a monetáris unióhoz való csatlakozás előnyeit pedig már ebben az időszakban is érezni lehetett.

Horvátország 2023. január 1-jén csatlakozott az euróövezethez. Melyek voltak a legfontosabb gyakorlati tanulságok az euró bevezetésére való felkészülésből?

A legfontosabb tanulság az, hogy az euró bevezetése nem egyik napról a másikra történik. Ez egy többéves folyamat. Horvátországban minden nagyon gördülékenyen és gyorsan ment, de így is nagyjából hat évig tartott: 2017-től 2023-ig. Éppen ezért az egész folyamatot nagyon tudatosan kell felépíteni. Az euró bevezetésének több szakasza van, amelyek kapcsolódnak egymáshoz, de bizonyos értelemben önállóak is. Ráadásul nagyon sok érintett szereplő vesz részt benne, ahhoz pedig, hogy mindenkivel együtt lehessen dolgozni, nagyon jól kell irányítani a folyamatot.

Különösen fontos a koordináció a jegybank és a pénzügyminisztérium között, utóbbi alatt természetesen a kormányt is értem.

Emellett be kell vonni a hazai érintetteket, és folyamatosan együtt kell működni a nemzetközi partnerekkel is, mindenekelőtt az Európai Központi Bankkal (EKB) és az Európai Bizottsággal.

A folyamat gyorsasága és sikere nagymértékben attól függ, hogyan épül fel maga a projekt, és mennyire jó a koordináció a résztvevők között.

Jegybanki oldalról hogyan zajlott az együttműködés a horvát kormánnyal?

Folyamatosan együtt dolgoztunk a pénzügyminisztériumi kollégákkal, időnként napi szinten is. Módosítottunk kezdeményezéseket, újakat indítottunk, és mindig egy közös cél lebegett előttünk: bevezetni az eurót.

Ez szakmai együttműködés volt, de egyben baráti együttműködés is. Ismertük egymást, bíztunk egymásban, és tudtuk, hogy ugyanazért dolgozunk.

Az euró bevezetése természetesen politikai projekt is, de gazdasági projekt is. A politikának ki kell nyilvánítania az egyértelmű szándékot, majd ezután a közgazdászoknak, a jegybankban és a minisztériumban dolgozó szakembereknek munkacsoportokat, munkafolyamatokat és eljárásokat kell elindítaniuk, amelyek lehetővé teszik a gazdasági felkészülést és az euró technikai bevezetését.

Hogyan kezdődött Horvátországban ez a folyamat?

Az első szakasz az ERM II-be való belépésig tartott. Ekkor először is meg kellett győzni a hazai szereplőket arról, hogy az euró jó dolog Horvátország számára. Ehhez elkészítettük az euróbevezetés költség-haszon elemzését Horvátországra vonatkozóan, majd ezt bemutattuk a szélesebb nyilvánosságnak. Ezután időt kellett szánni arra is, hogy egyeztessünk a partnereinkkel Brüsszelben és Frankfurtban, vagyis az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal arról, hogy támogatják-e a horvát csatlakozást.

Könnyű volt meggyőzni az európai partnereket?

Nem volt könnyű, ugyanis 2017-ben és 2018-ban még nem igazán volt nyitottság arra, hogy új országokat hívjanak meg az euróövezetbe.

A 2012–2013-as euróövezeti adósságválság sebei ekkor még nagyon frissek voltak.

Eleinte tehát a nyugat-európai államok visszafogottan fogadtak minket. De folyamatosan egyeztettünk a brüsszeli és frankfurti kollégákkal és elismertük hogy ez egy komplex, többéves út lesz. A tárgyalásokon hangsúlyoztuk, hogy szeretnénk megérteni, milyen feltételeket kell teljesítenünk ahhoz, hogy bizalommal fogadják a csatlakozásunkat. Beletelt egy kis időbe, mire mi is megértettük az ő szempontjaikat, és ők is a mieinket, de végül 2020 júliusában sikeresen beléptünk az ERM II-be.

Ebből a szempontból Horvátország és Bulgária folyamata fontos tanulságot jelent a későbbi csatlakozók számára is.

Az euróövezeti adósságválság után óvatosabb volt a hangulat, de ezek a folyamatok újra kinyitották az ajtót az új tagok előtt. Magyarország már egy olyan környezetben kezdheti meg a felkészülést, amelyben több friss tapasztalat áll rendelkezésre.

Horvátországnak a koronavírus-járvány közepén kellett belépnie az ERM II-be, az ott eltöltött időszak alatt pedig több külső sokk is érte a gazdaságot. Hogyan lehet ilyen helyzetben fenntartani az euróbevezetési folyamat hitelességét?

