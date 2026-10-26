Aláírták a megállapodást: 92 milliárd forinthoz jut Magyarország

A magyar diplomácia vezetése a norvég külügyminiszter budapesti látogatása során tárgyalt partnerével. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok megújítása és a gazdasági együttműködés elmélyítése állt, a felek pedig véglegesítették azt a pénzügyi keretmegállapodást, amely hosszú távon meghatározza a két ország partnerségét.

A közös, új alapokra helyezett együttműködésnek már meg is van az eredménye

– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes a megállapodás aláírása kapcsán.

A megegyezés alapján érkező források közvetlenül a hazai fejlesztési célokat szolgálják. A keretösszeg jelentős részét a fenntarthatósági és zöldberuházások megvalósítására különítik el, emellett kiemelt szerepet kap az egészségügyi ellátórendszer modernizációja, a közösségi projektek megerősítése, valamint a kulturális szféra támogatása is.

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