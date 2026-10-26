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A szokásosnál korábban megremeg a polar vortex: sarkvidéki hideg érkezhet Magyarországra
Gazdaság

A szokásosnál korábban megremeg a polar vortex: sarkvidéki hideg érkezhet Magyarországra

Portfolio
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A meteorológiai előrejelzések alapján idén szokatlanul korán, már november elején jelentősen meggyengülhet a poláris örvény. Ez a jelenség kedvez a sarkvidéki hidegbetöréseknek, amelyek hatása a következő hetekben Európában, így Magyarországon is érezhetővé válhat - írta az Időkép.

A sztratoszférikus poláris örvény októberben, a poláris éjszaka beálltával kezd kialakulni, amikor az Északi-sarkkörön belüli területeket már alig vagy egyáltalán nem érik el a napsugarak. A lehűlés nemcsak a felszínen, hanem a sztratoszférában, körülbelül 25–30 kilométeres magasságban is megkezdődik. Az idő előrehaladtával egyre hidegebb levegő halmozódik fel, a hőmérséklet akár mínusz 70–80 Celsius-fok alá is süllyedhet, a légtömeg pedig a Coriolis-erő hatására ciklonális forgásba kezd. Novemberre így jön létre a több mint tízezer kilométer átmérőjű, ám mindössze harminc kilométer vastag örvény.

Amikor ez az örvény erős, a hideg levegő nagy része a sarkkörön belül marad, így a mérsékelt égövön enyhébb telek a jellemzőek. Ha azonban hirtelen sztratoszférikus felmelegedés következik be – ami akár néhány nap alatt 40–50 fokos hőmérséklet-emelkedést is jelenthet a sztratoszférában –, az örvény meggyengül vagy szétesik. Ilyenkor a nyugatias áramlás ereje jelentősen alábbhagy,

így a sarkvidéki hideg levegő könnyebben kitörhet déli irányba.

Az előrejelzések szerint ez a folyamat idén rendkívül korán, már november elején elkezdődhet. Nagy kiterjedésű blokkoló anticiklonok alakulhatnak ki az olyan területek felett, mint például Izland vagy a Brit-szigetek térsége, ahol egyébként a ciklonok a megszokottak. E légköri képződmények keleti oldalán jelentős mennyiségű sarkvidéki eredetű levegő áramolhat dél felé, elérve akár Közép-Európát is.

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Magyarországon egyelőre a megszokott őszi időjárás folytatódik, hajnalanta többfelé gyenge fagyokkal, délutánonként pedig 12–17 Celsius-fokos csúcsértékekkel. A fizikai és adatalapú numerikus modellek többsége azonban arra utal, hogy a jövő héten északias áramlással egyre hidegebb légtömegek érkeznek a térségbe, így a hőmérséklet a sokéves átlag alá süllyedhet.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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