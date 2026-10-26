Egy új felmérés szerint a Fidesz már a nyugdíjasokat is elvesztette

Az intézet 2026 augusztusa, szeptembere és októbere között készített országos, reprezentatív kutatásainak összevont, 3000 fős adatállományán vizsgálta a pártszimpatizánsok összetételét korcsoport, lakóhely, iskolai végzettség és nem szerint. A közölt számok a teljes választókorú népességre vonatkoznak, nem a biztos szavazókra.

A felmérés legfontosabb újdonsága, hogy

a 65 év felettieknél megfordult a pártszimpátia.

Ebben a korosztályban 42 százalék szavazna a Tiszára, 30 százalék a Fideszre és 6 százalék a Mi Hazánkra. Itt a legmagasabb a bizonytalanok aránya is, 18 százalék– ez az a csoport, amelyben a Fidesz hosszú éveken át a legbiztosabban állt. A legfiatalabbaknál közben változatlanul nagy a különbség: a 18–29 évesek 67 százaléka a Tiszát, 12 százaléka a Fideszt, 6 százaléka a Mi Hazánkat választaná.

Egyetlen csoportban maradt szoros a verseny.

Iskolai végzettség szerint csak a nyolc általánost végzetteknél áll közel egymáshoz a két nagy párt: a Fidesz 37, a Tisza 36, a Mi Hazánk 8 százalékon áll.

A többi csoportban egyértelműnek látszik az, hogy melyik párt áll nyerésre. A szakmunkásoknál a Tisza 41, a Fidesz 28, a Mi Hazánk 13 százalékon áll, a diplomásoknál pedig a Tisza 64 százalékos támogatottsága csaknem ötszöröse a Fidesz 13 százalékának, a Mi Hazánk 6 százalékon áll.

A településtípusok is átrendeződtek. A falvakban a választók 44 százaléka a Tiszára, 28 százaléka a Fideszre, 10 százaléka a Mi Hazánkra szavazna, vagyis a volt kormánypárt 16 százalékpontos hátrányban van ott, ahol korábban a legerősebb volt. A megyei jogú városokban 56–19–7, Budapesten 60–18 az állás a Tisza javára, a fővárosban a Mi Hazánk 7 százalékon áll, és egyedül itt mutatható ki érdemi, 4 százalékos igény a parlamenten kívüli pártok iránt.

Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője szerint az idősek átállásának egyik magyarázata, hogy „mindenki a győzteshez húz”, és ez a hatalomhoz igazodás a szocializmusban felnőtt generációknál különösen erős lehet. Hozzátette, hogy a „fideszes propagandagépezet szétesése” is hozzájárulhatott a fordulathoz. Az elemző szerint a Tisza támogatói köre egyre inkább leképezi a társadalom egészét, ami a néppárttá válás beérésére utal.

A nyolc általánost végzettek körében mért egypontos Fidesz-előnyről Pék Szabolcs azt mondta:

a különbség hibahatáron belüli, sőt, ebben a csoportban sem volt soha ilyen kiegyenlített verseny a választások előtt.

Az elemző szerint az elmúlt fél év nyertese a Tisza és a Mi Hazánk, a Fidesztől távozó szavazók e két párt valamelyikéhez kerültek. A részvételi hajlandóság közben magas maradt, ugyanis a megkérdezettek több mint 80 százaléka jelezte, hogy elmenne szavazni.

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