Bár 2020 tavaszán megérkezett a koronavírus-járvány, az ERM II árfolyamrendszerbe történő belépés egy hosszú felkészülési és egyeztetési folyamat végén következett be. A belépés tehát nem úgy történt, hogy egyszerűen bejelentettük a szándékot, már 2019 nyarán előzetesen megállapodtunk az Európai Bizottsággal és a többi érintett féllel egy sor strukturális intézkedésről, amelyekből a legtöbbet 2020 tavaszára már teljesítettünk is. Amikor 2020 márciusában berobbant a járvány, az összesen vállalt 19 intézkedésből közül már 15-16 készen volt, és csak néhány maradt hátra. Ekkor viszont az európai intézményeknél is mindenki otthonról dolgozott, a folyamatok lelassultak, és érthető módon felmerült a kérdés: ilyen környezetben valóban komolyan gondolja-e Horvátország, hogy júliusban belépjen az ERM II-be?

Mi erre azt válaszoltuk, hogy igen.

A járvány egy példátlan külső sokk volt, de nem csak Horvátországot érintette, hanem Németországot, Portugáliát és minden európai országot is.

Azt kértük, hogy ha teljesítjük az előzetesen vállalt intézkedéseket, akkor a kapu maradjon nyitva.

Az ajtó végül nyitva is maradt, de ehhez proaktívnak, pragmatikusnak és meggyőzőnek kellett lenni. Mindez logikusnak hangzik, de a gyakorlatban egyáltalán nem volt egyszerű.

Miben változott a gazdasági felkészülés az ERM II-csatlakozás után?

Az ERM II-be való belépés után új szakasz kezdődik az euróbevezetésben: az átállási terv végrehajtása. Ez azt jelenti, hogy minden előkészületet meg kell tenni ahhoz, hogy az ország készen álljon az euró bevezetésére.

Ez egy átfogó rendszerátalakítás, ami nemcsak a bankok felkészítését jelenti, hanem a vállalatokét, az állampolgárokét és a teljes állami-intézményi rendszerét is.

Sok érintett szereplő dolgozott együtt különböző munkacsoportokban azért, hogy Horvátország készen álljon 2023. január 1-jére. Horvátország számára ez sem volt egy könnyű időszak, mert közben újabb sokkok jelentkeztek. 2022-ben, kevesebb mint egy évvel a monetáris unióhoz való csatlakozás előtt történt az Ukrajna elleni orosz agresszió. Emlékszünk, mi történt az energiaárakkal és az inflációval, ami miatt nagy kérdés volt, hogy teljesíteni tudjuk-e az inflációs kritériumot.

Végül teljesítettük, de volt ebben szerencse is. Ha az inflációs sokk hat-tizenkét hónappal tovább tart, már sokkal kérdésesebb lett volna a helyzet.

Soha nem lehet tudni, milyen sokk vár a következő sarkon, és gyakorlatilag azonnal kell reagálni.

Érdemes Magyarországnak is minél előbb belépnie a rendszerbe, ahogy azt nemrég Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is javasolta, vagy inkább ezt akkorra időzíteni, amikor már látszik a csatlakozási kritériumok teljesítése?

Nem úgy fogalmaznék, hogy sietni kell, az ERM II-be nem lehet úgy belépni, hogy a gazdasági fundamentumok nincsenek rendben. Először azt kell biztosítani, hogy ne legyenek túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok. Az Európai Bizottság terminológiájában különbség van egyensúlytalanság és túlzott egyensúlytalanság között. Bizonyos egyensúlytalanságok lehetnek egy gazdaságban, de ha ezek túlzottak, akkor előbb csökkenteni kell őket. Csak ezután lehet arról beszélni, hogy az ország készen áll az ERM II-belépésre. Emellett előzetes vállalásokat is kell tenni, és ezeket teljesíteni kell.

Tehát nem az a lényeg, hogy a csatlakozni kívánó ország mielőbb belépjen az ERM II-be, hanem az, hogy gazdaságilag alaposan felkészüljön az euróbevezetésre. Amikor az ország „fit and proper”, vagyis gazdaságilag és intézményileg is alkalmas a belépésre, akkor érdemes belépni az ERM II árfolyamrendszerhez.

Vagyis az ERM II-belépéssel kezdődik az igazán éles szakasz?

Igen. Az ERM II-belépés után indul a minimálisan kétéves időszak, amely alatt teljesíteni kell az árfolyam-stabilitási kritériumot, melynek végén a többi maastrichti feltétel teljesítését is ellenőrzik. Ezen felül általában vannak egyéb gazdaságpolitikai és jogi vállalások is a csatlakozni kívánó ország részéről, amelyeket már az ERM II-csatlakozás után kell teljesíteni. Ez Horvátország és Bulgária esetében is így volt, és valószínűleg Magyarország esetében is lesznek ilyen vállalások. Ezeket nem kell negatívan látni, többnyire az előzetes intézkedések logikus folytatásai. A lényeg, hogy a folyamat strukturált legyen, az intézkedések egymásra épüljenek, és minden érintett értse, mi miért történik.

