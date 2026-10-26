Európa egyik legerősebb hatalmának vezetője „viccesnek” nevezte az Orbán Viktor jövőjéről szóló felvetést

Hatalmasat szólt a hír, hogy az amerikai Wall Street Journal értesülései szerint az Egyesült Államok, Kína és Oroszország vezetői együttesen Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt jelölhetik az ENSZ Közgyűlésének főtitkárává. A felvetésre felbolydultak a politikai szereplők, sokan fejezték ki a véleményüket, ezek között volt Donald Tusk lengyel kormányfő is, aki gúnyosan kommentálta a hírt:

Egy pillanattal ezelőtt még az Európai Bizottság elnöki posztjának jelöltje volt. Ez nekem ugyanolyan viccesnek tűnik, mint az első pletyka

– mondta.

Korábban valóban felröppentek olyan állítások is, amely szerint a magyar politikus esetleg Brüsszelben folytatná a pályafutását, de egyelőre ezek is kacsának tűnnek.

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