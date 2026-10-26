Drámai jóslat Amerikából: a teljes gazdasági összeomlás szélére sodródhat a regionális hatalom

Az Egyesült Államok tárcavezetője úgy véli, hogy

Iránban hatalmas visszaesés jöhet, egy év alatt akár 25 százalékkal is zsugorodhat a gazdaság mérete.

A kijelentés abból a szempontból rendkívül érdekes, hogy Washington kifejezetten arra apellál, hogy a rezsim nem tudja kordában tartani a gazdasági helyzet miatt elégedetlenkedőket. Teheránnak komoly kihívásokkal kell szembenéznie, mivel a háborús károk milliárd dollárra rúgnak, emellett az infláció rendkívül magas szintre emelkedett, már több politikai vezető is figyelmeztetett a problémára.

A 25 százalékos visszaesést Bessent 2026 márciusa és 2027 márciusa közöttre jósolta. Teherán az idei év elején már súlyos tüntetésekkel nézhetett szembe, éppen az elszabaduló árszínvonal miatt, akkor a drasztikus hatósági fellépés eredményeként szorították vissza az elégedetlenkedőket. A nemzetközi jelentések szerint legalább tízezrek vesztették életüket, félkatonai szervezeteket is bevetettek a tüntetők ellen. A gazdasági helyzet azóta nem javult, de az erőszakos fellépés hatására a demonstrációk elmaradtak. Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok támadás előtt azzal is számolt, hogy az elégedetlen iráni lakosság fellázad a vezetőség ellen, ez eddig nem történt meg, az egyre súlyosabb gazdasági nehézségek miatt kisebb tüntetések előfordulnak még a háborús helyzetben is. Bessent jóslata

azt jelentené, hogy Teherán a várakozásoknál is súlyosabb következményekkel nézne szembe lenne.

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