Magyarországon már most sokakat foglalkoztat a végleges átváltási árfolyam. Hogyan érdemes erről gondolkodni?

Magyarország helyzete itt jelentősen eltér Horvátországétól, ugyanis a Horvátországban választott végső átváltási árfolyam nagyon közel volt az euróbevezetés előtti, irányított lebegtetésű (managed float) rendszer középárfolyamához. Formálisan ugyan nem volt teljesen rögzített árfolyamunk, irányított lebegtetést alkalmaztunk, de az euróval szembeni árfolyam ingadozása nagyon korlátozott volt: két-három, esetleg négy százalék az időszak során.

Magyarországon más a helyzet. Önök inflációs célkövetést alkalmaznak, Horvátország viszont árfolyamcélt követett. Ez két eltérő rendszer.

Az átváltási árfolyam meghatározásának alapelve ugyanakkor ugyanaz: valakinek – akár a minisztériumban, akár a jegybankban – megfelelő elemzést kell készítenie az egyensúlyi reálárfolyamról. Meg kell vizsgálni, hol van az egyensúlyi reálárfolyam, és összhangban áll-e a gazdasági fundamentumokkal. Horvátországban is elvégeztük ezt az elemzést, majd bemutattuk a frankfurti és brüsszeli kollégáknak.

Horvátország esetében hogyan határozták meg az ERM II-es középárfolyamot?

A döntés végül viszonylag egyszerű volt. Azt mondtuk, hogy az ERM II-be való belépésünkkor érvényes piaci árfolyam legyen a középárfolyam. Ennek az volt az oka, hogy az elemzésünk egyértelműen kimutatta: az egyensúlyi reálárfolyam összhangban állt a gazdasági fundamentumokkal. Magyarország esetében elképzelhető, hogy hasonló megoldás születik, de ezt most nehéz megmondani. Az elemzést el kell végezni, és utána lehet dönteni.

Fontos ugyanakkor látni, hogy amint meghatározzák az ERM II-es középárfolyamot, a dolgok többé-kevésbé eldőlnek. Főszabály szerint ugyanis ez a középárfolyam lesz később a végleges átváltási árfolyam.

Az euróövezeti tagsággal szemben klasszikus kritika, hogy az EKB közös monetáris politikája nem mindig illeszkedik az egyes tagországok gazdasági helyzetéhez. Horvátország esetében okozott ez már kihívásokat?

Ez a kockázat főként azon múlik, hogy a csatlakozni kívánó ország gazdasága mennyire van kitéve olyan aszimmetrikus sokkoknak, amelyek másképp érintik, mint az euróövezet többi országát.

Ha egy országot rendszeresen más típusú sokkok érnek, mint az euróövezet magját, akkor elvileg hasznosabb lehet az önálló monetáris politika.

De ez csak az érem egyik oldala. Egy gazdaságpolitikai rendszerben ugyanis ott van a fiskális politika, a strukturális politika és a makroprudenciális eszköztár is. Ezekkel sok mindent lehet kezelni, még ha az alkalmazkodás időnként fájdalmas is a gazdasági szereplőknek.

A horvát elemzés végül azt mutatta, hogy a gazdasági ciklusunk egyre inkább együtt mozog az euróövezettel, és Horvátország ebből a szempontból nem különbözik érdemben a már meglévő euróövezeti tagállamoktól. Ez megerősítette a döntést, hogy készen állunk az euróra.

Ha egy ország belép az euróövezetbe, akkor az önálló monetáris politikát az egységes, közös monetáris politika váltja fel, ami nagyobb felelősséget helyez a fiskális politikára a stabilitás megtartásában. Fel lehet erre készülni az euróbevezetési folyamat során?

A horvát példa azt mutatja, hogy igen, az elmúlt években ugyanis az euróbevezetési vállalások nagyon fontos fegyelmező erőt jelentettek a költségvetés számára. Ne feledjük, a 2000-es és a 2010-es években Horvátország sem volt kifejezetten prudens fiskális politikát folytató ország. A globális pénzügyi válság után a költségvetési hiány több évben 4-5 százalék körül volt a GDP arányában, az államadósság pedig megközelítette a GDP 85-87 százalékát. Bár mindennek sok oka volt, azt világosan megmutatta, hogy ilyen fiskális helyzettel nem lehetett hitelesen az euróbevezetés felé menni.

Horvátországban 2015-2016 körül kezdődött az a szakasz, amikor a kormányzat komolyan elkezdett gondolkodni az euróbevezetésről, ezzel együtt pedig világossá vált, hogy ha eurót akarunk, akkor a 4-5 százalékos GDP-arányos hiányt és a nagyon magas adósságrátát csökkenteni kell.

