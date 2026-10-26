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Előzetesben karácsonyozhat Hankó Balázs
Gazdaság

Előzetesben karácsonyozhat Hankó Balázs

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„A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság három hónappal, azaz február elsejéig hosszabbítsa meg a gyanúsítottak letartóztatását” az úgynevezett NKA-ügyben – közölte a vádhatóság a 24.hu-val.

Amennyiben a bíró elfogadja az ügyészség javaslatát, akkor

a karácsonyt is előzetesben töltheti Hankó Balázs volt kulturális miniszter és Varga-Bajusz Veronika egykori államtitkár.

Az ügyészség indoklása szerint „a letartóztatás indokai és különös okai változatlanok: kiemelkedő tárgyi súlyú, magas büntetéssel fenyegetett bűncselekmények megalapozott gyanúja”, de mindezeken túl továbbra is fennáll

a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye.

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A gyanú szerint miniszterként Hankó Balázs a hatáskörét túllépve több mint 17,3 milliárd forintot osztott szét. A kulturális támogatásokat részben fideszes képviselőjelöltek választási kampányára fordították, valamint több, Fidesz-közeli művész, celeb kapott pályázat nélkül tíz- és százmilliókat. Őt és volt államtitkárát szeptember 28-án vették őrizetbe, miután aznap a parlament megvonta a mentelmi jogát.

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