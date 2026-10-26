Alkotmánymódosításban nyúlna a nemzeti valutához a kormánypárt, az ellenzéki szavazatokra is számítanak Csehországban

A cseh kormány alkotmányban rögzítené, hogy az ország hivatalos fizetőeszköze a cseh korona, emellett alaptörvényi szinten garantálná a készpénzhasználathoz való jogot is. A kabinet által jóváhagyott javaslat parlamenti elfogadásához azonban ellenzéki szavazatokra is szükség van, mivel a kormánypártok nem rendelkeznek a módosításhoz elengedhetetlen háromötödös többséggel.

A két kisebb kormánypárt által benyújtott és hétfőn elfogadott indítvány célja, hogy

az euró esetleges jövőbeli bevezetésére ne kerülhessen sor széles körű társadalmi egyetértés és alkotmányos felhatalmazás nélkül.

Petr Macinka külügyminiszter, a koalíciós tag Autósok Pártjának elnöke hangsúlyozta, hogy egy ilyen horderejű lépést csak a társadalom döntő többségének támogatásával szabad megtenni. A módosítás nem zárja ki végleg a közös valuta bevezetését, csupán szigorúbb feltételekhez köti a döntést.

A hárompárti kormánykoalíciónak jelenleg 108 képviselője van a 200 fős alsóházban, az alaptörvény módosításához azonban legalább 120 szavazatra lenne szükség. A kabinet abban bízik, hogy a közös fizetőeszköz bevezetését régóta ellenző Polgári Demokratikus Párt (ODS) melléjük áll, így biztosítva a szükséges parlamenti többséget. Az érintett ellenzéki párt egyelőre nem reagált a felvetésre.

Alena Schillerová pénzügyminiszter erős politikai gesztusnak nevezte a lépést, amellyel a kormány egyértelművé tette, hogy prioritásként kezeli a nemzeti valuta megőrzését, és elkötelezett amellett, hogy Csehország egyelőre ne csatlakozzon az euróövezethez. Ezt az álláspontot erősítette meg Andrej Babiš miniszterelnök is, aki már idén májusban leszögezte, hogy kormánya nem tervezi az euró bevezetését.

Bár Csehország az Európai Unióhoz történő csatlakozásakor – a 2003-as népszavazás felhatalmazása alapján – kötelezettséget vállalt a közös európai fizetőeszköz átvételére, az ehhez szükséges négy konvergenciakritérium közül az árfolyam-stabilitási követelményt jelenleg sem teljesíti.

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