Hogyan sikerült Horvátországban meghonosítani a fegyelmezett költségvetési politika kultúráját? Szükség volt ehhez új fiskális szabályokra?

A fegyelmezett gazdálkodáshoz nem feltétlenül új törvényekre van szükség, sokkal inkább politikai akaratra, jó szakemberekre és következetes végrehajtásra.

A horvát is példa is rávilágít, hogyha megvan a szándék, akkor nagyon gyorsan lehet eredményt elérni.

Horvátország néhány év alatt eljutott oda, hogy a jelentős költségvetési hiányból többlet lett.

Az euróbevezetés, mint cél tehát erős horgonyként működött: segített abban, hogy a gazdaságpolitika a megfelelő irányba mozduljon.

A GDP-arányos államadósság is jelentősen csökkent a bevezetési időszak alatt, a korábbi 85-87 százalékos szintről nagyjából 57 százalék környékére. Ebben természetesen szerepet játszott a növekedés is, de a fiskális fordulat nélkül ez nem lett volna lehetséges.

Az euró bevezetése után is megmaradt ez a fegyelem?

Az euróbevezetés után kissé emelkedett a költségvetési hiány ismét megjelent, de a korábbi 5 százalék körüli szinteknek jóval alatta maradt és 3 százalék körül stabilizálódott. Ennek részben voltak specifikus okai is, például a védelmi kiadások emelkedése és más új költségvetési terhek.

Összességében viszont fontos látni, hogy az euróbevezetéssel a gazdaságpolitikai gondolkodás is megváltozott.

Ha egy ország hozzászokik ahhoz, hogy 0,5 százalékos hiány vagy akár többlet mellett működjön, akkor a 3 százalék körüli deficit már soknak tűnik.

Ez önmagában is jelzi, hogy az euróbevezetési folyamat fiskális kultúrát is képes formálni.

Az elmúlt években Magyarország nem a fegyelmezett államháztartási gazdálkodásról volt híres. Ön szerint az euróbevezetés segíthet ezen?

Segíthet, de nem automatikusan. Az euróbevezetési cél nagyon erős horgony lehet, mert világos külső feltételrendszert ad, és a piacok, az uniós intézmények, valamint a hazai döntéshozók számára is ellenőrizhetővé teszi a gazdaságpolitikai pályát. A cél viszont önmagában nem elég, kell hozzá végrehajtási képesség, hiteles kommunikáció, és az, hogy a kormányzat ténylegesen hajlandó legyen meghozni a szükséges döntéseket. Horvátországban az euró célja segített abban, hogy a fiskális politika fegyelmezettebbé váljon, de ez nem varázsütésre történt, hanem tudatos politikai és szakmai munka eredménye volt.

Milyen tanácsot adna a magyar döntéshozóknak? Hogyan lehetne felgyorsítani az euróbevezetésre való felkészülést?

A legfontosabb tapasztalatunk az volt, hogy jól kell felépíteni magát a folyamatot, és megfelelő koordinációra van szükség az érintettek között, elsősorban a jegybank és a pénzügyminisztérium között. Emellett természetesen a gazdaságpolitikának is elő kell segítenie a folyamatot. Az ERM II-be való belépéssel aztán után az átállás folyamata sok esetben technikaivá is válik, hiszen végre kell hajtani a vállalásokat, teljesíteni kell a kritériumokat, és meg kell valósítani az adminisztratív felkészülést.

Mi lehet tehát a legfontosabb tanulság Magyarország számára a horvát euróbevezetésből?

Az, hogy az euróbevezetés nem egyszerűen egy dátum kijelölése. Nem arról szól, hogy mikor lépünk be az ERM II-be, és mikor cseréljük le a nemzeti valutát. A felkészülési folyamat legfontosabb kérdése az, hogy a gazdaságpolitika képes-e hiteles, strukturált és következetes pályát felmutatni éveken keresztül. Magyarországnak ehhez először a túlzott egyensúlytalanságokat kell kezelnie, illetve megkezdenie a csatlakozás jogi feltételeinek teljesítését. Ha ez megvan, akkor az ERM II-belépés természetes következő lépés lehet.

Horvátország példája azt mutatta, hogy a folyamatot még külső sokkok mellett is végig lehet vinni, ha a cél világos, a gazdaságpolitika következetes, a döntéshozók pedig képesek fenntartani a bizalmat. Az euróbevezetés tehát nagy lehetőség – de csak akkor válik valódi előnnyé, ha egy ország jól használja ki.

A magyar euróhoz vezető útról a Portfolio riportfilmet készített, ez alább tekinthető meg:

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.