Bejelentette Magyar Péter: duplázódik az emelt összegű családi pótlék is

A bejelentett intézkedéscsomag értelmében a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, mintegy 134 ezer gyermek után járó emelt családi pótlék havi 23 300 forintról 46 600 forintra emelkedik, míg az őket egyedül nevelő szülők esetében a támogatás havi 51 800 forintra nő. Az emelés kiterjed a több mint 28 ezer saját jogon jogosult felnőttre is, akiknek a támogatása havi 40 600 forintra módosul, valamint a nevelőszülőknél és gyermekotthonokban élő gyermekekre is, akik után az alapösszeg 29 600 forintra emelkedik.
Magyar Péter már korábban bejelentette a családi pótlék emelését, de akkor az emelt összegű családi pótlékról nem esett szó.
Az általános családi pótlék összege 2008 óta nem változott, így az elmúlt csaknem két évtizedben a juttatás reálértéke az infláció miatt a felére csökkent. Magyar Péter szerint a döntéssel egy régóta halogatott lépést tesz meg a kabinet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
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