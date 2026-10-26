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FONTOS Szép csendben családok tízezreitől vesz el egymilliót a Tisza-kormány, nem lesznek boldogok a lakáshitelesek
Bejelentette Magyar Péter: duplázódik az emelt összegű családi pótlék is
Gazdaság

Bejelentette Magyar Péter: duplázódik az emelt összegű családi pótlék is

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A Tisza-kormány 2027-től megduplázza az emelt összegű családi pótlékot, így a korábban bejelentett emelés az általános juttatások mellett a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelő családok emelt támogatására, a saját jogon jogosult felnőttekre, valamint az intézményi nevelésben élőkre is vonatkozik. A mintegy 1,7 millió gyermeket és egymillió családot érintő intézkedéshez a 2027-es költségvetésben közel 300 milliárd forintos többletforrást biztosítanak – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-videójából.

A bejelentett intézkedéscsomag értelmében a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, mintegy 134 ezer gyermek után járó emelt családi pótlék havi 23 300 forintról 46 600 forintra emelkedik, míg az őket egyedül nevelő szülők esetében a támogatás havi 51 800 forintra nő. Az emelés kiterjed a több mint 28 ezer saját jogon jogosult felnőttre is, akiknek a támogatása havi 40 600 forintra módosul, valamint a nevelőszülőknél és gyermekotthonokban élő gyermekekre is, akik után az alapösszeg 29 600 forintra emelkedik.

Magyar Péter már korábban bejelentette a családi pótlék emelését, de akkor az emelt összegű családi pótlékról nem esett szó.

Az általános családi pótlék összege 2008 óta nem változott, így az elmúlt csaknem két évtizedben a juttatás reálértéke az infláció miatt a felére csökkent. Magyar Péter szerint a döntéssel egy régóta halogatott lépést tesz meg a kabinet.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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